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Легендарная Сайборг впервые рассказала о причинах поражения Нуньес

Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг прокомментировала самое громкое поражение в своей карьере.
Легендарная Сайборг впервые рассказала о причинах поражения Нуньес
15 июля 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Соцсети Крис Сайборг

«Я думаю, что эмоции взяли верх надо мной. Девять месяцев я простаивала по вине UFC. Меняла менеджеров и нервничала даже из-за того, что поединок перенесли из Вегаса в Лос-Анджелес. Все это привело к тому, что я забыла про план на бой. Я дралась слишком агрессивно.

Правда, стоит отметить, что схватка помогла мне стать сильнее. Теперь я стала гораздо умнее и подхожу к поединкам с холодной головой» – ответила Крис Сайборг на вопрос фанатки в одной из своих социальных сетей.

Фото: соцсети Крис Сайборг

В бою, который состоялся 29 декабря 2018 в рамках UFC 232, все развивалось быстро и совсем не по сценарию Сайборг. Крис понадеялась на свою мощь, но Нуньес оказалась намного атлетичнее и точнее. Несколько ударов решили исход поединка, отправив бразильскую спортсменку в заслуженный нокаут.

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕВАНША

О реванше говорят уже много лет. На данный момент спортсменки находятся на контрактах в разных организациях и он просто невозможен, но если быть честными, то никто не будет сомневаться, что Сайборг и Нуньес – величайшие атлеты современности. Им придется снова сойтись в бою, но это может занять слишком длительное время и немного потерять актуальность…

источник: «Советский спорт»
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