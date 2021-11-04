«Бой пройдет всю дистанцию». Диана Авсарагова о поединке Жанг и Намаюнас

Instagram Дианы Авсараговой

– Это очень сложный прогноз. Мне нравятся обе спортсменки. Я не могу выделить кого-то из них. В первом бою Роуз нанесла очень четкий удар и смогла нокаутировать Жанг. Мне кажется, что Вейли недооценила ее, но она поплатилась за это. Сейчас мы, скорее всего, будем наблюдать иной подход и иную тактику. Вейли Жанг подходила к первому бою на впечатляющей серии, она снесла всех своих противников. Тоже самое она планировала сделать и с Намаюнас, но не получилось. Сейчас она будет умнее.

– Намаюнас придется столкнуться с другой Жанг, а что приготовила Роуз? Тут сказать сложно, но это добавляет интриги. Я очень жду этот бой и мне сложно выделить фаворитку. Считаю, что этот поединок пройдет всю дистанцию. Такие поединки очень популяризируют женское ММА. И еще, сомневаюсь, что эта история закончится данным поединком. Возможно, что нас ждет очередная трилогия, но это в будущем, а сейчас ждем откровенную рубку. Мотивация обеих спортсменок на высочайшем уровне.

Поединок Роуз Намаюнас и Вейли Жанг пройдет в ночь с 7 на 8 ноября в рамках UFC 268.