Что творит этот мексиканец? Тони Фергюсон снова пытается задеть Хабиба Нурмагомедова

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
Противостояние Тони и Хабиба уходит в прошлое. Бойцы должны были встретиться несколько раз, но не получилось.
ПЕРВАЯ ОТМЕНА
Первая встреча должна была состояться 11 декабря 2015 года на турнире The Ultimate Fighter 22 Finale, но Хабиб получил травму ребра, бой не состоялся, а на замену вышел бразилец Эдсон Барбоза, которого Фергюсон задушил во втором раунде.
ВТОРАЯ ОТМЕНА
Второй раз их поединок должен был состояться 16 апреля 2016 года, но травма настигла Тони Фергюсона, у него возникла проблема с легкими и бой снова отменили.
ТРЕТЬЯ ОТМЕНА
Новый бой был назначен на 4 марта 2017 года и должен был состояться на турнире UFC 209. Тони и Хабиб должны были биться за временный титул чемпиона UFC, а победитель выходил на Конора Макгрегора. За несколько часов до боя Нурмагомедов попал в больницу, россиянину стало плохо, сказались последствия тяжелой весогонки. Бой снова отменился.
ЧЕТВЕРТАЯ ОТМЕНА
Спустя год, 8 апреля 2018 года, UFC анонсировали проведение долгожданного поединка, Нурмагомедов и Фергюсон планировали встретиться на турнире UFC 223 и сразиться за титул чемпиона UFC в легком весе. За пять дней до турнира Тони споткнулся о шнур в студии телеканала FOX и, разумеется, получил травму. Угадаете? Да, бой отменили.
ПОПЫТКА НОМЕР ПЯТЬ
Последний раз этот бой был официально отменен 19 апреля 2020 года, всему виной стала пандемия коронавируса. Нурмагомедов просто не смог прилететь в США.
Чуть позже Джастин Гейджи финишировал Тони Фергюсона и получил право на бой с Хабибом, а мексиканец так и остался за бортом.
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ БОЙ
Очень многие утверждали, что Фергюсон сможет победить Хабиба, что он именно тот боец и тд. Давайте будем объективными. Да, Тони очень сильный боец, но Нурмагомедов победил бы его как и остальных. А свой реальный уровень Фергюсон продемонстрировал в боях с топами своего веса, потерпев три поражения подряд.