ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Драться на Родине большая ответственность». Дарина Маздюк о поражении в дебюте Bellator
25 октября 08:45
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Дарины Маздюк

«Драться на Родине большая ответственность». Дарина Маздюк о поражении в дебюте Bellator

Российский боец ММА Дарина Маздюк рассказала Советскому спорту о причинах своего поражения.

— На исход поединка повлияла очень большая ответственность. Думаю, что драться в другой стране было бы проще. Драться на своей земле гораздо ответственнее. Огромный зал, огромная аудитория, промоушен о котором я мечтала. Я очень сильно нервничала, не получилось расслабиться физически. Когда я разминалась в раздевалке, то все было хорошо, скорость была другой, а когда я вышла, то тело совсем не расслабилось. Я видела удары, но их не блокировала, мне было проще принять их на себя, а не блокировать. Включился мой танк, как восемь лет назад на киокушинкай карате, я перла вперед и дралась как пойдет. Тело не давало делать челнок, не могла работать в своей манере, я была зажата, вкладывалась в каждый удар, а это очень энергозатратно.

Источник фото: Instagram Дарины Маздюк

Мы обе выдохлись под конец первого раунда, но Садура быстрее восстановилась. Во втором раунде она стала меня перебивать, да, она и в первом перебивала, но во втором попала апперкотом снизу и меня повело. Она несколько раз попала оверхендом, меня вело, но быстро отпускало. Она меня подловила, я даже не помню как оказалась на канвасе. Внизу я сразу пришла в себя, я слышала, что рефери спросил: «У тебя все ок?» Я сказала, что да. Он дал буквально несколько секунд, не дал мне сделать «креветку», выбраться, хотя Садура не наносила сильных ударов, а просто делала активные действия, с моей стороны был пассив. Естественно и правильно, что он остановил бой.

Источник фото: Instagram Дарины Маздюк

Меня приехал поддержать Костя Цзю, в случае победы он должен был выйти в октагон. Все это очень сильно дополнило мою ответственность, а нервы передались на физический уровень. Легкие и дыхалка забились. На подготовке я спокойно работала три раунда по пять минут, чередовала с кроссфитом. У меня были очень интенсивные спарринги, я все выдержала и не было никаких проблем. Дыхалка была в порядке. Но нервотрепка дала о себе знать, я перестала дышать. У меня есть такая проблемка, когда я сильно нервничаю, то прекращаю дышать, не делаю выдох на каждый удар и не вдыхаю после, а просто набираю воздух и работаю на одном дыхании.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Туктамышева, Валиева и Косторная все еще не вылетели на Гран-при КанадыДаниелян - последний на Skate AmericaТрусова выиграла короткую программу на Skate AmericaЛовчев: на наших глазах в принципе умирает «Спартак»Российская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристок
Умный Макс — 2021! Как Ферстаппен за счет тактики впервые покорил Штаты и оторвался от Хэмилтона
Макс Ферстаппен сделал серьезную заявку на победу в чемпионате «Формулы-1» этого сезона, выиграв Гран-при США. «Плеймейкер» подводит итоги напряженного гоночного уик-энда в Техасе.
К борьбе за Олимпиаду готова! Как Русская Ракета Трусова выиграла Гран-при США с одним квадом
Соревнования одиночниц на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в олимпийском сезоне – Skate America в Лас-Вегасе – завершились двойным успехом подопечных Этери Тутберидзе: Александра Трусова стала первой, Дарья Усачева - второй.
Сорванное шоу. Как Месси, Неймар и Мбаппе еле унесли ноги из Марселя
«ПСЖ» второй раз в сезоне не смог победить в Лиге 1, отыграв больше получаса в меньшинстве.
«Семь пропущенных мячей — это везение «Спартака». Червиченко — о разгромной победе «Зенита» в главном матче РПЛ
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о результате центрального матча 12-го тура РПЛ, в котором «Зенит» разгромил красно-белых 7:1.
Дуршлаг из «Спартака». Как «Зенит» отгрузил семь мячей главному врагу, а Дзюба стал сорекордсменом (видео)
В 12-м туре РПЛ «Зенит» разгромил в Санкт-Петербурге красно-белых (7:1), которые впервые в истории пропустили столько в чемпионате России, и снова вышел на единоличное первое место в таблице.
Не для таких рекордов Роналду возвращался в АПЛ… Как «МЮ» проиграл дома 0:5 «Ливерпулю»
В центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» был унижен на своем поле командой Юргена Клоппа, потерпев свое самое крупное домашнее поражение в противостоянии с «Ливерпулем», которое длится с 1895 года.
С аншлагом и без шансов. Как «Барселона» проиграла первое Эль-Класико в эпоху «после Месси»
В главном матче 10-го тура испанской Ла Лиги команда Роналда Кумана на переполненном «Камп Ноу» не устояла против «Реала» (1:2).
«Рассказов не имеет права выйти на поле в таком матче». Ловчев — о футбольной классике «Зенит» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» проанализировал состояние «Зенита» и «Спартака» перед их очным противостоянием в Санкт-Петербурге в 12-м туре РПЛ (24 октября, 19:00) и пришел к выводу, что шансов на положительный исход у красно-белых нет.
Последний удар Последнего Императора! Как Федор Емельяненко вырубил Тимоти Джонсона в Москве (видео)
45-летний Федор Емельяненко в своем, возможно, прощальном бою в рамках Bellator 269 в российской столице нокаутировал американца Тимоти Джонсона на второй минуте стартового раунда.
Овечкин выбил десятку — до Халла осталось шесть голов! Капитан «Вашингтона» снова в огне
Благодаря очередному голу Александра Овечкина (735-му в карьере) «Вашингтон» почти спас игру с «Калгари», превратив 0:3 в 3:3 и уступив только в овертайме.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика