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ТОП-10 финишей Крис Сайборг

12 ноября в рамках Bellator 271 состоится титульный поединок в полулегком весе, Крис Сайборг сразится с Шинейд Каваной. «Советский спорт» составил подборку досрочных финишей легендарной спортсменки.
ТОП-10 финишей Крис Сайборг
10 ноября 2021 11:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Cristiane Cyborg Justino

1. Поединок против Марисе Витории прошел 25 ноября 2006 и завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Видео можно посмотреть тут.

Источник фото: Instagram Cristiane Cyborg Justino

2. Поединок против Щейны Бэзлер состоялся 26 июля 2008 и завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Видео можно посмотреть тут.

3. Поединок против Хитоми Акамо прошел 11 апреля 2009 в рамках Strikeforce и завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Видео можно посмотреть тут.

Источник фото: Instagram Cristiane Cyborg Justino

4. Бой против Карано. Встреча двух легенд женского ММА состоялась 11 апреля 2009 в рамках Strikeforce. Крис Сайборг одержала победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Видео можно посмотреть тут.

5. Поединок против Феоны Макслоу состоялся 5 апреля 2013 в рамках Invicta и завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Видео можно посмотреть тут.

6. Поединок против Фэйт Ван Дюйн прошел 9 июля 2015 в рамках Invicta и завершился нокаутом в первом раунде.

Видео можно посмотреть тут.

Источник фото: Instagram Cristiane Cyborg Justino

7. Поединок против Дарьи Ибрагимовой состоялся 16 января 2016 на турнире Invicta и завершился нокаутом в первом раунде.

Видео можно посмотреть тут.

8. Поединок против Арлин Бенкоу прошел 15 октября 2020 в рамках турнира Bellator и завершился удушающим приемом во втором раунде

9. Поединок против Джулии Бадд состоялся 25 января 2020 в рамках турнира Bellator и завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Видео можно посмотреть тут.

10. Поединок против Лесли Смит прошел 21 мая 2021 в рамках Bellator и завершился техническим нокаутом в пятом раунде.

источник: «Советский спорт»
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