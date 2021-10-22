«Дома и стены помогают». Диана Авсарагова о поединке Емельяненко и Джонсона

– Федор Емельяненко несколько раз дрался в России и никогда не проигрывал на Родине. Думаю, что это важный момент. Дома и стены помогают. Я несколько раз видела Федора за эти дни. Он спокоен и заряжен.

Источник фото: Instagram Bellator Europe

Тимоти Джонсон ощутимо крупнее, он желает закрыть свое поражение от Валентина Молдавского. Вообще, это его шанс «выстрелить», начать карьеру на новом уровне. У него есть шанс, а такой момент бывает не часто, его надо использовать. Ему надо перебороть себя, свое волнение и работать максимально хладнокровно. Самая главная опасность поджидает его на первых минутах, если он «выживает» в этот отрезок, то может дальше надеяться на успех. Борьба – ему нужно бороться. Он может повалить Федора и работать в партере.

Источник фото: Instagram Дианы Авсараговой

Федор спокойно подходит к боям, так кажется, а это важный момент. Не думаю, что он будет пытаться бороться, в своих последних поединках он работает в стойке, максимум «контрит». Я вижу, что с его стороны будет максимальный натиск на первых минутах, Тимоти придется пережить настоящую проверку на прочность. Федор опасен на всех стадиях поединка, но если он не закончит бой быстро, то может столкнуться с проблемами и проиграть.

Напомним, что поединок Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона пройдет 23 октября на турнире Bellator в Москве.