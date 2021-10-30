«Ян переедет Сэндхагена». Шамиль Касумов о самом ожидаемом поединке UFC 267

– Петр гораздо скоростнее Сэндхагена. У Петра очень тяжелый удар, Сэндхаген тоже сильно бьет, но Петр может взять его за счет скорости. Если Кори будет идти вперед, давить и бить, то у него есть большие шансы. Петр не должен стоять и принимать удары, как в бою с Жозе Альдо, с Кори это не пройдет. Он очень разносторонний боец. Он бьет локтями, запускает колени. Считаю, что Сэндхаген победил в бою с Диллашоу, не знаю, что там считали судьи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Бой будет очень сложным, но я очень болею за Яна и надеюсь, что он победит. Сэндхаген – очень опасный ударник. Петру нужно постоянно передвигаться и не давать работать Кори, но думаю, что Петр его переедет.