ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тим Цзю против Такеши Иноуэ. Где смотреть бокс?

Тим Цзю – обязательный претендент на титул, а его следующий соперник Такеши Иноуэ, представляющий Японию, которого никто не знает. Бой состоится 17 ноября.
Тим Цзю против Такеши Иноуэ. Где смотреть бокс?
15 ноября 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Тима Цзю

Очередной бой Тима Цзю не вызвал ажиотажа и огромного интереса, его соперник малоизвестен боксерской аудитории, но сам Цзю заявляет, что хочет биться с более сильными противниками, но они пока отказываются.

«Очевидно, что Кастаньо не хочет драться со мной – его команда четко дала это понять. Но теперь ему некуда бежать. Он считает себя кем-то важным, но это не так. Однако Кастаньо – чемпион, а я теперь – его обязательный претендент. Джермелл Чарло – высокомерный. Он несколько раз высказывался про мое место в обойме. Но теперь предельно понятно, где я нахожусь, поэтому ему придется привыкнуть к этому. Я дошел до этой точки благодаря активности, так что я буду сохранять ее и дальше. Затем, в следующем году, мы подеремся за титул или за все пояса, если они их объединят. У всех этих парней есть большие планы, но у меня тоже. Это мое время».

ТИМ ЦЗЮ

Источник фото: Instagram Тима Цзю

Что нам ожидать от предстоящего поединка?

Цзю проводит третий бой в этом году и идет на серии из девятнадцати побед подряд и не имеет ни одного поражения.

Бой с японцем пройдет за титулы WBO Asia Pacific и WBO Global и продлится десять раундов.

Такеши Иноуэ идет на серии из четырех побед и имеет в своем активе семнадцать побед, одно поражение и одну ничью. Японец довольно крепкий соперник, но совершенно не медиен, многие воспринимают его скептически, а еще он не дрался целый год.

Видео можно посмотреть тут.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ?

Поединок Тима Цзю и Такеши Иноуэ состоится 17 ноября. Прямой эфир будет доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало прямого эфира в 12 часов дня по московскому времени.

Нас ожидает довольно интересное противостояние двух крепких боксеров. Аналитики прогнозируют, что бой завершится очередной победой Тима Цзю, но Такеши не особо известен, а это не значит, что он не может дать бой и не сотворить сенсацию. Тиму нужно побеждать и делать это уверенно, если он хочет биться с именитыми соперниками и открыть себе дорогу к настоящим титулам, а для Такеши это повод заявить о себе и выйти из тени.

Источник фото: Instagram Тима Цзю

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Навка оценила произвольный танец Синициной и КацалаповаГеоргий Джикия: О ничьей с Хорватией никто не думаетВидео номера Дарьи Мельниковой и Максима Маринина по рок-опере "Mozart l'Opéra Rock" в шоу "Ледниковый период"Червиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречалЛовчев признался, почему покинул прямой эфир Хорватия — РоссияВасилий Уткин объяснил, в чем допустил ошибку Кудряшов
Невероятно! Чудо от сербов отправило Роналду в компанию к России и… Ибрагимовичу с Левандовски
Сборная России, проиграв хорватам решающий матч отбора на ЧМ-2022, теперь будет вынуждена пробиваться в Катар через стыки. И в этом мини-турнире команда Валерия Карпина может нарваться на какого-нибудь футбольного монстра - вроде Португалии, которая сенсационно проиграла дома Сербии.
«Футбола в стране и не было», «Нет сил смотреть этот дурдом». Бурная реакция на фиаско России в Сплите
Поражение сборной России от хорватов в решающем матче отбора ЧМ-2022 (0:1) обсуждают все. Мы собрали самые интересные мнения.
И десятый стал первым! Как бразильский суперпрорыв Хэмилтона оживил интригу в «Формуле-1»
Гран-при Бразилии неожиданно прошел под знаком семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который, преодолев массу проблем, взял свой третий в карьере титул в Сан-Паулу и сократил отставание от лидирующего в общем зачете Макса Ферстаппена до 14 очков.
Карпин струсил — и поплатился, наступив на романцевские грабли. Диагноз матча Хорватия — Россия
Обидная вроде бы развязка решающего матча Хорватия - Россия (0:1) не оставляет ощущения случившейся несправедливости. Да, забили в свои ворота. Да, в концовке. Но это не оправдание.
«Это не трагедия, на 0:0 мы не наиграли». Мостовой — о поражении России от Хорватии
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой оценил для «Плеймейкера» автогол Федора Кудряшова, который решил судьбу ключевого для нашей команды матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).
Кудряшов повторил «трюк» Филимонова… Как сборная России проиграла матч года Хорватии из-за рокового автогола
В заключительном туре отборочного этапа ЧМ-2022 сборная России в гостях уступила хорватам из-за срезки Федора Кудряшова на 81-й минуте в свои ворота (0:1) и осталась без прямой путевки в Катар. Теперь нам придется пробиваться туда через стыки в марте следующего года.
«Карпину нужно выбить из головы у футболистов мысли о ничьей». Комментатор Меламед — о матче Хорватия — Россия
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед оценил для «Плеймейкера» перспективы сборной России в ключевом матче отборочного турнира ЧМ-2022 против хорватов, который состоится 14 ноября в Сплите (начало - в 17:00 мск).
«Хорваты пытаются нас запугать, но мы это уже проходили». Кирьяков — о матче, который решит судьбу России
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от решающего матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия в Сплите.
Хорватия — Россия: прямая трансляция решающего отборочного матча ЧМ 14.11.2021
14 ноября 2021 года в Сплите состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Хорватии и России.
Холлоуэй заслужил третий бой с Волкановски. Или реванш с Макгрегором? Итоги UFC Vegas 42
На очередном турнире UFC в Лас-Вегасе зрители увидели парад досрочных побед, но главный бой продлился всю дистанцию: Макс Холлоуэй с огромным трудом одолел Яира Родригеса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика