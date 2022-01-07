«Ян – боец иного уровня». Марина Мохнаткина о самом ожидаемом реванше года

– Этот бой обязательно должен состояться, иначе Стерлинг просто лишится пояса. Думаю, Алджамейн надеялся, что Петр каким-то чудом уступит Сэндхагену, и тот сразится с ним за титул. А мы помним, что Кори уже проигрывал Стерлингу.

Алджамейн очень рассчитывал на то, что ему придется драться не с Яном, а с другим соперником. Но этого боя не избежать. Ян против Стерлинга – самый ожидаемый реванш. Стерлингу не избежать поединка.

О ШАНСАХ АЛДЖАМЕЙНА СТЕРЛИНГА

Ян – спортсмен иного уровня. Всегда говорю, что шанс есть у любого. Но в этом бою… я даже не знаю, что Стерлинг может предложить и противопоставить Петру. Ян находится на взлете. Пока конкурентов у него я не вижу. В этом весе никто не даст Петру реального и конкурентного боя. Если Стерлинг снова откажется, это будет реальная клоунада. Тогда его надо будет лишить пояса.

Источник фото: Инстаграм ESPN MMA

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг проведут реванш на турнире UFC 272, который пройдет 5 марта в США. В первом поединке Ян был дисквалифицирован после нанесения запрещенного удара и лишился титула.

На счету Яна шестнадцать побед при двух поражениях. Стерлинг одержал двадцать побед и потерпел три поражения.