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Кто следующий для Дианы Авсараговой?

Bellator активно анонсирует поединки своей организации на начало 2022 года. «Советский спорт» составил подборку вероятных соперниц для восходящей звезды женского ММА, россиянки Дианы Авсараговой.
Кто следующий для Дианы Авсараговой?
20 ноября 2021 18:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Дианы Авсараговой

Bellator представил обновленный рейтинг наилегчайшей категории женского дивизиона организации. Россиянка Диана Авсарагова заняла десятую строчку рейтинга.

Источник фото: Instagram Bellator

ВАНЕССА ПОРТО

Ванесса Порто — тридцатисемилетняя спортсменка из Бразилии, она занимает девятую строчку рейтинга наилегчайшего веса Bellator. В ее статистике двадцать девять побед и девять поражений. Основную массу своих поединков она провела в рамках женского промоушена Invicta FC. Ванесса предпочитает не форсировать события, часто доводит свои поединки до судейских решений, но хорошо владеет навыками борьбы. Она дралась с Амандой Нуньес и Лиз Кармуш, которым уступила, а еще одержала победу над россиянкой Миланой Дудиевой. В последнем своем поединке она одолела Илару Джоанне раздельным судейским решением.

Источник фото: Instagram Vanessa Porto

ДИАННА БЕННЕТ

ДиАнна Беннет — тридцатисемилетняя спортсменка из США, она занимает восьмую строчку рейтинга наилегчайшего веса Bellator. В ее активе тринадцать побед, восемь поражений и одна ничья. Беннет побеждала техническими нокаутами и проводила сабмишены. В рамках турнира Bellator проиграла Лиз Кармуш и победила Илару Джоанне, оба поединки дошли до судейских решений.

Источник фото: Instagram DeAnna Bennett

ВАЛЕРИ ЛОРЕДА

Валери Лореда — двадцатитрехлетняя спортсменка из США. Лореда занимает одиннадцатую строчку рейтинга и является одной из самых красивых девушек женского дивизиона Bellator. Лореда — тхэквондистка, которая адаптировала свою ударную технику под ММА. На ее счету пять побед и одно поражение. Этот поединок неоднократно обсуждался фанатами и может стать классическим противостоянием базового борца и ударника. В своем последнем поединке Лореда одержала победу над Тейлор Тернер раздельным судейским решением.

Источник фото: Instagram Valerie Loureda

Победа над любой из этих соперниц поднимет Диану Авсарагову в рейтинге и приблизит к заветной титульной гонке.

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Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

На счету 23-летней Дианы Авсараговой четыре победы и ни одного поражения.

источник: «Советский спорт»
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