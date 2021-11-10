ТОП-10 финишей Крис Сайборг

1. Поединок против Марисе Витории прошел 25 ноября 2006 и завершился техническим нокаутом в первом раунде.
Видео можно посмотреть тут.
2. Поединок против Щейны Бэзлер состоялся 26 июля 2008 и завершился техническим нокаутом во втором раунде.
Видео можно посмотреть тут.
3. Поединок против Хитоми Акамо прошел 11 апреля 2009 в рамках Strikeforce и завершился техническим нокаутом в третьем раунде.
Видео можно посмотреть тут.
4. Бой против Карано. Встреча двух легенд женского ММА состоялась 11 апреля 2009 в рамках Strikeforce. Крис Сайборг одержала победу техническим нокаутом в третьем раунде.
Видео можно посмотреть тут.
5. Поединок против Феоны Макслоу состоялся 5 апреля 2013 в рамках Invicta и завершился техническим нокаутом в первом раунде.
Видео можно посмотреть тут.
6. Поединок против Фэйт Ван Дюйн прошел 9 июля 2015 в рамках Invicta и завершился нокаутом в первом раунде.
Видео можно посмотреть тут.
7. Поединок против Дарьи Ибрагимовой состоялся 16 января 2016 на турнире Invicta и завершился нокаутом в первом раунде.
Видео можно посмотреть тут.
8. Поединок против Арлин Бенкоу прошел 15 октября 2020 в рамках турнира Bellator и завершился удушающим приемом во втором раунде
9. Поединок против Джулии Бадд состоялся 25 января 2020 в рамках турнира Bellator и завершился техническим нокаутом во втором раунде.
Видео можно посмотреть тут.
10. Поединок против Лесли Смит прошел 21 мая 2021 в рамках Bellator и завершился техническим нокаутом в пятом раунде.