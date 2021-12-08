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«Чарльз Оливейра сохранит свой пояс». Ирина Алексеева о главных боях UFC 269

Боец Bellator Ирина Алексеева поделилась с «Советским спортом» прогнозами на главные поединки UFC 269, который состоится 11 декабря.
«Чарльз Оливейра сохранит свой пояс». Ирина Алексеева о главных боях UFC 269
08 декабря 2021 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Tapology.com

ДАСТИН ПОРЬЕ ПРОТИВ ЧАРЛЬЗА ОЛИВЕЙРЫ. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА UFC В ЛЕГКОМ ВЕСЕ

– Сейчас у всех на слуху Дастин Порье, но Чарльз Оливейра очень опасный соперник. Скорее всего, кардио у Порье будет лучше. Если он не полетит на Чарльза вперед, то есть вероятность, что мы увидим полный бой. Нужно не забывать, что Оливейра – чемпион в легком весе. Он идет на серии из девяти побед, побил Тони Фергюсона. Думаю, это придало ему моральных сил.

Порье одержал не менее громкие победы, но Чарльз является чемпионом, а Дастин первым номером рейтинга. Это очень интересное противостояние, но все считают, что Порье победит, я бы не стала так утверждать, а дала бы равные шансы, пятьдесят на пятьдесят. Они оба являются высококлассными и думающими бойцами.

Порье может стать чемпионом, но мне кажется, что Чарльз Оливейра сохранит пояс.

Источник фото: Instagram UFC Russia

АМАНДА НУНЬЕС ПРОТИВ ДЖУЛИАННЫ ПЕНЬИ. БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА UFC В ЛЕГЧАЙШЕМ ВЕСЕ

– Тут все понятно. Все знают, что из себя представляет Аманда Нуньес. Думаю, что основная масса людей уверена в ее победе. Я тоже не сомневаюсь в этом, но, ради интереса, зашла и посмотрела коэффициенты букмекеров: 1,6 – ставка на Нуньес и 10 – на Пенью. Получается, что в Джулианну никто не верит.

Не будем забывать, что мы не молодеем, все люди взрослеют и теряют выносливость, координацию, кто-то дерется без злости и голода, на кого-то влияет популярность, различные психологические моменты.

Я, будучи на месте Пеньи, выходила бы на бой полностью заряженной. «Авось и прокатит» – именно с таким настроем и нужно выходить на подобные поединки. Любой боец хотел бы оказаться на месте Пеньи – так устроен наш нелегкий спорт.

Источник фото: Instagram Amanda Nunes

источник: «Советский спорт»
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