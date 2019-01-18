Битва двух чемпионов и сражение красоток. О первом турнире UFC в 2019 году

ММА 18 января 2019 10:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

20 января в Бруклине (США) на арене Barclays Center состоится первый в 2019 году турнир под эгидой UFC.

В файткарде турнире UFC Fight Night 143 значатся 13 поединков. В главной схватке бойцовского шоу встретятся два действующих чемпиона. Обладатель титула в наилегчайшем весе Генри Сехудо будет защищать свой пояс в схватке против чемпиона легчайшего дивизиона Ти Джея Диллашоу.

ЗАКРОЮТ ЛИ НАИЛЕГЧАЙШИЙ ДИВИЗИОН?

В конце 2018 года появились слухи, что UFC собирается прикрыть наилегчайший дивизион, где чемпионом является Генри Сехудо. Это случилось как раз после того, как он сенсационно победил Деметриуса Джонсона по очкам. Глава промоушена Дана Уайт позже признался, что дивизион испытывает большие проблемы, он никому не нужен и не пользуется интересом у публики. Так Деметриус Джонсон, будучи неоспоримым чемпионом долгие годы, не дрался в главных поединках на номерных турнирах, а его гонорар был очень скромным по сравнению с заработками других чемпионов. Трансляции поединков не покупались.

Слухи стали воплощаться в реальность тогда, когда стало известно, что UFC променял Джонсона в азиатский промоушен One FC на полусредневеса Бена Аскрена. Многие эксперты были удивлены… Зачем менять топового и одного из лучших бойцов современности на скучнейшего Аскрена, которого, кстати, никогда не любил Дана Уайт…

Официально о закрытии весовой категории еще не объявили, но что-то подсказывает, что многое будет зависеть от боя Сехудо — Диллашоу. Если Генри сумеет защитить свой пояс, то, возможно, дивизиону еще дадут пожить год-другой. Если же Диллашоу станет чемпионом в двух весах, то ростер будет расформирован, а сам Ти Джей станет последним обладателем пояса в этом весе в истории.

Если говорить о фаворите этого боя, то им является Диллашоу. Но не совсем понятно, как он будет себя чувствовать после весогонки, ему придется гонять примерно 10-15 килограммов. Оба спортсмена не являются доминирующими чемпионами. Сехудо обзавелся поясом только в прошлом году и ни разу его еще не защитил. Диллашоу взял титул в 2017 году, побив своего бывшего друга Коди Гарбрандта. Защитил пояс он один раз, еще раз побив в реванше того же Коди.

КТО НА РАЗОГРЕВЕ?

В этом турнире не выступят российские бойцы. Но у некоторых участников этого шоу есть фанаты у нас в стране.

В мейнкарде выступит красотка Пейдж Ванзант. А ее соперницей станет не менее прекрасная Рейчел Остович. Обе девушки не претендуют на титул, да и в рейтингах находятся довольно низко. Но женские бои давно нас приучили к тому, что будет настоящая война, побоище. Порой девчонки дерутся жестче парней. А что еще нужно для фанатов ММА? Зрелище. Ванзант и Остович его совершенно точно нам подарят.

Неувядающий ковбой Дональд Серроне в седьмом по счету поединке турнира встретится с проспектом Александром Эрнандесом, который совсем недавно дебютировал в UFC и имеет в своем активе всего одно поражение при десяти победах. Кстати, эта схватка пройдет в легком весе.

Серроне в последнее время выступает крайне неудачно, чередуя победы с поражениями. Но тем не менее, зритель любит, как он ведет себя в клетке, он настоящий боец до мозга костей. В своем последнем поединке в первом раунде он победил Майка Перри сабмишеном и надеется вновь вмешаться в титульную гонку.

От этого поединка зависит многое в его карьере. Если он проиграет, то, скорее всего, в больших поединках мы его больше не увидим. В последних шести схватках он сумел победить лишь два раза. Фаворитом противостояния он не является. Эксперты уверены, что Серроне потерпит очередное поражение.

ПОЛНЫЙ ФАЙТКАРД ТУРНИРА

Генри Сехудо (13-2) - Ти Джей Диллэшоу (16-3)

Бой за титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе

Грег Харди (3-0) - Аллен Кроудер (9-3)

Грегор Гиллеспи (12-0) - Янси Медейрос (15-5)

Джозеф Бенавидес (26-5) - Дастин Ортис (19-7)

Пейдж Ванзант (7-4) - Рэйчел Остович (4-4)

Гловер Тейшейра (27-7) - Карл Роберсон (7-1)

Дональд Серроне (34-11) - Александр Эрнандес (10-1)

Джоэнн Колдервуд (12-3) - Ариан Липски (11-3)

Алонзо Менифилд (7-0) - Винисиус Алвеш (9-1)

Марио Батиста (6-0) - Кори Сэндхаген (9-1)

Деннис Бермудес (16-9) - Те Эдвардс (6-2)

Белал Мухаммад (14-2) - Джофф Нил (10-2)

Кайл Стюарт (11-1) - Ченс Ренкантр (12-3)