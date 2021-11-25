Троллинг, который позорит «чемпиона». Стерлинг всячески избегает поединка с Яном

Алджамейн Стерлинг продолжает шутить над Петром Яном, это он так считает, все ММА-сообщество перестало воспринимать его всерьез, а просто смеется над ним.

ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ «ЧЕМПИОНА»:

«Я даже не могу себе представить такую картину, что мы с Мерабом стоим в клетке и рефери дает нам команду начать бой. Это меняет все вокруг. Вы видели, что случилось между Камару Усманом и Гилбертом Бернсом. Мы с Мерабом всегда помогали друг другу, и я не могу представить себя конкурирующим с этим парнем. У меня просто не поднимется рука в его сторону. Я уже неоднократно задумывался о переходе в полулегкий вес, и он тоже. Нам тяжело гонять вес в легчайший дивизион, но я уже добился тут чемпионства, а ему еще предстоит это сделать. Мы находимся на разных этапах карьеры, поэтому, возможно, я уступлю ему дорогу и поднимусь в 145 фунтов».

Источник фото: Instagram Алджамейна Стерлинга

Этого стало мало, теперь Стерлинг сообщил о очередной мнимой травме:

«Получил гигантское рассечение прошлым вечером. Теперь не смогу выступать до 2023 года».

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Есть вероятность, что американец не планирует защищать свой пояс, а так и будет шутить в своем инстаграме.

ПЕТР ЯН И ТИ ДЖЕЙ ДИЛЛАШОУ

Временный чемпион UFC Петр Ян активно намекает на поединок со вторым номером рейтинга Ти Джеем Диллашоу:

«Три года назад, когда я начинал, это было воображением. Сегодня это реальность. Главное — это не бояться диджея».

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Если Стерлинг снова не выйдет на бой, то поединок с Диллашоу станет единственным логическим завершением сложившийся ситуации.

Источник фото: Официальная группа UFC «ВКонтакте»

Петр Ян нанес Алджамейну Стерлингу запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован, потеряв чемпионский титул. В последнем бою россиянин одолел Кори Сэндхагена единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.