Регбист одолел Тарасова. Как прошел финальный турнир TOP DOG?

16 декабря в Vegas City Hall завершился турнир TOP DOG 18. В главном бою вечера Данил «Регбист» Алеев одержал победу над Артёмом Тарасовым. Бой продлился все 3 раунда и закончился единогласным решением судей. По ходу поединка Тарасов дважды побывал в нокдауне, Алеев - один раз.
Все результаты турнира:
– Данил «Регбист» Алеев победил Артема Тарасова единогласным судейским решением;
– Кантемир Калажоков победил Ису «Тандовского» Исаева нокаутом во втором раунде;
– Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев победил Сергея «Кратоса» Калинина техническим нокаутом во втором раунде (остановка врачом);
– Чингис «Хан» Салбырын победил Шарифа «Басмача» Шарипова единогласным судейским решением и стал первым чемпионом Top Dog в весовой категории до 59 килограмм;
– Максим «ВДВ» Федоров победил Александра «Севера» Северина решением большинства судей;
– Иса «Палач» Бегаев победил Дениса «Кипятка» Тюстюбаева единогласным судейским решением;
– Мурад «Дедок» Арцулаев победил Николая «Колина Варвара» Горбунова единогласным судейским решением;
– Павел Шелест победил Наби «Ганнибала» Гаджиева единогласным судейским решением;
– Умар «Костолом» Муртазалиев победил Александра «Жесткого» Великдуса единогласным судейским решением;
– Андрей «Веном» Борисов победил Данила «Азога» Пряхина единогласным судейским решением;
– Максим «Мако» Савушкин победил Семена «Диаза» Лебедева нокаутом в первом раунде;
– Александр «Питбуль» Татарский победил Владислава «СВД» Вайгеля единогласным судейским решением.