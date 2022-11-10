Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Эспарза затащит Жанг в глубокие воды и утопит»: Миллер – о титульном поединке в минимальном весе

Бой состоится 13 ноября.
«Эспарза затащит Жанг в глубокие воды и утопит»: Миллер – о титульном поединке в минимальном весе
10 ноября 2022 09:33
автор: Антон Купреченков
автор фото: UFC

Боец UFC Джулиана Миллер поделилась прогнозом на титульный поединок между Карлой Эспарза и Вейли Жанг, который состоится 13 ноября в рамках UFC 281.

«Думаю, что Карла Эспарза гораздо опытнее в боях такого уровня, именно в титульных противостояниях. Мне нравится ее спокойствие и собранность, каких-то эмоций мне не видно. Жанг же нервничает гораздо сильнее и начинает поединки очень эмоционально, а потом приходит в норму. Она уязвима именно в самом начале своих поединков, именно этим и воспользовалась Роуз Намаюнас, нокаутировав ее в их первом сражении.

Думаю, что Эспарза хорошо понимает все эти моменты и попытается финишировать Вейли прямо в первом раунде. Если не получится, то возьмет размеренный темп и постарается победить решением судей, но если сама не будет нокаутирована, а удар у Жанг очень сильный. В этом бою ставлю на победу действующей чемпионки Карлы Эспарза», – сказала Миллер.

В статистике Вейли Жанг двадцать две победы и три поражения.

В рекорде Карлы Эспарза двадцать две победы и шесть поражений.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Эспарза затащит Жанг в глубокие воды и утопит»: Миллер – о титульном поединке в минимальном весе
«Эспарза затащит Жанг в глубокие воды и утопит»: Миллер – о титульном поединке в минимальном весе
Бой состоится 13 ноября.
10.11.2022 09:33
ММА
автор: Антон Купреченков
Федор Емельяненко просит допустить любительскую сборную России по ММА до чемпионата мира
Федор Емельяненко просит допустить любительскую сборную России по ММА до чемпионата мира
Президент Союза ММА России Федор Емельяненко попросил международную федерацию IMMAF допустить нашу сборную до международных соревнований.
10.11.2022 08:07
ММА
автор: Антон Купреченков
Стерлингу не убежать, а Ян будет драться с Двалишвили. Перспективы легчайшего веса UFC
Стерлингу не убежать, а Ян будет драться с Двалишвили. Перспективы легчайшего веса UFC
Сегодня мы расскажем о наиболее вероятных раскладах в топе легчайшего веса UFC.
09.11.2022 00:28
ММА
автор: Антон Купреченков
«Жанг нокаутирует Эспарзу». Диана Авсарагова о титульном бое в минимальном весе UFC
«Жанг нокаутирует Эспарзу». Диана Авсарагова о титульном бое в минимальном весе UFC
Боец Bellator Диана Авсарагова поделилась прогнозом на титульный поединок между Карлой Эспарза и Вейли Жанг, который состоится 13 ноября, в рамках UFC 281.
08.11.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
Только бы не сглазить. Шлеменко и Исмаилов могут подраться через месяц
Только бы не сглазить. Шлеменко и Исмаилов могут подраться через месяц
Поединок между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым должен состояться 3 декабря в Екатеринбурге и возглавить турнир RCC.
07.11.2022 08:01
ММА
автор: Антон Купреченков
Порье никогда не проигрывал два боя подряд и планирует сразиться с Махачевым
Порье никогда не проигрывал два боя подряд и планирует сразиться с Махачевым
13 ноября состоится турнир UFC 281, в рамках боев главного карда Дастин Порье подерется с Майклом Чендлером. Топовый легковес делится своими ближайшими планами.
06.11.2022 17:36
ММА
автор: Антон Купреченков
Обычный турнир оказался интереснее номерного. Результаты UFC Vegas 64
Обычный турнир оказался интереснее номерного. Результаты UFC Vegas 64
В США состоялся очередной ивент UFC, в главном бою вечера Аманда Лемос победила Марину Родригес техническим нокаутом в третьем раунде.
06.11.2022 09:25
ММА
автор: Антон Купреченков
Женский бой возглавит ивент UFC. Где смотреть турнир в Лас-Вегасе?
Женский бой возглавит ивент UFC. Где смотреть турнир в Лас-Вегасе?
В ночь с 5 на 6 ноября в США состоится турнир UFC Vegas 64. В главном бою вечера Марина Родригез будет драться с Амандой Лемос.
05.11.2022 09:02
ММА
автор: Антон Купреченков
Российско-мексиканское противостояние. Где смотреть Бивол - Рамирес
Российско-мексиканское противостояние. Где смотреть Бивол - Рамирес
5 ноября в Абу-Даби Дмитрий Бивол будет защищать титул в полутяжелом весе по версии WBA Super против мексиканца Хильберто Рамиреса.
05.11.2022 08:00
ММА
автор: Антон Купреченков
«Шиша» против «Тандовского». Промоушен опубликовал полный файт-кард TOP DOG 17
«Шиша» против «Тандовского». Промоушен опубликовал полный файт-кард TOP DOG 17
Турнир можно будет посмотреть на телеканале UDAR
04.11.2022 10:18
ММА
автор: Антон Купреченков
«Пьянство и откаты». Как Разин с Вайсфельдом устроили скандал на ровном месте
Спокойное, даже монотонное течение регулярного чемпионата КХЛ неожиданно разбавили скандальчиком известные в хоккейном мире люди.
Как заработать на Месси с коэффициентом 20? Специальные ставки на бомбардиров ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на бомбардирские подвиги участников стартующего 20 ноября в Катаре чемпионата мира по футболу.
Радужными повязками по хараму! Почему Англия ненавидит ЧМ-2022
Многие страны не в восторге от проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, но сильнее всех недовольство выражают англичане.
Паспорт США для Смолкина и дочки Тутберидзе — превыше всего? Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 4-го этапа нашей, внутренней серии Гран-при, который пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 12-13 ноября. И этот список вызывает вопросы.
Только Холанд круче Шупо-Мотинга! Главные цифры футбольного уик-энда
Самые интересные статистические факты об очередных турах национальных чемпионатов.
Триумф Кудерметовой, невезение Касаткиной и побег «художницы» в Германию. Новые приключения наших нейтралов
В США завершился итоговый турнир женского теннисного сезона. В парном разряде чемпионками стали россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс из Бельгии.
А осадочек остался… Почему «погашенный» скандал с Чистяковым — это полный провал «Зенита»
8 ноября Дмитрий Чистяков присоединился к основному составу чемпионов России, несмотря на прежние заявления руководства клуба об отстранении защитника..
788-й гол Овечкина и «покер» Кузнецова! Как русские звезды НХЛ «отметили» пятисотый матч Макдэвида (видео)
Шесть очков Евгения Кузнецова и Александра Овечкина обеспечили «Вашингтону» яркую победу над «Эдмонтоном» (5:4), чей лидер Коннор Макдэвид проводил юбилейную игру в НХЛ.
Месси — чемпион, Неймар — без финала, Англия и Германия — без медалей. Подробный прогноз на ЧМ-2022
«Плеймейкер» оценил шансы всех 32 участников стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу в Катаре. А заодно изучил букмекерскую линию на предмет самых интересных ставок на исход турнир для той или иной сборной.
«Буду болеть за Месси и «Реал», но «Бавария» — главный фаворит». Мостовой подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой оценил для «Плеймейкера» самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика