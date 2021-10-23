Bellator 269 – инструкция к просмотру эфира и прогноз на поединки

Bellator в России. В рамках этого турнира свой очередной бой проведет Федор Емельяненко. Кард турнира представят топовые российские бойцы. Мы увидим: Виталия Минакова, Усмана Нурмагомедова, Ирину Алексееву, Дарину Маздюк и многих других.
Источник фото: Instagram bellator.europe
ГДЕ СМОТРЕТЬ BELLATOR 269
Бесплатная прямая трансляция турнира будет доступна на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Начало трансляции в 18 часов по московскому времени.
Источник фото: Winline
Bellator 269 можно посмотреть в прямом эфире на мультимедийной платформе «Окко Спорт», оплатив подписку, в мобильных приложениях промоушена и на You-Tube канале организации (там покажут только предварительные поединки). Начало трансляции в 18 часов по московскому времени.
ПРОГНОЗ НА ПОЕДИНКИ BELLATOR 269
Бой в полулегком весе: Гаджи Рабаданов (16-4-1) – Александр Белых (9-4)
Гаджи Рабаданов прошел тяжелую весогонку, но его опыт должен взять свое. Гаджи имеет огромную любительскую базу и профессиональный опыт, а еще в его углу будут Хабиб и Умар Нурмагомедовы. Прогноз: победа Гаджи Рабаданова техническим нокаутом.
Бой в полусреднем весе: Грачик Бозинян (11-4) – Алексей Шуркевич (12-4)
Источник фото: Instagram Bellator
Грачик Бозинян откровенный ударник и постарается закончить поединок досрочно, а Алексей Шуркевич, скорее всего, будет уходить в борьбу. Грачик неоднократно терпел поражения в борьбе. Прогноз: победа Алексея Шуркевича болевым или удушающим приемом.
Бой в легчайшем весе: Брайан Мур (14-7) – Никита Михайлов (7-1)
Источник фото: Instagram Bellator
Никита Михайлов любит устраивать яркие и кровавые поединки. Прогноз: победа Никиты Михайлова техническим нокаутом.
Бой в наилегчайшем весе: Ирина Алексеева (3-1) – Стефани Пейдж (5-2)
Ирина Алексеева пережила тяжелую сгонку веса, но должна успешно восстановиться. Ирина очень боевая девушка и настраивается только на победу. Стефани Пейдж дерется в стойке, а Ирина всегда может включить борьбу. Прогноз: победа Ирины Алексеевой единогласным решением судей.
Бой в наилегчайшем весе: Дарина Маздюк (4-1) – Катажина Садура (4-4)
Источник фото: Instagram Дарины Маздюк
Дарина Маздюк настроена на победу, россиянка полностью изучила соперницу и считает, что нашла ключи к победе. Прогноз: победа Дарины Маздюк техническим нокаутом.
Бой в тяжелом весе: Кирилл Сидельников (12-6) – Рэб Трусдейл (10-7-1)
Кирилл Сидельников не особо успешен в Bellator. О его сопернике известно мало, на яркий бой нам надеяться не стоит. Прогноз: победа Кирилла Сидельникова единогласным решением судей.
Бой в среднем весе: Анатолий Токов (29-2) – Шараф Давлатмуродов (18-3-1)
Этот поединок будет очень интересным. Токов и Давлатмуродов в хороших отношениях, но обещают показать яркий бой. У Токова гораздо больше опыта выступлений на подобном уровне. Анатолий сильнее Шарафа во всех аспектах. Прогноз: победа Анатолия Токова единогласным решением судей.
Бой в легком весе: Усман Нурмагомедов № 6 (13-0) – Патрик Пиетила (11-8)
Источник фото: Instagram Bellator
Усман Нурмагомедов находится на невероятном подъеме. Объективно, но у Патрика Пиетилы минимальные шансы. Прогноз: победа Усмана Нурмагомедова нокаутом.
Со-главный бой: Виталий Минаков (22-1) – Саид Соума (7-2)
Все мы знаем Виталия Минакова, но о его сопернике известно крайне мало. Виталий планирует снова драться в США, ему нужно побеждать и делать это ярко. Саид Соума — идеальный соперник для Виталия. Прогноз: победа Виталия Минакова нокаутом.
Главный бой вечера: Федор Емельяненко (39-6, 1 NC) – Тимоти Джонсон (15-7)
Twitter BellatorMMA
Этот поединок сложно прогнозировать. Федор Емельяненко меньше, но это не показатель, вроде… О его подготовке нам мало известно, настрой — стандартный… Или нет? Тимоти Джонсон хочет показаться очень заряженным. Вариантов много, но болеем и держим кулаки за Федора Емельяненко.