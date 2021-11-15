Тим Цзю против Такеши Иноуэ. Где смотреть бокс?

Очередной бой Тима Цзю не вызвал ажиотажа и огромного интереса, его соперник малоизвестен боксерской аудитории, но сам Цзю заявляет, что хочет биться с более сильными противниками, но они пока отказываются.

«Очевидно, что Кастаньо не хочет драться со мной – его команда четко дала это понять. Но теперь ему некуда бежать. Он считает себя кем-то важным, но это не так. Однако Кастаньо – чемпион, а я теперь – его обязательный претендент. Джермелл Чарло – высокомерный. Он несколько раз высказывался про мое место в обойме. Но теперь предельно понятно, где я нахожусь, поэтому ему придется привыкнуть к этому. Я дошел до этой точки благодаря активности, так что я буду сохранять ее и дальше. Затем, в следующем году, мы подеремся за титул или за все пояса, если они их объединят. У всех этих парней есть большие планы, но у меня тоже. Это мое время».

ТИМ ЦЗЮ

Источник фото: Instagram Тима Цзю

Что нам ожидать от предстоящего поединка?

Цзю проводит третий бой в этом году и идет на серии из девятнадцати побед подряд и не имеет ни одного поражения.

Бой с японцем пройдет за титулы WBO Asia Pacific и WBO Global и продлится десять раундов.

Такеши Иноуэ идет на серии из четырех побед и имеет в своем активе семнадцать побед, одно поражение и одну ничью. Японец довольно крепкий соперник, но совершенно не медиен, многие воспринимают его скептически, а еще он не дрался целый год.

Видео можно посмотреть тут.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ?

Поединок Тима Цзю и Такеши Иноуэ состоится 17 ноября. Прямой эфир будет доступен на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Начало прямого эфира в 12 часов дня по московскому времени.

Нас ожидает довольно интересное противостояние двух крепких боксеров. Аналитики прогнозируют, что бой завершится очередной победой Тима Цзю, но Такеши не особо известен, а это не значит, что он не может дать бой и не сотворить сенсацию. Тиму нужно побеждать и делать это уверенно, если он хочет биться с именитыми соперниками и открыть себе дорогу к настоящим титулам, а для Такеши это повод заявить о себе и выйти из тени.