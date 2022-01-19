Прогноз на поединок Нганну и Гана от чемпиона России по ММА в тяжелом весе

– Думаю, Ган победит. Сирил на сегодняшний день является номером один среди тяжеловесов. Он хорошо бьет, неплохо борется. Я смотрел почти все его поединки. Ган очень неплохо проходит в ноги, у него хорошие навыки в грэпплинге. Сирил – универсальный боец. Он современен, таких тяжеловесов мало. И он молод.

Считаю, что у Нганну есть только взрывная сила, которая работает в первых двух раундах. Если не давать ему попадать именно в первых раундах, дальше, как показал бой против Стипе Миочича… Для всех его мышц нужно очень много кислорода. Функционально Фрэнсис, в сравнении с Ганом, очень слаб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Real.C “BON GAMIN” (@ciryl_gane)

– Нганну поменял тренера и сменил тренировочный лагерь. Новый тренер Фрэнсиса молод. Когда я был в Лас-Вегасе, мне говорили, что он тренирует всего около пяти лет. Считаю, что его невозможно сравнивать с Фернандо Лопесом, который довел Нганну до UFC, а тот, скажем так, «хапнул звезду» и решил оставить первого тренера, что совсем неправильно. Ему нужно было идти с ним от начала до конца, как это делает Ган. Сирил не оставляет тренера, который довел его до вершины.

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ПРОГНОЗ

– Думаю, Ган победит техническим нокаутом во втором или третьем раунде, возможно, в четвертом. Это будет добивание. Или проведет болевой на ногу. Но победит Сирил. Он очень грамотен в техническом плане, а также большой стратег, что и показал в бою с Александром Волковым, которого просто переиграл. Тем более, что они бывшие спарринг-партнеры и вместе готовились к боям. Фернандо Лопес знает все плюсы и минусы Нганну. Фрэнсис может победить только «лаки-панчем». В остальном, думаю, Ган его переиграет.

Фрэнсис Нганну в последнем поединке нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде. В его рекорде шестнадцать побед и три поражения.

Сирил Ган в последнем бою победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в третьем раунде. На его счету десять побед и ни одного поражения.