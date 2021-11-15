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Ян против Макгрегора. Чем закончится перепалка в интернете?

В сети разворачивается скандал между временным чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном и экс-чемпионом в легком и полулегком весе Конором Макгрегором.
Ян против Макгрегора. Чем закончится перепалка в интернете?
15 ноября 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Twitter ESPN MMA

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Конор Макгрегор раскритиковал список лучших боксеров UFC, который опубликовал промоушен (Ян, Холлоуэй, Макгрегор, Альдо, Диаз):

«Я перебоксировал троих в этом списке. В UFC нет никого, кто был бы даже близко к уровню моего бокса. Даже Порье смог попасть только после того, как я сломал ногу. Я всех разобрал, если мы говорим о боксе. Ян тоже хорош, мне нравится его стиль, но его я бы тоже разбил».

Разумеется, Петр Ян не стал молчать а ответил Конору:

«Конор, мы все знаем, что ты любишь болтать, но давай перейдем к делу. Если ты действительно хочешь побоксировать или подраться, то мне плевать на вес или правила. Готов поспорить, что ты не выйдешь».

Twitter ESPN MMA

Конор Макгрегор продолжил развивать эту тему и позвал Петра Яна в Ирландию:

«Лол, без проблем, мелкий. Мы устроим спарринг или что-то в этом роде в ближайшем будущем. Мы примем тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксерском клубе Crumlin. Тогда мы все и выясним, малой. Пусть хранит тебя Бог».

Instagram Conor McGregor Official

ЧТО НАМ ЖДАТЬ?

Отбросим эмоции. Что нам ждать от этого всего? Конор больше Петра на две весовые категории. В каком весе будет бой и по каким правилам? Все это очень туманно. Плюс, оба бойца на контракте с UFC, а это значит, что драться в других местах они не имеют права. Да, Конор уже получал разрешение и бился по боксу, но зачем UFC отпускать и Яна. Конор точно не спустится в категорию Яна, это просто нереально для него, а подниматься в вес Макгрегора нет никакого смысла для Петра. Об официальном бое не может быть и речи.

Instagram Conor McGregor Official

Самое вероятное, что нас может ожидать — это спарринг по правилам бокса, ирландский клуб Crumlin проводит подобное. А видео с такого спарринга взорвет интернет и соберет десятки миллионов просмотров.

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Публикация от Петр «No Mercy» Ян (@petr_yan)

КТО ПОБЕДИТ?

Сложно сказать, оба бойца имеют великолепную ударную технику. Важен размер перчаток и количество раундов. Это точно будет интересно. Ждем реакции президента UFC Даны Уайта, который должен дать согласие на подобное мероприятие, а может это все закончится просто войной в интернете. Некоторые букмекеры уже сообщают, что в предстоящем спарринге Петр Ян открылся у них фаворитом.

источник: «Советский спорт»
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