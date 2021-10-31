ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Петр Ян снова чемпион, а Махачев уничтожает своего соперника. Обзор турнира UFC 267
31 октября 00:49
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram UFC Europe

Петр Ян снова чемпион, а Махачев уничтожает своего соперника. Обзор турнира UFC 267

В Абу-Даби завершился турнир турнир UFC 267. Петр Ян победил Кори Сэндхагена единогласным решением судей. Обзор главных боев турнира.

Тагир Уланбеков – Аллан Насцименту

Тагир провел очень валидольный поединок. С самого начала боя он шел вперед и сразу провел тейкдаун. Аллан активно угрожал сабмишенами, постоянно накидывал треугольник и чуть не провел кимуру во втором раунде, но Тагир упорно контролировал его и наносил удары. Россиянин победил раздельным решением судей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук

Поединок сразу пошел не по плану Гамзатова, Шамиль втянулся в размен в стойке и не смог перейти в борьбу. В середине второго раунда Олексейчук попал апперкотом и осуществил добивание. Шамиль уступил техническим нокаутом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐘𝐌𝐌𝐀🥊 (@sportymma)

Альберт Дураев – Роман Копылов

Ожидаемая рубка состоялась, Копылов активно работал в стойке и навязал размен, Дураев начал перебивать Романа в середине второго раунда, а в третьем забрал маунт и стал наносить огромное количество ударов. Поединок завершился в момент удушения от Дураева. Альберт победил единогласным решением судей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов

Зарубон с первых секунд, Зубайра Тухугов лучше во всех компонентах. Долгожданная победа Зубайры, единогласное решение судей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир

Анкалаев доминирует с первого раунда. Магомед контролирует бой и постоянно взрывается. Серии Анкалаева проходят в цель, нокдаун, но Оздемир выживает, у него открывается сечка. Магомед забирает три раунда и побеждает единогласным решением судей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Ли Джинглианг – Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев сразу проходит в ноги и забирает спину, наносит очень тяжелые удары, берет захват, Ли не сдается и “засыпает”. Хамзат возвращается в ММА и буквально “уничтожает” своего оппонента.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Александр Волков – Марчин Тыбура

Первый раунд и Александр работает в стойке. Марчин пытается устроить “бой в телефонной будке”, но Волков расстреливает Тыбуру с дистанции, а потом и сам оказывается сверху. Второй и третий раунд проходят по одному сценарию, тейкдауны у Тыбуры не проходят. Победа единогласным решением судей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Ислам Махачев – Дэн Хукер

Ислам Махачев сразу переводит Хукера в партер, в стиле Хабиба отключает ему ноги и забирает руку на кимуру, Дэн кричит и рефери останавливает поединок. Убедительнейшая победа Ислама Махачева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UFC Europe (@ufceurope)

Петр Ян – Кори Сэндхаген

Кори Сэндхаген откровенно перебивает в стойке, работает на дистанции и попадает использую длину рычагов, Петр отвечает лоу-киками по передней ноге, Кори предпринимает попытку прохода в ноги, но Ян защищается. Второй раунд, Ян начинает подбирать дистанцию и попадает по Сэндхагену на ближней дистанции, невероятный поединок. Третий раунд вновь динамичен. Размен и размен. Ян пробивает бэкфист и сбивает с ног Кори, борьба и бойцы меняют позиции. Встает Кори. Третий раунд забирает Петр. Ян давит, Кори уходит в борьбу, Петр встает и попадает в стойке. Петр включает борьбу. Снова стойка. Ян продолжает давить. Решающий раунд. Невероятно динамичный поединок. Петр попадает больше и пробивает вертушку в самом конце боя. Разбито лицо у Кори Сэндхагена. Петр Ян побеждает единогласным решением судей и становится временным чемпионом UFC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Audi A8 в версии Horch представлена официальноБрендан Роджерс может возглавить "Манчестер Юнайтед"24 сэйва Василевского помогли "Тампе" победить "Аризону"Это пошлость? Самые откровенные костюмы фигуристокРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаСкандальный Дзюба наехал на Семака сразу после исторического гола
«Вставай, Леня, уже восемь». Матч «Спартак» — «Ростов» как продолжение питерского позора красно-белых
Спартаковцы не смогли удержать победу в домашнем матче 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1), пропустив в компенсированное время.
«Хороший русский настоящий человек». Комментатор Федотов считает Овечкина величайшим хоккеистом в истории
Популярный телекомментатор Сергей Федотов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от яркого старта Александра Овечкина в новом сезоне НХЛ.
Березуцкий снова спасает Слуцкого. Как ЦСКА подарил «Рубину» первую победу с 13 сентября (видео)
«Рубин» в 13-м туре РПЛ победил на своем поле армейцев со счетом 1:0, забив в компенсированное время.
«Дзюба — не лучший в истории, но его надо вернуть в сборную». Кирьяков — о подвигах форварда «Зенита»
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» мнением о бомбардирском рекорде Артема Дзюбы, который в матче против «Динамо» забил 144-й гол в чемпионатах страны.
1хСтавка разменяла «Локомотив» на Семина, Баста спел «На что ставишь?» Букмекерский обзор
Очередная порция новостей букмекерского рынка.
«Верю в то, что команда исправится за разгром в Питере и победит всухую». Ловчев — о матче «Спартак» — «Ростов»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев высказал «Плеймейкеру» предположение, как красно-белые могут отреагировать на фиаско в Санкт-Петербурге (1:7 от «Зенита») в матче 13-го тура РПЛ против «Ростова» (30 октября, 16:30).
«Березуцкий преобразил команду — в Казани может быть 0:1». Прогноз Ловчева на матч «Рубин» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы в предстоящем матче 13-го тура РПЛ между «Рубином» и ЦСКА (30 октября, 14:00).
Где должен быть Дзюба после наезда на Семака: «здесь» или «там»?
«Зенит» в пятницу разбил «Динамо» (4:1), но результат матча в Санкт-Петербурге померк на фоне разговоров об Артеме Дзюбе, который, проведя на поле менее получаса, успел отличиться и рекордным 144-м голом в чемпионатах России, и резкой фразой, видимо, адресованной главному тренеру питерцев Сергею Семаку.
«Хет-трик» на юбилей. Как Панарин мощно отметил 30-летие (видео)
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ударно отпраздновал юбилей по московскому времени (тридцатник стукнул ему в субботу, 30 октября), тремя голевыми передачами обеспечив своей команде уверенную победу над «Коламбусом» (4:0).
Всего 1,36 до мирового рекорда! Как Валиева стартовала на Гран-при Канады
Короткую программу на этапе Гран-при в Ванкувере уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Елизавета Туктамышева идет второй, Алена Косторная - третьей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика