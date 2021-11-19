Из любительского ММА в UFC. Биография Мухаммада Мокаева

ДЕТСТВО

Мухаммад Мокаев родился 30 июля 2000 в городе Буйнакске, республика Дагестан. С детства он занимался боевыми искусствами, начинал с карате, потом стал ходить в секцию вольной борьбы. В 12 лет он с семьей покинул России и переехал в Англию, переезд произошел по семейным обстоятельствам. Семейство Мокаевых осело в Манчестере, мальчику пришлось привыкать к новой обстановке и учить язык.

Источник фото: Страница Мухаммада Мокаева «ВКонтакте»

В Англии он усиленно стал заниматься борьбой, были сложности в взаимоотношениях со сверстниками и языком, но Мокаев смог адаптироваться.

Источник фото: Instagram Мухаммада Мокаева

КАРЬЕРА В ММА

24 сентября 2016 Мухаммад Мокаев дебютировал в ММА, изначально он начал свои выступления по любительским правилам. На турнирах спортсмен стал представлять Англию и выступать за сборную этой страны.

Источник фото: Instagram Мухаммада Мокаева

ЧЕМПИОН IMMAF

Мокаев стал победителем первенства мира по ММА среди юниоров по версии IMMAF в 2018 и 2019 годах. По правилам любительского ММА Мокаев провел двадцать три поединка и во всех них одержал победы.

Источник фото: Instagram Мухаммада Мокаева

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ММА

В 2020 году дебютировал в профессиональном ММА под эгидой Brave CF. За год провел шесть поединков и в каждом одержал победу, а один бой был признан несостоявшимся.

Источник фото: Instagram Мухаммада Мокаева

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Мокаев принимал участие в чемпионате мира по вольной борьбе в ноябре этого года, но в призовые месте не попал.

Источник фото: Instagram Мухаммада Мокаева

UFC

Несколько дней назад Мухаммад Мокаев подписал контракт с UFC и будет выступать в наилегчайшей весовой категории.

Источник фото: Instagram Мухаммада Мокаева

Мокаев один из немногих представителей IMMAF, который подписался в UFC. Хотя, вряд-ли сама любительская федерация имеет отношение к его контракту. Любительское ММА продолжает находится в упадке и активно теряет свои позиции по всему миру. Возможно, что Мокаев последний представитель этого направления, который стал бойцом элитного промоушена.