Петр Ян снова чемпион, а Махачев уничтожает своего соперника. Обзор турнира UFC 267

Тагир Уланбеков – Аллан Насцименту

Тагир провел очень валидольный поединок. С самого начала боя он шел вперед и сразу провел тейкдаун. Аллан активно угрожал сабмишенами, постоянно накидывал треугольник и чуть не провел кимуру во втором раунде, но Тагир упорно контролировал его и наносил удары. Россиянин победил раздельным решением судей.

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Шамиль Гамзатов – Михал Олексейчук

Поединок сразу пошел не по плану Гамзатова, Шамиль втянулся в размен в стойке и не смог перейти в борьбу. В середине второго раунда Олексейчук попал апперкотом и осуществил добивание. Шамиль уступил техническим нокаутом.

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Альберт Дураев – Роман Копылов

Ожидаемая рубка состоялась, Копылов активно работал в стойке и навязал размен, Дураев начал перебивать Романа в середине второго раунда, а в третьем забрал маунт и стал наносить огромное количество ударов. Поединок завершился в момент удушения от Дураева. Альберт победил единогласным решением судей.

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Рикардо Рамос – Зубайра Тухугов

Зарубон с первых секунд, Зубайра Тухугов лучше во всех компонентах. Долгожданная победа Зубайры, единогласное решение судей.

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Магомед Анкалаев – Волкан Оздемир

Анкалаев доминирует с первого раунда. Магомед контролирует бой и постоянно взрывается. Серии Анкалаева проходят в цель, нокдаун, но Оздемир выживает, у него открывается сечка. Магомед забирает три раунда и побеждает единогласным решением судей.

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Ли Джинглианг – Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев сразу проходит в ноги и забирает спину, наносит очень тяжелые удары, берет захват, Ли не сдается и “засыпает”. Хамзат возвращается в ММА и буквально “уничтожает” своего оппонента.

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Александр Волков – Марчин Тыбура

Первый раунд и Александр работает в стойке. Марчин пытается устроить “бой в телефонной будке”, но Волков расстреливает Тыбуру с дистанции, а потом и сам оказывается сверху. Второй и третий раунд проходят по одному сценарию, тейкдауны у Тыбуры не проходят. Победа единогласным решением судей.

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Ислам Махачев – Дэн Хукер

Ислам Махачев сразу переводит Хукера в партер, в стиле Хабиба отключает ему ноги и забирает руку на кимуру, Дэн кричит и рефери останавливает поединок. Убедительнейшая победа Ислама Махачева.

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Петр Ян – Кори Сэндхаген

Кори Сэндхаген откровенно перебивает в стойке, работает на дистанции и попадает использую длину рычагов, Петр отвечает лоу-киками по передней ноге, Кори предпринимает попытку прохода в ноги, но Ян защищается. Второй раунд, Ян начинает подбирать дистанцию и попадает по Сэндхагену на ближней дистанции, невероятный поединок. Третий раунд вновь динамичен. Размен и размен. Ян пробивает бэкфист и сбивает с ног Кори, борьба и бойцы меняют позиции. Встает Кори. Третий раунд забирает Петр. Ян давит, Кори уходит в борьбу, Петр встает и попадает в стойке. Петр включает борьбу. Снова стойка. Ян продолжает давить. Решающий раунд. Невероятно динамичный поединок. Петр попадает больше и пробивает вертушку в самом конце боя. Разбито лицо у Кори Сэндхагена. Петр Ян побеждает единогласным решением судей и становится временным чемпионом UFC.