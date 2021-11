Прямая трансляция из южной столицы. Где смотреть BRAVE CF

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР?

Турнир состоится 6 ноября. Brave CF имеет собственную стриминговую платформу — BRAVE TV. Смотреть турнир можно бесплатно, но нужно пройти процедуру регистрации. Трансляция доступна в любой точке мира, но только если в вашей стране нет канала, который имеет права на эксклюзивную трансляцию турниров организации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BRAVE Combat Federation (@bravemmaf)

Турнир BRAVE CF 55 будет транслировать в прямом эфире на медиа-платформе «Окко». Поединки предварительного карда будут бесплатно транслироваться на «Окко-Спорт, основные бои будут доступны по платной подписке. Начало прямого эфира в 16:00 по московскому времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BRAVE Combat Federation (@bravemmaf)

КАРД ТУРНИРА

Наилегчайший вес: Али Багаутинов vs Шон Сантелла

Супер-полусредний вес: Артур Свиридов vs Ибрагим Мане

Легкий вес: Камиль Магомедов vs Сэм Паттерсон

Средний вес: Рустам Чсиев vs Абусупьян Алиханов

Полусредний вес: Андрей Браговский vs Сергей Ясковец

Полусредний вес: Камал Магомедов vs Виталий Твердохлебов

Промежуточный вес (72,5 кг): Артур Алиев vs Али Абдулхаликов

Средний вес: Газимурад Магомедов vs Джабраил Айдамиров

Полулегкий вес: Ахмед Омаров vs Альберт Маллакурбанов

Легчайший вес: Алан Балаев vs Вадим Павликов