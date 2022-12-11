«Я хочу посмотреть ему прямо в глаза». Исмаилов и Штырков могут подраться в следующем поединке

Исмаилов приехал на турнир в качестве почетного гостя и вызвал Ивана Штыркова на бой по правилам бокса.

«Я первый раз здесь на RCC Boxing и у меня есть здесь незаконченное дело с Иваном Штырковым. По боксу. И вот прямо сейчас надо решить этот вопрос. Я хочу посмотреть ему прямо в глаза. Ваня, я жду тебя!» — сказал Исмаилов во время эфира.

Уральский Халк тоже был в зале и тут же выскочил на стердаун. Кажется, что нас ждет реванш, – в 2020 году Иван и Магомед встретились в клетке по правилам ММА, и тогда Лысый Хищник оказался сильнее.

«Хочешь посмотреть в мои глаза? Тут два лысых хищника и нас надо переделить - кто из нас хищнее», — отреагировал Штырков.

Отметим, что оба бойца уже выступали по правилам профессионального бокса: Исмаилов одержал победы над Олареваджу Дурадолой и Александром Иличем, Штырков выиграл у Ивана Смирнова.