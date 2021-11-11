«Лиана ты сможешь». Алексеева и Авсарагова о подготовке и поединке Лианы Джоджуа

ДИАНА АВСАРАГОВА:

«Лиана Джоджуа — это моя очень близкая подруга. Она привела меня в ММА. В 2017 году я пришла в один из московских залов единоборств и познакомилась с Лианой. С первого дня знакомства мы встали в пару и провели первый спарринг, подружились. Я знала, что ей скоро предстоит бой и попросила помочь мне подраться на том же турнире. Так я дебютировала в ММА. Потом мы поехали на сборы в клуб “Ахмат” и Лиана порекомендовала меня там, мы стали представлять один клуб. Ко всем поединкам мы готовимся вместе. Сейчас мы прошли совместный сбор в Грозном, потом Лиана улетела в США, она долго готовилась и находится в отличной форме. Что я жду от этого боя? Победу. Лиана — ее заслужила, я очень жду, что в бою поднимут ее руку. Сейчас она находится на стадии весогонки и я всячески ее поддерживаю, она сделает вес и выйдет на бой максимально заряженной, у нее огромная моральная поддержка. Я верю, что все пройдет максимально удачно! Болеем и держим кулаки!»

Источник: Официальная страница Лианы Джоджуа «Вконтакте»

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА:

«В любом случае, я знаю, что Лиана Джоджуа — боец и проявит свой характер, которого ей не занимать. Ее судьба, помимо спорта, ее корни, все это показывает ее характер. Несмотря на все препятствия — она боец лучшей лиги в мире. Конечно же, в этом бою, я жду только победы. У Лианы очень быстрые руки, острые локти и великолепный партер. Даже в позиции снизу, она не раз умудрялась проводить болевые приемы. Сейчас главное, чтобы она успешно согнала вес и восстановилась перед боем. Переживаю, что рядом нет ее близких. Диана Авсарагова и тренер Мурад Бичуев очень помогли бы с моральной точки зрения. Тяжело быть там одной, но я всем сердцем рядом. Лишний раз ей не пишу, понимаю, что ей сейчас не до этого. Лиана — ты сможешь. Только победа!»