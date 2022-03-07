ТОП-10 фактов о Диане Авсараговой

ФАКТ №1

«Пантера» — бойцовское прозвище Дианы.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №2

Авсарагова имеет большую любительскую карьеру. Она с детства занималась вольной борьбой, является победителем Первенства России и мастером спорта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

ФАКТ №3

Диана выступает за бойцовский клуб «Ахмат», а ее тренером является Мурад Бичуев.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №4

Диана Авсарагова близко дружит и тренируется с бойцом Лианой Джоджуа.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №5

В статистике Дианы четыре победы и ни одного поражения.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №6

Авсарагова не только известная спортсменка, но является аналитиком и экспертом в области ММА, а ее прогнозы публикуют ведущие спортивные СМИ со всего мира.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №7

Диана Авсарагова проживает в пригороде Владикавказа и любит проводить тренировки на улице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

ФАКТ №8

Диана стала заниматься ММА на примере Джины Карано, которая вдохновила ее на занятия единоборствами.

Источник фото: Инстаграм Дианы Авсараговой

ФАКТ №9

Авсарагова установила рекорд женского дивизиона Bellator — она нокаутировал свою оппонентку на 29 секунде первого раунда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Avsaragova (@pantera_57_)

ФАКТ №10

Диана Авсарагова является уверенным водителем и любит покататься на своем автомобиле.