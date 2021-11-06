Прямая трансляция из южной столицы. Где смотреть BRAVE CF

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР?
Турнир состоится 6 ноября. Brave CF имеет собственную стриминговую платформу — BRAVE TV. Смотреть турнир можно бесплатно, но нужно пройти процедуру регистрации. Трансляция доступна в любой точке мира, но только если в вашей стране нет канала, который имеет права на эксклюзивную трансляцию турниров организации.
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Турнир BRAVE CF 55 будет транслировать в прямом эфире на медиа-платформе «Окко». Поединки предварительного карда будут бесплатно транслироваться на «Окко-Спорт, основные бои будут доступны по платной подписке. Начало прямого эфира в 16:00 по московскому времени.
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КАРД ТУРНИРА
Наилегчайший вес: Али Багаутинов vs Шон Сантелла
Супер-полусредний вес: Артур Свиридов vs Ибрагим Мане
Легкий вес: Камиль Магомедов vs Сэм Паттерсон
Средний вес: Рустам Чсиев vs Абусупьян Алиханов
Полусредний вес: Андрей Браговский vs Сергей Ясковец
Полусредний вес: Камал Магомедов vs Виталий Твердохлебов
Промежуточный вес (72,5 кг): Артур Алиев vs Али Абдулхаликов
Средний вес: Газимурад Магомедов vs Джабраил Айдамиров
Полулегкий вес: Ахмед Омаров vs Альберт Маллакурбанов
Легчайший вес: Алан Балаев vs Вадим Павликов