«Он сильно упал духом после поражения от Макгрегора». Диана Авсарагова о Жозе Альдо

– Жозе Альдо всегда в моем ТОПе бойцов, которые вошли в историю ММА. Он обладает одной из самых впечатляющих победных серий в нашем виде спорта. Он 9 лет шел без поражений, а его оппозиция была на самом высочайшем уровне. Но годы берут свое, сейчас я узнаю его с трудом. Его падение с вершины началось после боя с Конором Макгрегором. Ирландец шел на пике и был, на тот момент, номером один. Жозе не был готов к трештокингу, который активно стал насаждать и пропагандировать Конор. Итог боя мы все помним, Альдо улетел в нокаут на первых секундах, а дальше началось его падение в рейтингах и в целом. Альдо – упал духом.

После того поражения началась полоса, которая продолжается по сей день, она не черная, но и не победная. Поражения чередуются победами, он сильно пробит и совершенно не так держит удар, который раньше он фактически не ощущал. Альдо похож на уставшего человека, я не знаю, что им движет, кроме денег, но это не самый лучший выбор. Меня удивило, что Петр Ян финишировал его в пятом раунде, думаю, что сейчас он бы сделал это намного раньше.

Альдо откровенно не тянет топовых бойцов, но довольно уверенно проводит поединки против спортсменов среднего уровня. Хотя, людей такого масштаба не стоит недооценивать, это может быть фатальной ошибкой. Альдо – это старый волк, который очень опасен. Но мне хочется, чтобы он завершил свою карьеру на победной ноте и максимально сохранил здоровье и физические кондиции. Но повторюсь, поединки таких бойцов просто интересно смотреть, вне зависимости от исхода. Жозе Альдо – это такой боец, который популяризирует и продвигает ММА в массы, возможно, что сам того до конца не понимая.

Instagram José Aldo Junior

Жозе Альдо в последнем бою единогласным решением судей победил Педро Муньоза. На его счету тридцать побед и семь поражений. В следующем поединке, который состоится пятого декабря, он сразится с Робом Фонтом.