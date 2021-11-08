«Киборг точно ее финиширует». Диана Авсарагова о поединке Сайборг и Каваны

– Надо отдать должное Шинейд Каване. Ее ожидает очень тяжелый поединок, с практически известным результатом. Ирландская спортсменка имеет в своей статистике победы нокаутом и является крепкой оппоненткой, но не для Крис Сайборг. Конечно, у нокаутера всегда есть шанс, но он очень призрачен. Есть огромная вероятность, что мы снова будем наблюдать доминирующее выступление чемпионки.

Instagram Дианы Авсараговой

– Мне кажется, что исход боя зависит от настроения Крис. Она может финишировать Кавану в первом раунде, а может дотянуть бой до «чемпионских раундов». Я знаю, что главная проблема Сайборг – это подбор соперниц, их единицы, а с каждой победой желающих еще меньше. Объективно, но кроме Аманды Нуньес соперниц у нее нет, но Аманда в UFC и второй бой невозможен. В будущем, возможно, кто-то сможет победить Крис Сайборг, но пока я таких соперниц для нее не вижу. Думаю, что Сайборг нокаутирует Кавану, а если ирландка будет искать спасение в борьбе, то бразильянка проведет ей болевой или удушающий прием, а может просто забьет ее там. Есть ли шанс у Каваны? Шанс есть всегда, но в этом поединке он крайне мал. Она может рассчитывать только на «лаки панч», но это выглядит фантастично.