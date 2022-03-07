ТОП-10 фактов о Диане Авсараговой

ФАКТ №1
«Пантера» — бойцовское прозвище Дианы.
ФАКТ №2
Авсарагова имеет большую любительскую карьеру. Она с детства занималась вольной борьбой, является победителем Первенства России и мастером спорта.
ФАКТ №3
Диана выступает за бойцовский клуб «Ахмат», а ее тренером является Мурад Бичуев.
ФАКТ №4
Диана Авсарагова близко дружит и тренируется с бойцом Лианой Джоджуа.
ФАКТ №5
В статистике Дианы четыре победы и ни одного поражения.
ФАКТ №6
Авсарагова не только известная спортсменка, но является аналитиком и экспертом в области ММА, а ее прогнозы публикуют ведущие спортивные СМИ со всего мира.
ФАКТ №7
Диана Авсарагова проживает в пригороде Владикавказа и любит проводить тренировки на улице.
ФАКТ №8
Диана стала заниматься ММА на примере Джины Карано, которая вдохновила ее на занятия единоборствами.
ФАКТ №9
Авсарагова установила рекорд женского дивизиона Bellator — она нокаутировал свою оппонентку на 29 секунде первого раунда.
ФАКТ №10
Диана Авсарагова является уверенным водителем и любит покататься на своем автомобиле.