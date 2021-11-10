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Он идет за большой популярностью. Кто такой Яир Родригез?

14 ноября в США состоится турнир UFC Fight Night: Холлоуэй vs Родригез. «Советский спорт» расскажет о биографии Яира Родригеза.
Он идет за большой популярностью. Кто такой Яир Родригез?
10 ноября 2021 10:00
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автор фото: UFC Russia

ДЕТСТВО

Яир Родригез родился 6 октября 1992 года в Мексике. В пять лет начал заниматься тхэквондо и получил черный пояс, а потом добавил в свой арсенал бокс и дзюдо.

Источник фото: Instagram Яира Родригеза

КАРЬЕРА В СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ

Родригез дебютировал в ММА в 2011 году, одержав победу судейским решением. Изначально дрался в рамках Mexican Fighter Promotions.

Источник фото: Instagram Яира Родригеза

КОНТРАКТ С UFC

В 2014 году Родригез стал участников бойцовского реалити-шоу The Ultimate Fighter. Мексиканец стал участником команды Кейна Веласкеса, которая дралась против бойцов Фабрисио Вердума. Яир победил Умберто Брауна и Родольфо Рубио Переса. В финале TUF Родригез сразился с никарагуанцем Леонардо Моралесом, одержав победу единогласным решением судей и подписал контракт с UFC.

Источник фото: Instagram Яира Родригеза

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ

В 2015 году Родригез одержал победу над Чарльзом Розой и победил Дэна Хукера. В следующем году финишировал еще двух бойцов, заработал бонус за лучшее выступление вечера и лучший бой вечера. В 2017 году сразился с легендарным Би Джей Пенном, которого победил техническим нокаутом во втором раунде.

Видео можно посмотреть тут.

ПОРАЖЕНИЕ

Победную серию Яира Родригеза в 2017 году прервал Фрэнки Эдгар, который победил мексиканца техническим нокаутом в третьем раунде.

Видео можно посмотреть тут.

УВОЛЬНЕНИЕ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В UFC

Несмотря на хорошую статистику в мае 2018 года Яир был уволен из UFC. Причиной послужили отказы от поединков с Забитом Магомедшариповым и Рикардо Ламосом.

Источник фото: Instagram Яира Родригеза

В ноябре 2018 года он снова подписал контракт с UFC и нокаутировал «Корейского зомби» Чон Чхан Сона.

Источник фото: Instagram Яира Родригеза

В сентябре 2019 сразился с Джереми Стивенсом, но бой был остановлен на пятнадцатой секунде боя из-за тычка в глаз, который получил Стивенсон. Поединок был признан несостоявшимся. Через несколько месяцев они снова встретились, Родригез одержал победу единогласным решением судей.

Источник фото: Instagram Яира Родригеза

ДОПИНГОВЫЙ СКАНДАЛ

4 декабря 2020 года USADA на 6 месяцев дисквалифицировало Родригеза, который трижды скрыл от допинг-офицеров свое местонахождение, и не смог пройти тестирование на запрещенные вещества.

Бой с Максом Холлоуйем станет первым поединком после дисквалификации.

Источник фото: Instagram Яира Родригеза

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