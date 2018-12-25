Величайший мошенник. Сколько можно прощать Джона Джонса

ММА 25 декабря 2018 12:55 Источник: «Советский спорт» Автор: Круглов Александр

Самый талантливый боец современности снова влип в допинговую историю, но они может ему снова сойти с рук. И это уже не смешно.

Гениальный злодей

Он до сих пор остается непобежденным бойцом, хотя на протяжении уже десяти лет дерется исключительно с сильнейшими. Его ударная техника кажется уникальной для базового борца, а навыки в партере позволяют сдерживать даже таких монстров, как Даниэль Кормье. Его зовут Джон Джонс и он самый гениальный злодей в истории боевых единоборств и самый злодейский гений. Исходя из побед и спортивных заслуг, из граничащих с безумием скилов и умения найти ключ к любому оппоненту быть бы ему величайшим бойцом в истории. Но статус GOAT (не путать с рогатым животным) не может носить читер-рецидивист, который бросает беременную женщину после ДТП и сбегает с места происшествия.

Джонс - подлец, который привык считать себя безнаказанным и дошел уже до предела. Когда своими пьяными выходками всех в Японии достал йокодзуна Асасерю, его просто вышвырнули из мира сумо, не взирая на все титулы и достижения, а с Джонсом еще продолжают нянчиться. Он проваливает третий за карьеру допинг-тест и все равно будет драться.

Танцы на граблях с цинизмом

Впервые Джонс попался четыре года назад за месяц до первого боя с Кормье на кокаине, но тогда ему это просто сошло с рук, поскольку найденный метаболит кокаина по правилам USADA запрещен только в соревновательный период. Это была уже не первая его выходка под кайфом. В 2012 году Джонс был задержан за рулем в невменяемом состоянии, но тогда обошелся штрафом в 1000 долларов. В апреле 2015 произошел тот знаменитый инцидент в Альбукерке, когда он на арендованной машине столкнулся с беременной женщиной и оставил ее с травмами на месте преступления. За этот проступок он был лишен пояса UFC и пропустил год.

Но едва вернувшись и победив Овинса Сен-Пре, Джонс снова вляпался в передрягу. В июне USADA поймала его на двух запрещенных стероидах кломифене и летрозоле, после чего Джонс был лишен титула (пусть и временного) во второй раз. Но и это не остановило любителя наркотиков и стероидов. Летом прошлого года он во второй раз побил Даниэля Кормье и впервые в карьере отправил его в нокаут, однако совсем скоро был лишен яркой победы и расстался с поясом UFC в третий раз. Виной всему найденный в пробе чемпиона туринабол, любимый препарат российских легкоатлетов эпохи громких допинговых скандалов. Это было уже не постдроенная ошибка, а настоящий танец на граблях с особым цинизмом.

Тот же самый туринабол, пусть и в небольшой концентрации (всего один пиктограмм) нашли у него и перед очередным боем за пояс с Александром Густафссоном. Атлетическая комиссия штата Невада отстранила бойца, однако UFC сделала лицо кирпичом и перенесла турнир с неизмененным хедлайнером в Калифорнию. В любом случае разбирательства будут закончены, а дисквалификация будет вынесена уже после кассового боя, а зачем отказываться от живых денег. К тому же Густафссон, в отличие от ехидного Кормье, сказал, что ему все равно, чем там заправлялся Джонс и он готов его и так вынести.

Деньги снова все решат?

UFC же оказалась в заложниках других сорванных больших боев. Из-за неготовности Тайрона Вудли к защите пояса в полусреднем весе сорвался январский крупный турнир, а вторая подряд отмена потенциального блокбастера, который в одиночку не вывезли бы брутальные бразильянки Крис Сайборг и Аманда Нуньес, нанесла бы слишком сильный удар по благосостоянию организации. Джонс по-прежнему полностью отрицает свою вину, и считает, что у него под нагрузками мог вылезти старый туринабол, употребленный полтора года назад, однако кто же кроме UFC тебе поверит с такой-то историей. В свое время Александру Поветкину удалось выйти сухим из воды из схожих историй с мельдонием и станозололом, но это стоило ему двух лет карьеры.

Джонса с его послужным списком в любом олимпийском виде дисквалифицировали бы пожизненно, но бойцовский мир продолжает играть по своим правилам, где ты хоть двадцать раз попадайся, а все равно через год-другой сможешь выступать. Поэтому количество положительных тестов с годами не сокращается, ведь при таких правилах игра стоит свеч. USADA при желании может нанести серьезный удар по бойцовско-фармакологической индустрии, если сделает из Джонса своебразного Армстронга и бойцы правдорубы вроде Марка Ханта готовы компанию в этом поддержать. Ведь если вдуматься, выходки Джонса вредят спорту в разы больше, чем прышки Хабиба и бросание тележками Конора и его шальной компании. Но хватит ли для этого толщины кишки?