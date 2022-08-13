Крис Сайборг покинула Bellator и переходит в бокс. Рассуждаем о будущем топовой спортсменки

Крис Сайборг устала околачивать непонятных спортсменок в Bellator и решила выскочить по правилам бокса. Ее дебют состоится 25 сентября, а соперницей станет бразильянка Симионе Сильва, которая не блещет победами, но для дебюта она точно сойдет. Поединок пройдет в Бразилии и будет состоять из восьми раундов. Но что же дальше?

Bellator

Есть вероятность, но она маленькая, что Сайборг подпишет новый контракт с организацией Скотта Кокера. Один нюанс – драться ей там уже не с кем, а еще гонорары в Bellator явно не ее уровня. Весьма сомнительный вариант.

PFL

Крис утверждает, что пока переговоров с ней никто не вел. Разумеется, все понимают, что бой с Кайлой Харрисоном является большой мечтой для фанатов ММА. Гран-при PFL подходит к концу, а это значит, что в межсезонье могут начаться активные переговоры.

UFC

Наиболее вероятный вариант. Реванш с Амандой Нуньес – да. Крис Сайборг пора уже разбавить легчайший женский дивизион UFC и свести счеты с чемпионкой.

Бокс

Сомнительно, что Сайборг останется в этом виде спорта. Она – боец ММА.