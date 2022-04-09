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Ян исправит прошлогоднюю ошибку. У Стерлинга почти нет шансов удержать пояс

В ночь на 10 апреля в рамках UFC 273 Петр Ян проведет бой-реванш против Алджемейна Стерлинга за звание чемпиона в легчайшем весе.
Ян исправит прошлогоднюю ошибку. У Стерлинга почти нет шансов удержать пояс
09 апреля 2022 12:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: MMA Junkie

В марте 2021-го Ян потерял пояс UFC в поединке, в котором был явно сильнее своего соперника. Однако россиянин нанес запрещенный удар коленом и был дисквалифицирован. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, получивший пояс таким вот образом. Всеми ожидаемый реванш все время откладывался из-за американца — то он лечился, то откровенно избегал новой встречи. И все же она состоится. Это отличный повод для пари! Получайте джекпоны, независимо от его результатов. Всего одной ставки хватит для участия в розыгрыше более 450 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц!

Прошлогодний бой проходил по сценарию Яна. Петр диктовал свои условия, постепенно дожимал соперника. От раунда к раунду его преимущество росло. Нет сомнений, что он выиграл бы чемпионский поединок, если бы не досадная случайность. По этой причине российский боец и сегодня рассматривается фаворитом. Причем безоговорочным.

Фото: MMA Junkie

Ян не относится к категории атлетов, которые делают ставку исключительно на нокаут. Он постоянно прессингует, давит и включается по полной во второй части боя, когда подуставший оппонент начинает терять концентрацию. В этом плане можно ожидать, что схватка не будет стремительной. И чем дольше она будет длится, тем меньше шансов будет оставаться у Стерлинга.

Американец не считает себя андердогом. Хотя все специалисты признают, что его не хватает на 25 минут боя. Неслучайно в последнее время он много внимания уделял физической готовности. У Яна отличная защита от тейкдаунов, на высоком уровне ударная техника. Не совсем понятно, чем способен Алджамейн удивить своего соперника. А сделать ему это придется, если он хочет рассчитывать на успех.

Перед боем Стерлинг попытался вывести Яна из равновесия. Обвинил в применении допинга, но это обычная история для ММА — тут любые средства хороши для достижения цели. На совместной пресс-конференции по традиции не обошлось без скандала. Охрана в целях безопасности не дала состояться дуэли взглядов, чтобы предотвратить намечавшуюся драку.

Стерлинг пришел на пресс-конференцию в шлеме для американского футбола и с тетрадью, которую сам же подписал «правила ММА для чайников». Это, конечно, был намек на то, что Ян бьется не по правилам. Видимо, хорошо запомнил русскую коленку после первого боя. Такие театральные заготовки также часть большого шоу, без которого не обходится ни одна статусная схватка в ММА.

Фото: MMA Junkie

Ян перед боем столкнулся с трудностями, которые сегодня испытывают большинство российских спортсменов. Двум главным угловым нашего бойца – тренеру по ударной технике Кайрату Нурмаганбетову и тренеру по борьбе Андрею Октябринскому не дали американские визы. Но без секундантов Петр не останется, хотя уже после этого ему отказали в помощи несколько иностранных спецов. Яну помогут менеджер Саят Абдрахманов и друг Алексей Сорокин.

Остается пожелать всем удачи. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите колесо фортуны и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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