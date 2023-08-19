Дацик жёстко отомстил за дядю Лёшу. Вячеслав нокаутировал британца уже в первом раунде

Главным поединком очередного Боксёрского вечера «РЕН ТВ» стало противостояние российского тяжеловеса-универсала Вячеслава Дацика и британского бойца Оли Томпсона. Последний выступал в свое время в Bellator. Однако в мае этого года он ярко засветился в России на турнире всё того же Владимира Хрюнова. Оли вышел в клетку с легендарным российским ветераном UFC Алексеем Олейником в роли аутсайдера, однако нокаутировал легенду российских единоборств уже в первом раунде.

Можно вспомнить, что Дацик в свое время тренировался вместе с Олейником, так что помимо приличного гонорара, у Рыжего Тарзана была вполне осознанная мотивация вернуть должок бойцу с Туманного Альбиона за дядю Лёшу, как ласково в России называют Удава. Единственное, что могло волновать фанатов Вячеслава, так это его недавняя форма. На дне физкультурника в Серпухове боец провел два поединка с любителями и смотрелся он в них, мягко говоря, неважно.



Скрин «РЕН ТВ»

С первых же секунд со стороны Дацика началась привычная уже нам яркая рубка. Его колхозные молотилки одна за другой летели в голову британца. Лицо Томпсона сразу же дало трещину, рассечение на носу. Оли пытался собрать волю в кулак и дать сопернику достойный ответ, но редкие удары британца воспринимались Вичеславом как слоном - дробинки. Россиянин продолжал гнуть свою линию, в фирменном стиле.

После того как очередной плотный и размашистый удар прилетел Томпсону в висок, британец откровенно поплыл. Дацик с остервенелым видом бросился добивать беспомощного соперника, но Оли от тяжёлых повреждений спас судья. Он отчаянно бросился наперерез Вячеславу и остановил поединок. После того, как Томпсон слегка оклемался, его угловые принялись доказывать, что россиянин ударил соперника головой, что противоречит правилам бокса (да и ММА, если честно). Но судья все эти аргументы в расчёт принимать не стал.

Скрин «РЕН ТВ»

Британец перед боем вёл себя кране уверенно, заявлял, что не оставит нашему бойцу ни единого шанса. Ринг суров, но справедлив и всё расставил по своим местам. Разбив очередного соперника уже в первом раунде, Вячеслав отомстил за старшего товарища. Уже после объявления вердикта, неугомонный Дацик предложил Томпсону бой по правилам ММА. Но британский боец то ли не отошёл от принятого на себя урона, толи понял, что никто не даст ему столько денег, чтобы лечиться от повторной встречи с русским гигантом.

Сам же Вячеслав передал на камеру большой привет Алексею Олейнику и выразил ему своё уважение. Мы присоединяемся к словам Рыжего Тарзана и желаем легенде единоборств здоровья и всяческих успехов.