«Эспарза затащит Жанг в глубокие воды и утопит»: Миллер – о титульном поединке в минимальном весе

Боец UFC Джулиана Миллер поделилась прогнозом на титульный поединок между Карлой Эспарза и Вейли Жанг, который состоится 13 ноября в рамках UFC 281.

«Думаю, что Карла Эспарза гораздо опытнее в боях такого уровня, именно в титульных противостояниях. Мне нравится ее спокойствие и собранность, каких-то эмоций мне не видно. Жанг же нервничает гораздо сильнее и начинает поединки очень эмоционально, а потом приходит в норму. Она уязвима именно в самом начале своих поединков, именно этим и воспользовалась Роуз Намаюнас, нокаутировав ее в их первом сражении.

Думаю, что Эспарза хорошо понимает все эти моменты и попытается финишировать Вейли прямо в первом раунде. Если не получится, то возьмет размеренный темп и постарается победить решением судей, но если сама не будет нокаутирована, а удар у Жанг очень сильный. В этом бою ставлю на победу действующей чемпионки Карлы Эспарза», – сказала Миллер.

В статистике Вейли Жанг двадцать две победы и три поражения.

В рекорде Карлы Эспарза двадцать две победы и шесть поражений.