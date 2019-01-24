Федор Емельяненко: Бой против Бейдера очень важен для меня. Нас осталось только двое

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, который 27 января сразится за титул чемпиона Bellator против американца Райана Бейдера, ответил на вопросы журналистов.
– Насколько значима для вас будет победа в финале Гран-при?
– Каждый бой в моей карьере был важным. Этот поединок не исключение. Это Гран-при. Нас осталось только двое.
– Вы встречались со многими топовыми бойцами. Что можете сказать про Бейдера?
– Райан – один из лучших бойцов мира на данный момент. Он немного другой в отличие от тех, с кем я встречался раньше.
– Чем он отличается от других?
– У Бейдера другой стиль. Он очень мощный, думающий...
– Многие считают, что этот бой будет последним в вашей карьере.
– Смогу дать ответ только после финала Гран-при. Но я точно собираюсь немного отдохнуть после поединка. Это правда, что сейчас я все чаще задумываюсь об уходе. Возраст дает о себе знать.
– В какой физической форме вы сейчас находитесь, по вашему мнению?
– Хорошо готовился. Но все будет ясно только во время боя.
– Вы вносили какие-либо изменения в своей тренировочный процесс?
– Изменений не делал. Но становится тренироваться тяжелее. Как уже сказал, из-за возраста.
– В чем ваш секрет? Вы деретесь на таком высоком уровне в 42 года.
– Просто нужно ставить перед собой цели и идти к ним. Тут нет никаких секретов. Нужно много работать над собой.
– Есть ли бои, которыми вы гордитесь?
– Есть знаковые поединки. Это бой против Антонио Родриго Ногейры. Я тогда победил и стал чемпионом организации Pride. Хороший поединок был против Мирко Крокопа.