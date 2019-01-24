Федор Емельяненко: Бой против Бейдера очень важен для меня. Нас осталось только двое

ММА 24 января 2019 11:15 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, который 27 января сразится за титул чемпиона Bellator против американца Райана Бейдера, ответил на вопросы журналистов.

– Насколько значима для вас будет победа в финале Гран-при?

– Каждый бой в моей карьере был важным. Этот поединок не исключение. Это Гран-при. Нас осталось только двое.

– Вы встречались со многими топовыми бойцами. Что можете сказать про Бейдера?

– Райан – один из лучших бойцов мира на данный момент. Он немного другой в отличие от тех, с кем я встречался раньше.

– Чем он отличается от других?

– У Бейдера другой стиль. Он очень мощный, думающий...

– Многие считают, что этот бой будет последним в вашей карьере.

– Смогу дать ответ только после финала Гран-при. Но я точно собираюсь немного отдохнуть после поединка. Это правда, что сейчас я все чаще задумываюсь об уходе. Возраст дает о себе знать.

– В какой физической форме вы сейчас находитесь, по вашему мнению?

– Хорошо готовился. Но все будет ясно только во время боя.

– Вы вносили какие-либо изменения в своей тренировочный процесс?

– Изменений не делал. Но становится тренироваться тяжелее. Как уже сказал, из-за возраста.

– В чем ваш секрет? Вы деретесь на таком высоком уровне в 42 года.

– Просто нужно ставить перед собой цели и идти к ним. Тут нет никаких секретов. Нужно много работать над собой.

– Есть ли бои, которыми вы гордитесь?

– Есть знаковые поединки. Это бой против Антонио Родриго Ногейры. Я тогда победил и стал чемпионом организации Pride. Хороший поединок был против Мирко Крокопа.