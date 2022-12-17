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Регбист одолел Тарасова. Как прошел финальный турнир TOP DOG?

В Москве завершился заключительный турнир TOP DOG в уходящем году.
Регбист одолел Тарасова. Как прошел финальный турнир TOP DOG?
17 декабря 2022 22:32
автор: Антон Купреченков
автор фото: TOP DOG

16 декабря в Vegas City Hall завершился турнир TOP DOG 18. В главном бою вечера Данил «Регбист» Алеев одержал победу над Артёмом Тарасовым. Бой продлился все 3 раунда и закончился единогласным решением судей. По ходу поединка Тарасов дважды побывал в нокдауне, Алеев - один раз.

Все результаты турнира:

– Данил «Регбист» Алеев победил Артема Тарасова единогласным судейским решением;

Кантемир Калажоков победил Ису «Тандовского» Исаева нокаутом во втором раунде;

Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев победил Сергея «Кратоса» Калинина техническим нокаутом во втором раунде (остановка врачом);

Чингис «Хан» Салбырын победил Шарифа «Басмача» Шарипова единогласным судейским решением и стал первым чемпионом Top Dog в весовой категории до 59 килограмм;

Максим «ВДВ» Федоров победил Александра «Севера» Северина решением большинства судей;

Иса «Палач» Бегаев победил Дениса «Кипятка» Тюстюбаева единогласным судейским решением;

Мурад «Дедок» Арцулаев победил Николая «Колина Варвара» Горбунова единогласным судейским решением;

Павел Шелест победил Наби «Ганнибала» Гаджиева единогласным судейским решением;

Умар «Костолом» Муртазалиев победил Александра «Жесткого» Великдуса единогласным судейским решением;

Андрей «Веном» Борисов победил Данила «Азога» Пряхина единогласным судейским решением;

Максим «Мако» Савушкин победил Семена «Диаза» Лебедева нокаутом в первом раунде;

Александр «Питбуль» Татарский победил Владислава «СВД» Вайгеля единогласным судейским решением.

источник: «Советский спорт»
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