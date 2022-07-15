Легендарная Сайборг впервые рассказала о причинах поражения Нуньес

«Я думаю, что эмоции взяли верх надо мной. Девять месяцев я простаивала по вине UFC. Меняла менеджеров и нервничала даже из-за того, что поединок перенесли из Вегаса в Лос-Анджелес. Все это привело к тому, что я забыла про план на бой. Я дралась слишком агрессивно.

Правда, стоит отметить, что схватка помогла мне стать сильнее. Теперь я стала гораздо умнее и подхожу к поединкам с холодной головой» – ответила Крис Сайборг на вопрос фанатки в одной из своих социальных сетей.

Фото: соцсети Крис Сайборг

В бою, который состоялся 29 декабря 2018 в рамках UFC 232, все развивалось быстро и совсем не по сценарию Сайборг. Крис понадеялась на свою мощь, но Нуньес оказалась намного атлетичнее и точнее. Несколько ударов решили исход поединка, отправив бразильскую спортсменку в заслуженный нокаут.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕВАНША

О реванше говорят уже много лет. На данный момент спортсменки находятся на контрактах в разных организациях и он просто невозможен, но если быть честными, то никто не будет сомневаться, что Сайборг и Нуньес – величайшие атлеты современности. Им придется снова сойтись в бою, но это может занять слишком длительное время и немного потерять актуальность…