Хизриев бьет рекорд по отмене поединков, но будет драться с Тюлюлиным

Проклятие Хизриева
Алиасхаб Хизриев уже длительное время не может дебютировать в UFC, поединки с его участием отменялись четыре раза, в этот раз все произошло по знакомой схеме. Абусупиян Магомедов должен был сразиться с Алиасхабом Хизриевым 26 марта, но снялся с поединка по состоянию здоровья. Казалось, что бой снова сорвется, но на замену выходит Денис Тюлюлин.
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Кто такой Денис Тюлюлин
Денис имеет большой опыт в ММА и обладает неплохой ударной базой, но не особо дружит с борьбой, что упрощает задачу Алиасхабу Хизриеву. В целом, шансов у Тюлюлина не так много, а его дебют получится реально сложным, хотя, в этом бою встречаются два дебютанта, условия для них примерно равны.
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Простой Хизриева
Алиасхаб Хизриев не дрался около полутора лет. Это тоже может внести свои коррективы, постоянные отмены и переносы не добавляют мотивации и уверенности в себе.
Денис Тюлюлин в последнем бою победил Хусселино Каэтано техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде девять побед, одна ничья и пять поражений.
Алиасхаб Хизриев в последнем бою задушил Энрике Шиджемомото в первом раунде. На его счету тринадцать побед и ни одного поражения.