«Драться на Родине большая ответственность». Дарина Маздюк о поражении в дебюте Bellator

— На исход поединка повлияла очень большая ответственность. Думаю, что драться в другой стране было бы проще. Драться на своей земле гораздо ответственнее. Огромный зал, огромная аудитория, промоушен о котором я мечтала. Я очень сильно нервничала, не получилось расслабиться физически. Когда я разминалась в раздевалке, то все было хорошо, скорость была другой, а когда я вышла, то тело совсем не расслабилось. Я видела удары, но их не блокировала, мне было проще принять их на себя, а не блокировать. Включился мой танк, как восемь лет назад на киокушинкай карате, я перла вперед и дралась как пойдет. Тело не давало делать челнок, не могла работать в своей манере, я была зажата, вкладывалась в каждый удар, а это очень энергозатратно.

Источник фото: Instagram Дарины Маздюк

Мы обе выдохлись под конец первого раунда, но Садура быстрее восстановилась. Во втором раунде она стала меня перебивать, да, она и в первом перебивала, но во втором попала апперкотом снизу и меня повело. Она несколько раз попала оверхендом, меня вело, но быстро отпускало. Она меня подловила, я даже не помню как оказалась на канвасе. Внизу я сразу пришла в себя, я слышала, что рефери спросил: «У тебя все ок?» Я сказала, что да. Он дал буквально несколько секунд, не дал мне сделать «креветку», выбраться, хотя Садура не наносила сильных ударов, а просто делала активные действия, с моей стороны был пассив. Естественно и правильно, что он остановил бой.

Источник фото: Instagram Дарины Маздюк

Меня приехал поддержать Костя Цзю, в случае победы он должен был выйти в октагон. Все это очень сильно дополнило мою ответственность, а нервы передались на физический уровень. Легкие и дыхалка забились. На подготовке я спокойно работала три раунда по пять минут, чередовала с кроссфитом. У меня были очень интенсивные спарринги, я все выдержала и не было никаких проблем. Дыхалка была в порядке. Но нервотрепка дала о себе знать, я перестала дышать. У меня есть такая проблемка, когда я сильно нервничаю, то прекращаю дышать, не делаю выдох на каждый удар и не вдыхаю после, а просто набираю воздух и работаю на одном дыхании.