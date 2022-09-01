Чимаев, Головкин и Диаз. Главные поединки сентября в ММА и боксе

3 СЕНТЯБРЯ. AMC FIGHT NIGHT 114

3 сентября в Минске пройдет очередной турнир промоутерской компании AMC Fight Night. В главном бою вечера Петр Романкевич подерется с знаменитым тяжеловесом Зулузиньо, а в со-главном поединке Алексей Махно сразится с Михаилом Бондарем.

3 СЕНТЯБРЯ. UFC

3 сентября UFC вернется на мировой рынок ММА, проведя турнир в Париже. В главном бою вечера Сирил Ган встретится с Тай Туивасой. В рамках турнира свой очередной поединок проведет Роман Копылов, которому нужно обязательно побеждать.

9 СЕНТЯБРЯ. ACA 144

9 сентября в Минске состоится очередной турнир промоутерской компании АСА. В главном бою вечера Виталий Слипенко будет драться с Мурадом Абдулаевым.

11 СЕНТЯБРЯ. UFC 279

11 сентября в США пройдет номерной турнир UFC 279. В главном бою вечера Нейт Диаз поприветсвует в октагоне Хамзата Чимаева. В рамках ивента свой очередной поединок проведет российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов.

Фото: UFC

16 СЕНТЯБРЯ. КИКБОКСИНГ

16 сентября в Элисте состоится турнир по кикбоксингу. В главном поединке вечера Владимир Минеев будет драться с Эрко Джуном.

17 СЕНТЯБРЯ. БОКС

С 17 на 18 сентября в США пройдет одна из самых ожидаемых трилогий в мире бокса. Геннадий Головкин и Сауль Альварес проведут свой третий поединок.

18 СЕНТЯБРЯ. UFC VEGAS 60

18 сентября в США состоится очередной ивент UFC. В главном поединке вечера Кори Сэндхаген будет драться с Сонг Ядонгом. В рамках турнира ожидается возвращение Марины Мороз, Марии Агаповой и Гиги Чикадзе.

Фото: UFC

24 СЕНТЯБРЯ. БОКС

24 сентября в Москве пройдет боксерский турнир Hardcore. В главном бою вечера Вячеслав Дацик и Александр Емельяненко выступят по правилам бокса.

25 СЕНТЯБРЯ. БОКС

25 сентября в Японии состоится боксерский турнир. В главном поединке вечера Флойд Мейвезер проведет выставочный бой с бойцом ММА Микуру Асукава.

Фото: Asian MMA

29 СЕНТЯБРЯ. ONE FC

29 сентября в Сингапуре пройдет титульный бой в тяжелом весе между Анатолием Малыхиным и Аржаном Булларом.