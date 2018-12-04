Абдулманап Нурмагомедов: UFC потеряет миллиард, если отстранит Хабиба более чем на полгода

ММА 04 декабря 2018 15:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, поделился мыслями о предстоящем слушании по делу своего сына и назвал имена возможных оппонентов для следующего боя.

Напомним, в своем крайнем бою Хабиб одержал уверенную победу над ирландцем Конором Макгрегором сабмишном в 4-м раунде. После боя он устроил драку за пределами октагона. Слушания по этому поводу пройдут 10 декабря в США.

« UFC ВЫГОДНО ОШТРАФОВАТЬ ХАБИБА»

– Какое решение вы ожидаете по итогам слушания последствий боя Хабиба с Конором Макгрегором?

– Тяжело предугадать решение. Думаю, что последуют штрафные санкции денежного характера. Если последует дисквалификации на срок более полугода, то UFC потеряет около миллиарда долларов. То есть, UFC это крайне невыгодно. А, если нас оштрафуют, то, наоборот, выгодно. Я и полагаю, что они пойдут на это.

– А сейчас какая-то часть гонорара Хабибу выплачена?

– Миллион дали. Остальные деньги – на счету. Только не спрашивайте, сколько именно.

– Владимир Путин просил вас никак не наказывать сына за то, что он прыгнул после победы над Макгрегором в толпу. Все-таки пожурили сына за этот проступок?

– Владимир Владимирович это сказал и на камеру, и отдельно – в приватной беседе. И покойный отец меня об этом также просил. Мы с Хабибом нормально поговорили и решили, что так делать он больше не будет.

«ВО ВРЕМЯ БОЯ ХАБИБ РАЗГОВАРИВАЛ С УГЛОМ КОНОРА»

– Хабиб был невозмутим и сконцентрирован на подготовке к бою на пресс-конференции, церемонии взвешивания и других официальных мероприятиях, где Конор пытался вашего сына вывести из равновесия. Вы общались с Хабибом на эту тему. Насколько вообще сложно Хабибу было себя сдерживать?

– Это было очень трудно, но Хабиб держался. Он обещал показать в клетке все на что способен. Во время боя было три-четыре момента, когда из угла доносились оскорбления в адрес Хабиба. В третьем раунде, когда они дрались в стойке, Хабиб из-под локтя разговаривал с «углом» ирландца. Хабиба оскорбляли. Он обещал подраться и сделал свое дело.

– Сейчас у Хабиба нависла пауза, во время которой он участвует в благотворительных мероприятиях. Недавно представлял книгу, посещал матч «ПСЖ» и «Ливерпуля». Вас не пугает, что спортивный процесс и тренировки отошли на второй план?

– Я бы так не сказал. Мой сын делает утреннюю зарядку в Москве, но вечернюю тренировку он проводит в Париже или Германии. Когда мы с утра торопимся выполнить свой объем работы, людям кажется, что мы сумасшедшие. Мы приходим в зал, где становимся сами собой. Там мы делаем свою работу, от которой зависит наш успех.

Вас не удивило, что перед футбольной игрой Лиги чемпионов Хабиб дал прогноз, что «ПСЖ» одолеет «Ливерпуль» со счетом 2:1?! Он заявил об этом и, как оказалось, угадал точный счет.

«ДЛЯ ФЕРГЮСОНА ЕСТЬ МАХАЧЕВ»

– Меня удивило, что вы говорили, что Хабибу для наследия лучше провести бой с Мейвезером, чем с Фергюсоном?

– У нас есть боец Ислам Махачев, который может спокойно расправиться с Фергюсоном. Почему таким важным событием подается возможный бой Хабиба с Фергюсоном? Хабиб что ли проигрывал? Падал? Нет. Хабиб задавит Тони в физическом плане. Нас ведь никто не загонял. Фергюсон хорош функционально. Он – хороший боец, но мы классом выше. Неужели у Фергюсона есть такие залы, как в Махачкале?! Нет, конечно. Не может Фергюсон быть на том уровне борьбы, что и Хабиб. Я уверен в этом.

– Вы критиковали Хабиба, когда он начинал бороться в стойке с Элом Яквинтой. Возвращаясь к возможному поединку с Мейвезером, как это расценить? Ведь даже в поединках с бойцами средней руки вы не разрешали Хабибу боксировать.

– Мейвезер – мастер своего дела и 50-0 это доказывает. В этом плане у Флойда нет оппонентов. У Хабиба 27-0. Хабиб завоевал чемпионский пояс. Может провести еще две-три успешные защиты. Но вечно находиться на вершине невозможно. Хабиба со временем заменит кто-то более молодой. Сейчас Хабиб на пике своей славы и формы. Зрелость, опыт и «физика» – чемпионский сплав. Но мы прекрасно понимаем, что такое сочетание качеств продлится еще два года. Максимум три.

У любого человека со временем начинаются ухудшаться зрение, эластичность мышц… Это отрицать нельзя. С каждым днем все тяжелее держать себя в лучшей форме. То же самое касается Мейвезера. Вечно он не будет суперчемпионом. Думаю, что после шестого-седьмого раунда в возможном бою будет доминировать уже Хабиб. Наращивать темп. Мы дагестанцы понимаем в боксе и обязательно что-нибудь в этом плане придумаем.

«ИНТЕРЕСНЫ БОИ С ПОРЬЕ И ДИАСОМ»

– У Хабиба остался один бой по контракту с UFC?

– Да, но хочу добавить, что у нас есть много разных предложений. Конечно, после окончания контракта UFC предложит новый – на три-четыре или даже пять боев Хабиба. Но условия уже изменились. Есть раньше у нас было «8+8» в тысячах долларах, то теперь «8+8» в миллионах. Если нам это предложение отклонят, то мы рассмотрим предложения других организаций.

– Если дисквалификация будет короткой, вы уже выразили мнение UFC кого бы хотели в качестве соперника или вам его назначат?

– Я не просто так приглашал Макгрегора в гости в Дагестан. Я хотел, как отец, протянуть ему руку и чтобы мы разошлись мирно. Правда, в момент боя угол Макрегора заслуживал другого отношения.

До боя ведь у нас с Конором были нормальные отношения. До тех пор, пока он не начал оскорблять бою страну, религию, команду… Бой закончился. Сейчас у нас нейтральные отношения.

Мы закончили. Выиграли бой. Задушили соперника – заставили его сдастся. Получили гонорар и теперь ждем вердикта суда.

– Кто из бойцов легкого веса в UFC вас интересен сейчас?

– Очень хорошо дерется Дастин Порье. Или было бы неплохо «постучаться» с Нейтом Диасом. У нас есть незаконченное дело с ним. Это интересно всему миру. Можно с ним «постучаться» и в стойке и внизу. Я бы выделил этих бойцов. Чистый бокс с Порье, и внизу и наверху с Диасом.

– У Хабиба было желание встретиться с Сен-Пьером. Это уже не вариант?

– Почему нет? Но им лучше встретиться в промежуточной весовой категории. А это легенда, тут уже вопросов нет.

– Сейчас становится модно драться в других категориях. Не хотели «подняться» в другой дивизион ради нового титула?

– Честно говоря, я хотел бы, чтобы сначала Хабиб провел бой с Сен-Пьером в Эмиратах. Люди готовят там этот бой. Даже не в UFC. Люди хотят видеть эти два стиля. Это возможно в следующем. Сейчас мы проведем один бой в UFC и будем открыты для предложений. Будем думать.