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Что творит этот мексиканец? Тони Фергюсон снова пытается задеть Хабиба Нурмагомедова

Серия интернет-воин Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона получила новое продолжение. Мексиканец Тони Фергюсон опубликовал фейковое фото, которое взорвало интернет. «Советский спорт» расскажет о истории противостояния двух бойцов.
Что творит этот мексиканец? Тони Фергюсон снова пытается задеть Хабиба Нурмагомедова
23 ноября 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram Тони Фергюсона

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Противостояние Тони и Хабиба уходит в прошлое. Бойцы должны были встретиться несколько раз, но не получилось.

Источник фото: Instagram UFC

ПЕРВАЯ ОТМЕНА

Первая встреча должна была состояться 11 декабря 2015 года на турнире The Ultimate Fighter 22 Finale, но Хабиб получил травму ребра, бой не состоялся, а на замену вышел бразилец Эдсон Барбоза, которого Фергюсон задушил во втором раунде.

ВТОРАЯ ОТМЕНА

Второй раз их поединок должен был состояться 16 апреля 2016 года, но травма настигла Тони Фергюсона, у него возникла проблема с легкими и бой снова отменили.

Источник фото: Instagram UFC

ТРЕТЬЯ ОТМЕНА

Новый бой был назначен на 4 марта 2017 года и должен был состояться на турнире UFC 209. Тони и Хабиб должны были биться за временный титул чемпиона UFC, а победитель выходил на Конора Макгрегора. За несколько часов до боя Нурмагомедов попал в больницу, россиянину стало плохо, сказались последствия тяжелой весогонки. Бой снова отменился.

Источник фото: Instagram UFC

ЧЕТВЕРТАЯ ОТМЕНА

Спустя год, 8 апреля 2018 года, UFC анонсировали проведение долгожданного поединка, Нурмагомедов и Фергюсон планировали встретиться на турнире UFC 223 и сразиться за титул чемпиона UFC в легком весе. За пять дней до турнира Тони споткнулся о шнур в студии телеканала FOX и, разумеется, получил травму. Угадаете? Да, бой отменили.

Источник фото: Instagram UFC

ПОПЫТКА НОМЕР ПЯТЬ

Последний раз этот бой был официально отменен 19 апреля 2020 года, всему виной стала пандемия коронавируса. Нурмагомедов просто не смог прилететь в США.

Источник фото: Instagram UFC

Чуть позже Джастин Гейджи финишировал Тони Фергюсона и получил право на бой с Хабибом, а мексиканец так и остался за бортом.

ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ БОЙ

Очень многие утверждали, что Фергюсон сможет победить Хабиба, что он именно тот боец и тд. Давайте будем объективными. Да, Тони очень сильный боец, но Нурмагомедов победил бы его как и остальных. А свой реальный уровень Фергюсон продемонстрировал в боях с топами своего веса, потерпев три поражения подряд.

источник: «Советский спорт»
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