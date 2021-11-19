Емельяненко выходит на замену и дебютирует в АМС Fight Nights

27 ноября в Сыктывкаре состоится турнир AMC Fight Nights 106, в главном бою вечера российский средневес Вячеслав Василевский должен был сразиться с бразильцем Марсио Сантосом, но 16 ноября Василевский заболел и сообщил организатором, что не сможет восстановиться к бою, врачи поставили Вячеславу диагноз — гнойная ангина. Турнир оказался на грани срыва, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил следующие:

«Почему я считаю, что он неправильно отнесся к поединку? Если ты болел, то ты должен был, по крайней мере, нас к этому подготовить. А он не пришел на интервью и мы оттуда узнали, что он заболел. При этом, вчера у него в социальных сетях выходит видео… Мы за ним с градусником не ходим, но если ты заболел, имей уважение, не выставляй тогда ничего. Ты сообщаешь, что ты болен, и в это же время ты выставляешь видео, где ты нормально сидишь, здоровый, как огурчик. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Отсюда мое предположение, что Слава меньше болен, чем может показаться».

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ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕВСКИЙ ОРГАНИЗОВАЛ БЫСТРЫЙ ОТВЕТ КАМИЛУ ГАДЖИЕВУ:

«Я это видео увидел так же, как и вы, днём. О том, что у меня гнойная ангина и драться 27-го числа не буду, руководство Fight Nights знало 16-го числа, когда ко мне пришёл врач. К 27 ноября я только оклемаюсь, драться три раунда не смогу. Предложил перенести на две недели или на 29 декабря. На что мне ответили, что позже дадут ответ. Затем вышло такое видео. Не хочется оскорблять Камила, конечно, это неуважение и непрофессионализм. Вы видели хоть раз, что после снятия с боя в UFC Дана Уайт говорил, что якобы у бойца воспаление хитрости? Камил не прошёл и процента того, что прошёл я в спорте: травмы, подготовки, бои. Не ему судить о каком-то воспалении хитрости».

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Камил Гаджиев с командой спешно искали замену и связались с Азаматом Бостановым – менеджером Александра Емельяненко, который, посоветовавшись с Александром, дал согласие на бой. Комментарий Александра Емельяненко о поединке с Марсио Сантосом:

«Признаться честно, предложение поступило достаточно неожиданно. Это произошло вчера вечером. Обдумывание у меня заняло не более десяти минут, после чего я решил попробовать себя в этом противостоянии.Да, это короткое уведомление. Да, у меня не было полноценного ММА-лагеря для подготовки к этому бою. Но я чувствую себя отлично, постараюсь показать яркий, зрелищный бой и победить моего оппонента».

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ЧТО НАМ ЖДАТЬ ОТ ПОЕДИНКА?

Нас ожидает странный поединок, средневес Сантос сразится с тяжеловесом Емельяненко. Бой пройдет в абсолютной весовой категории. Знакомо? В общем, да, такая весовая категория есть в схватках по правилам грэпплинга и бразильского джиу-джитсу, а вот для ММА – это немного странно. Марсио Сантос – средневес, не самый большой. Большинство своих досрочных финишей он одержал в партере, при помощи джиу-джитсу. Он дрался и проиграл Александру Шлеменко, а еще задушил Артура Гусейнова, что неудивительно.

Видео можно посмотреть тут.

Александр Емельяненко – тяжеловес, а это значит, что он будет весить больше Сантоса килограммов на тридцать. Да, у Александра Емельяненко очень слабая борьба, а вернее защита от перевода в партер, ее фактически нет, но Сантос не особо владеет техникой тейкдауна, перевести Александра, с такой разницей в весе, будет очень сложно физически. Хотя, Александр вообще не борется и может пропустить первый же проход и быть задушенным в партере, но это очень фантастично.

Бразилец может поработать и в стойке, но габариты очень уж разные. Скорее всего, нас ожидает нокаут в исполнении Емельяненко, нокаут и очередной не очень равный поединок.