Кто следующий для Дианы Авсараговой?

Bellator представил обновленный рейтинг наилегчайшей категории женского дивизиона организации. Россиянка Диана Авсарагова заняла десятую строчку рейтинга.

Источник фото: Instagram Bellator

ВАНЕССА ПОРТО

Ванесса Порто — тридцатисемилетняя спортсменка из Бразилии, она занимает девятую строчку рейтинга наилегчайшего веса Bellator. В ее статистике двадцать девять побед и девять поражений. Основную массу своих поединков она провела в рамках женского промоушена Invicta FC. Ванесса предпочитает не форсировать события, часто доводит свои поединки до судейских решений, но хорошо владеет навыками борьбы. Она дралась с Амандой Нуньес и Лиз Кармуш, которым уступила, а еще одержала победу над россиянкой Миланой Дудиевой. В последнем своем поединке она одолела Илару Джоанне раздельным судейским решением.

Источник фото: Instagram Vanessa Porto

ДИАННА БЕННЕТ

ДиАнна Беннет — тридцатисемилетняя спортсменка из США, она занимает восьмую строчку рейтинга наилегчайшего веса Bellator. В ее активе тринадцать побед, восемь поражений и одна ничья. Беннет побеждала техническими нокаутами и проводила сабмишены. В рамках турнира Bellator проиграла Лиз Кармуш и победила Илару Джоанне, оба поединки дошли до судейских решений.

Источник фото: Instagram DeAnna Bennett

ВАЛЕРИ ЛОРЕДА

Валери Лореда — двадцатитрехлетняя спортсменка из США. Лореда занимает одиннадцатую строчку рейтинга и является одной из самых красивых девушек женского дивизиона Bellator. Лореда — тхэквондистка, которая адаптировала свою ударную технику под ММА. На ее счету пять побед и одно поражение. Этот поединок неоднократно обсуждался фанатами и может стать классическим противостоянием базового борца и ударника. В своем последнем поединке Лореда одержала победу над Тейлор Тернер раздельным судейским решением.

Источник фото: Instagram Valerie Loureda

Победа над любой из этих соперниц поднимет Диану Авсарагову в рейтинге и приблизит к заветной титульной гонке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

На счету 23-летней Дианы Авсараговой четыре победы и ни одного поражения.