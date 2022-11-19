Россияне уверенно отстояли титулы. Результаты турнира Bellator 288

В США состоялся ивент Bellator. В главном поединке Вадим Немков одолел Кори Андерсона и стал победителем гран-при организации в полутяжелом весе.

Брат Хабиба стал чемпионом

Усман Нурмагомедов стал новым чемпионом Bellator в легком весе. Он одолел Патрики Фрейре. Россиянин доминировал во всех аспектах и смог победить единогласным решением судей.

Bellator

Немков удивил

За Вадима было откровенно боязно. В первом поединке с Кори Андерсоном все было довольно печально, но сейчас он исправился, проведя большую работу над ошибками.

Американец снова сделал акцент на борьбу, а Немков хорошо защищался, полностью переиграв оппонента в стойке, держа его на постоянном джебе и активно пробивая лоу-кики. Российский полутяжеловес победил единогласным решением судей, сохранив свой титул и став победителем гран-при Bellator.

Еще в организации дебютировал непобежденный россиянин Тимур Хизриев, который уверенно одолел ветерана Даниэля Вайхеля.

Технические результаты Bellator 288

Предварительные поединки:

Тяжелый вес: Влад Гувеа победил Кори Мегенбурга техническим нокаутом;

Полулегкий вес: Исайя Хокит победил Матиаса Нейдера техническим нокаутом;

Полулегкий вес: Лэйрд Андерсон победил Роба Феникла техническим нокаутом;

Средний вес: Джордан Ньюмэн победил Джейдена Толкера сдачей соперника (удушение сзади);

Полутяжелый вес: Салливан Коли победил Джея Рэдика нокаутом;

Легкий вес: Арчи Колган победил Джесси Ханнама техническим нокаутом;

Легкий вес: Киллис Мота победил Жаиро Пачеко единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27);

Средний вес: Имамшафи Алиев победил Шона Фэллона техническим нокаутом.

Главные бои:

Полусредний вес: Леван Чохели победил Романа Фаральдо единогласным решением судей (29–27, 29–27, 29–27);

Тяжелый вес: Дэниэл Джеймс победил Тайрелла Фортуна техническим нокаутом;

Полулегкий вес: Тимур Хизриев победил Даниэля Вайхеля единогласным решением судей (29–28, 30–27, 30–27);

Легкий вес, титульный бой: Усман Нурмагомедов (новый чемпион) победил Патрики Фрейре единогласным решением судей (50–45, 50–44, 50–44);

Полутяжелый вес, титульный бой, финал Гран-при: Вадим Немков победил Кори Андерсона единогласным решением судей (48–47, 49–46, 49–46).