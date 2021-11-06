«Для Роуз очень важна моральная составляющая». Дарина Маздюк о поединке Жанг и Намаюнас

Боец Bellator Дарина Маздюк поделилась с «Советским спортом» прогнозом на поединок между Вейли Жанг и Роуз Намаюнас.

– В плане стойки, в целом, считаю, что Намаюнас более скоростная. У нее преимущество в росте, размахе рук и скорости. В прошлом бою, она нокаутировала Вейли ударом ноги, запустила его четко между рук. На таком уровне, это надо умудриться, попасть таким ударом. Думаю, что за такое короткое время, Вейли особо ничего не добавила, в скорости точно, учитывая ее мышечную массу.

Источник фото: Instagram Rose Namajunas

Намаюнас – абсолютно чистая в плане фармы, у нее нет больших мышц, но она более жилистая и цепкая. Ее природные данные идеально подходят для ММА и она продолжает их развивать. Вейли имеет иную мышечную массу, а это требует больше кислорода, чтобы восстановить мышцы. Считаю, что Жанг уступает Намаюнас в стойке. Если бой будет в стойке, то, однозначно, за Намаюнас, но это в стойке. Если бой перейдет в борьбу, то прогнозировать сложно. Мышечная масса Жанг против цепкости Намаюнас, а обе они – природные борцы, тут ничего не скажу.

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– Будем ждать самого интересного исхода. Хочется, чтобы Намаюнас выиграла, она не просто заберет пояс, но еще и удержит его в бою против такой сильной оппонентки. Для Роуз Намаюнас очень важна моральная составляющая, она очень долго занимается ментальным настроем на бой, ей это дается тяжело, она проводит огромную работу. Этой победой она достигнет, для себя, огромной высоты и поставит себе жирную галочку.

Источник фото: Instagram Weili Zhang

Интересно посмотреть за Жанг, как она проведет один или два боя и снова попытает счастья в бою за пояс. Для нее это будет хорошим подспорьем, чтобы потренировать свою внутреннюю составляющую, характер, научиться стойко переносить подобные поражения, принимать их и продолжать борьбу за свою мечту. Мне кажется, что такой исход пойдет им на пользу.