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ТОП-10 фактов о Диане Авсараговой

В ночь с 12 на 13 марта россиянка Диана Авсарагова проведет свой очередной поединок в рамках Bellator, а ее соперницей станет американка Эшли Дин. «Советский спорт» расскажет о наиболее интересных моментах биографии спортсменки.
ТОП-10 фактов о Диане Авсараговой
07 марта 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №1

«Пантера» — бойцовское прозвище Дианы.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №2

Авсарагова имеет большую любительскую карьеру. Она с детства занималась вольной борьбой, является победителем Первенства России и мастером спорта.

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Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

ФАКТ №3

Диана выступает за бойцовский клуб «Ахмат», а ее тренером является Мурад Бичуев.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №4

Диана Авсарагова близко дружит и тренируется с бойцом Лианой Джоджуа.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №5

В статистике Дианы четыре победы и ни одного поражения.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №6

Авсарагова не только известная спортсменка, но является аналитиком и экспертом в области ММА, а ее прогнозы публикуют ведущие спортивные СМИ со всего мира.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №7

Диана Авсарагова проживает в пригороде Владикавказа и любит проводить тренировки на улице.

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Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

ФАКТ №8

Диана стала заниматься ММА на примере Джины Карано, которая вдохновила ее на занятия единоборствами.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №9

Авсарагова установила рекорд женского дивизиона Bellator — она нокаутировал свою оппонентку на 29 секунде первого раунда.

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Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

ФАКТ №10

Диана Авсарагова является уверенным водителем и любит покататься на своем автомобиле.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

источник: «Советский спорт»
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