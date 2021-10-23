Bellator 269 – инструкция к просмотру эфира и прогноз на поединки

Bellator в России. В рамках этого турнира свой очередной бой проведет Федор Емельяненко. Кард турнира представят топовые российские бойцы. Мы увидим: Виталия Минакова, Усмана Нурмагомедова, Ирину Алексееву, Дарину Маздюк и многих других.

Источник фото: Instagram bellator.europe

ГДЕ СМОТРЕТЬ BELLATOR 269

Бесплатная прямая трансляция турнира будет доступна на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Начало трансляции в 18 часов по московскому времени.

Источник фото: Winline

Bellator 269 можно посмотреть в прямом эфире на мультимедийной платформе «Окко Спорт», оплатив подписку, в мобильных приложениях промоушена и на You-Tube канале организации (там покажут только предварительные поединки). Начало трансляции в 18 часов по московскому времени.

ПРОГНОЗ НА ПОЕДИНКИ BELLATOR 269

Бой в полулегком весе: Гаджи Рабаданов (16-4-1) – Александр Белых (9-4)

Гаджи Рабаданов прошел тяжелую весогонку, но его опыт должен взять свое. Гаджи имеет огромную любительскую базу и профессиональный опыт, а еще в его углу будут Хабиб и Умар Нурмагомедовы. Прогноз: победа Гаджи Рабаданова техническим нокаутом.