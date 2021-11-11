ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Лиана ты сможешь». Алексеева и Авсарагова о подготовке и поединке Лианы Джоджуа

13 ноября свой четвертый бой в рамках UFC проведет Лиана Джоджуа. Бойцы Bellator, одноклубники и основные спарринг-партнеры грузинской спортсменки: Ирина Алексеева и Диана Авсарагова рассказали «Советскому спорту» о совместной подготовке и своих ожиданиях от предстоящего поединка.
«Лиана ты сможешь». Алексеева и Авсарагова о подготовке и поединке Лианы Джоджуа
11 ноября 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница Лианы Джоджуа «Вконтакте»

ДИАНА АВСАРАГОВА:

«Лиана Джоджуа — это моя очень близкая подруга. Она привела меня в ММА. В 2017 году я пришла в один из московских залов единоборств и познакомилась с Лианой. С первого дня знакомства мы встали в пару и провели первый спарринг, подружились. Я знала, что ей скоро предстоит бой и попросила помочь мне подраться на том же турнире. Так я дебютировала в ММА. Потом мы поехали на сборы в клуб “Ахмат” и Лиана порекомендовала меня там, мы стали представлять один клуб. Ко всем поединкам мы готовимся вместе. Сейчас мы прошли совместный сбор в Грозном, потом Лиана улетела в США, она долго готовилась и находится в отличной форме. Что я жду от этого боя? Победу. Лиана — ее заслужила, я очень жду, что в бою поднимут ее руку. Сейчас она находится на стадии весогонки и я всячески ее поддерживаю, она сделает вес и выйдет на бой максимально заряженной, у нее огромная моральная поддержка. Я верю, что все пройдет максимально удачно! Болеем и держим кулаки!»

Источник: Официальная страница Лианы Джоджуа «Вконтакте»

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА:

«В любом случае, я знаю, что Лиана Джоджуа — боец и проявит свой характер, которого ей не занимать. Ее судьба, помимо спорта, ее корни, все это показывает ее характер. Несмотря на все препятствия — она боец лучшей лиги в мире. Конечно же, в этом бою, я жду только победы. У Лианы очень быстрые руки, острые локти и великолепный партер. Даже в позиции снизу, она не раз умудрялась проводить болевые приемы. Сейчас главное, чтобы она успешно согнала вес и восстановилась перед боем. Переживаю, что рядом нет ее близких. Диана Авсарагова и тренер Мурад Бичуев очень помогли бы с моральной точки зрения. Тяжело быть там одной, но я всем сердцем рядом. Лишний раз ей не пишу, понимаю, что ей сейчас не до этого. Лиана — ты сможешь. Только победа!»

Источник: Официальная страница Лианы Джоджуа «Вконтакте»

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Андрей Шевченко вернулся в Италию. Что за клуб этот "Дженоа"? И когда матч против Милана?Самуэль Жиго может перебраться из "Спартака" в ЕвропуДмитрий Бивол свой следующий поединок проведет в РоссииРоссийская гимнастка без стеснения показала свою грудьЛовчев высказался о "хамской" ситуации между Карпиным и Дзюбой"Послал на три буквы": вскрылась правда о Карпине и Дзюбе
Капризов набирает ход. Третий в сезоне гол русского суперфорварда получился весьма элегантным (видео)
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в гостях расправилась с «Аризоной» (5:2), а Кирилл Капризов эффектно забил в большинстве.
Худший «Спартак» в эпоху Федуна: цифры и факты после 14 туров РПЛ
Показатели «Спартака» после 14 туров РПЛ-2021/22 — худшие либо одни из худших за 17 лет, что клубом владеет Леонид Федун.
В США подписан первый в истории контракт между букмекером и спортивной династией
Букмекерская компания Caesars Sportsbook стала партнером легендарной в мире американского футбола семьей Мэннингов.
Девушка с Севера, которая предпочла Россию Италии, а ракетку — конькам. Откуда взялась наша новая теннисная королева Людмила Самсонова
Лучшей теннисисткой Кубка Билли-Джин Кинг 2021 - командного чемпионата мира среди женщин, завершившегося триумфом сборной России, - признана 22-летняя дебютантка Людмила Самсонова. Рассказываем, кто она такая.
16-летний Мичков приехал за рекордом, Знарок внезапно заболел. Чего ждать от старта хоккейного Евротура
10 ноября в Линчепинге вынесенным матчем Швеция – Чехия начинается Кубок Карьяла-2021. Сборная России свой первый поединок на турнире проведет 11 ноября – в Хельсинки против финнов.
А не был ли Прайс наркоманом, когда выигрывал золото Сочи? Вратарь сборной Канады оказался в центре скандала
В НХЛ настоящее ЧП: лучший голкипер лиги, звезда «Монреаля» и сборной Канады Кэри Прайс признался в наркотической зависимости.
Ence Esports — forze: прогноз на матч DreamHack Open 47 по CS:GO. Возьмут ли россияне одну карту?
10 ноября 2021 года на групповой стадии DreamHack Open 47 киберспортивная команда ENCE Esports сыграет с соперниками из forZe. «Плеймейкер» представляет расклад и прогноз на этот матч.
Прощальная гастроль Team Spirit и шанс для forze. Расклады на DreamHack Open 47 по CS:GO
10 - 14 ноября пройдет онлайн-турнир второго уровня по среди 8 европейских киберспортивных команд по CS:GO, которые поборются за главный приз - 100 тысяч долларов - и путевку на ESL Pro S15.
Наместников разбушевался! Готов еще один центрфорвард для сборной России на Олимпиаде? (видео)
Две шайбы Владислава Наместникова принесли «Детройту» победу над «Эдмонтоном» (4:2) в матче чемпионата НХЛ.
Давай, Леша, доказывай! Матчи за сборную — шанс Миранчука «сбежать» из «Аталанты»
Все больше новостей приходит из Италии по поводу вероятного ухода Алексея Миранчука из Аталанты» в другой итальянский клуб серии А. А на носу матчи против Кипра и Хорватии, в которых сборная России может добыть путевку на ЧМ-2022.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика