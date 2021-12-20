«В планах двигаться вперед и идти к титулу». Диана Авсарагова о главных событиях уходящего года

О РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ММА

– В этом году было много крутых боев и турниров, которые популяризировали женское ММА. Особенно выделю реванш между Намаюнас и Жанг, поражение Аманды Нуньес и бои Крис Сайборг в Bellator. Для российской аудитории знаковыми стали поединки Лианы Джоджуа, Ирины Алексеевой, Марины Мохнаткиной, Яны Куницкой.

Аудитория женского ММА продолжает расти в России и по всему миру. Это не может не радовать. За этот год я провела два поединка в Bellator и одержала победы. В планах двигаться вперед и идти к титулу. Я продолжаю держать себя в форме. Когда назначат дату нового боя, перейду к активной подготовке. Планы глобальные.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

– Я рада, что женское ММА привлекает массы. Много девушек, посмотрев бои, приходят в зал, вдохновившись на нашем примере. Это не может не радовать. Я развиваюсь не только как боец, но и как спортивный аналитик. Скажу с гордостью, большинство моих прогнозов в уходящем году оправдалось. В будущем году продолжу анализировать.

Источник фото: Instagram Дианы Авсараговой

ЧТО ЗАПОМНИЛОСЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

– Прежде всего, победа Петра Яна над Кори Сэндхагеном. Бой вызвал много эмоций. Победные выступления моих одноклубников, которые представляют Бойцовский клуб «Ахмат». Из негативного хочу выделить очень сомнительные поражения Тайрона Вудли, которые оставили определенный осадок, думаю, не только у меня.

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

– Планирую провести в 2022 году три поединка, активно работать над собой, развиваться, улучшать свой бокс и грэпплинг. Мне есть чем удивлять противников.

Источник фото: Instagram Дианы Авсараговой

ПОЖЕЛАНИЯ БОЛЕЛЬЩИКАМ

– Спасибо всем, кто болел, переживал и активно топил за меня. Желаю вам всего самого наилучшего в наступающем 2022 году, занимайтесь спортом, развивайтесь и работайте над собой!