Октагон разделят самые стойкие. Жанг и Эспарза встретятся на турнире UFC 281

Казалось, что после поражения Карлы Эспарзы от Джоанны Енджейчик ни о каком титуле не может быть и речи, но прошло семь лет, а она снова на самой вершине пьедестала.

Сейчас американскую спортсменку ожидает новое испытание, которое ей готовит бывшая чемпионка из Китая Вейли Жанг. Данное противостояние состоится 13 ноября в США, пополнив кард турнира UFC 281.

В этом бою нас ждет большая интрига. Вейли Жанг будет делать ставку на свою нокаутирующую мощь и постарается работать в стойке, а Карла Эспарза пойдет в борьбу, стараясь завершить поединок благодаря своему грэпплингу. Обе спортсменки прекрасно знают тактику друг друга, но в этом и главный интерес, с планом у них все ясно, а как получится реализовать все это в октагоне? Узнаем на турнире UFC 281.

Карла Эспарза в последнем поединке победила Роуз Намаюнас раздельным решением судей. На ее счету двадцать две победы и шесть поражений.

Вейли Жанг в последнем бою нокаутировала Джоанну Енджейчик во втором раунде. В ее статистике двадцать две победы и три поражения.