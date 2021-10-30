ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Ян переедет Сэндхагена». Шамиль Касумов о самом ожидаемом поединке UFC 267
30 октября 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Шамиля Касумова

«Ян переедет Сэндхагена». Шамиль Касумов о самом ожидаемом поединке UFC 267

Профессиональный боец ММА и спарринг-партнер Петра Яна Шамиль Касумов поделился с «Советским спортом» ожиданиями от поединка: Ян-Сэндхаген.

– Петр гораздо скоростнее Сэндхагена. У Петра очень тяжелый удар, Сэндхаген тоже сильно бьет, но Петр может взять его за счет скорости. Если Кори будет идти вперед, давить и бить, то у него есть большие шансы. Петр не должен стоять и принимать удары, как в бою с Жозе Альдо, с Кори это не пройдет. Он очень разносторонний боец. Он бьет локтями, запускает колени. Считаю, что Сэндхаген победил в бою с Диллашоу, не знаю, что там считали судьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Бой будет очень сложным, но я очень болею за Яна и надеюсь, что он победит. Сэндхаген – очень опасный ударник. Петру нужно постоянно передвигаться и не давать работать Кори, но думаю, что Петр его переедет.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Металлург" выиграл у "Ак Барса"Роскачество проверило новые смартфоны iPhone 13: "качественные, но есть аналоги дешевле"Шайбы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от проигрышаЭто пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристокРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаЗвезда фильмов для взрослых не стала молчать про Дзюбу
Успеть за 21 секунду до сирены! Гол Овечкина №739 стал одним из самых поздних в его карьере (видео)
«Вашингтон» в концовке вырвал победу у «Аризоны» (2:0) в матче чемпионата НХЛ, а капитан «столичных» Александр Овечкин забросил очередную шайбу и отдал голевую передачу, установив рекорд клуба по играм с набранными очками со старта сезона (8).
Питерский удав и очередной московский кролик. Как «Зенит» разгромил «Динамо»
В центральном матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги действующий чемпион уверенно победил на своем поле бело-голубых (4:1) при фантастической игре Сердара Азмуна, причастного к трем забитым мячам. В прошлом туре, напомним, питерцы разгромили «Спартак» - 7:1.
Деревянный «СпОртак», «Шива» Максименко и «воронежский студент» Федор Емельяненко в обзоре мемов
Главные события спорта - в картинках и фразочках.
Бомба от Лю для Валиевой! В Канаде американка хочет прыгать четверной лутц, бросая вызов русскому супертрио
В ночь с пятницы на субботу в Ванкувере стартует второй этап серии Гран-при. От России на турнире выступят Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева.
«Склонял к сексу, обещая место в основе». В НХЛ — скандал, из-за которого уволили тренера Бобровского и генменеджера сборной США
После вскрытия фактов сексуального насилия в «Чикаго» в 2010 году, когда «Блэкхокс» шли к победе в Кубке Стэнли, в отставку были вынуждены подать несколько значимых для НХЛ фигур.
На UFC 267 масса интриг и помимо боя Ян — Сандхейген: в октагон войдут еще 10 русских! Расклад и лучшие ставки
Турнир UFC 267 в Абу-Даби 30 октября получится уникальным: помимо Петра Яна, которого ждет дуэль с Кори Сандхейгеном, бои проведут еще десять бойцов родом из России. А главным событием вечера станет титульный поединок поляка Яна Блаховича и бразильца Гловера Тейшейры.
Наш Петр Ян не отступит и победит Сандхейгена. Расклад и лучшие ставки на супербой UFC 267
30 октября на бойцовском острове в Абу-Даби состоится представительный турнир UFC, в рамках которого титул временного чемпиона в легчайшей категории оспорят россиянин Петр Ян и американец Кори Сандхейген.
Тарасенко продолжает творить красоту — у него уже 450 очков в НХЛ! А Свечников добрался до 150 (видео)
В регулярном чемпионате НХЛ «Сент-Луис» проиграл «Колорадо» (3:4), несмотря на гол и результативную передачу своего лидера Владимира Тарасенко, а «Каролина» победила «Бостон» (3:0) при активном участии Андрея Свечникова.
Акции PointsBet обвалились из-за потери доли рынка в США
Цена акций австралийского букмекера PointsBet просела за сутки на 18 процентов после того, как руководство компании сообщило о частичном уходе с американского рынка ставок.
«Семь голов, как «Спартаку», питерцы не отгрузят». Прогноз Ловчева на матч «Зенит» — «Динамо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы «Зенита» и «Динамо» в центральном матче 13-го тура РПЛ (29 октября, 19:00).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика