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Почему Токову не светит бой с Мусаси, а придется продолжать биться с ноунеймами из Bellator

25 июня в США состоится турнир Bellator 282, в рамках которого свой очередной поединок проведет топовый российский средневес Анатолий Токов, а его соперником станет никому не известный американец Мухаммад Абдуллах.
Почему Токову не светит бой с Мусаси, а придется продолжать биться с ноунеймами из Bellator
22 июня 2022 17:28
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальный сайт Bellator

КТО ТАКОЙ МУХАММАД АБДУЛЛАХ

Абдуллах – абсолютно не известный российской публике боец, на территории США он тоже не особо знаменит. Рекорд американца составляет шесть побед и пять поражений. Он не является даже середнячком, а его фото нет в сети.

ПОЧЕМУ НЕ ГЕГАРД МУСАСИ

В начале года Токов заявлял, что является следующим для чемпиона организации Гегарда Мусаси, но его соперником так и не стал. Проблема в том, что никто не даст титульного поединка бойцу, который совершенно не медиен и не узнаваем широкой аудиторией. Мусаси звезда ММА мирового масштаба, а Токов не известен за пределами России, хотя и дерется в Bellator. Эту проблему Анатолий так и не смог решить, ну или вообще не решал. Исходя из такого расклада, нидерландский боец бьется с лучшими, а россиянину достаются дебютанты или откровенные ноунеймы.

РОССИЯНАМ ТИТУЛЬНЫЙ БОЙ НЕ ДАДУТ

Bellator проводит откровенную антироссийскую кампанию. Организация урезала гонорары российским бойцам, им запрещают выходить на бой с национальным флагом, а турниры не транслируются в России официально. Все это является проблемой для Токова, отбрасывая его от боя с Мусаси далеко назад. Но, это субъективное мнение, Анатолию до этого нет никакого дела. Вспоминается фраза Портоса из «Трех мушкетеров»: «Я дерусь просто потому, что дерусь».

Фото: Официальный сайт Bellator

Анатолий Токов в последнем бою победил Шарафа Давлатмуродова единогласным решением судей. На его счету тридцать побед и три поражения.

источник: «Советский спорт»
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