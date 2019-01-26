Бейдер – не терминатор. У Федора будут шансы его сломать

ММА 26 января 2019 09:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

В свои 42 года Федор Емельяненко может вновь стать чемпионом престижной организации.

27 января рано утром по московскому времени в США состоится бойцовское шоу Bellator 214, в главном бою которого определится победитель Гран-при тяжеловесов. Федор Емельяненко в финале турнира сразится с топовым 35-летним американцем Райаном Бейдером за титул чемпиона промоушена.

Пути к финалу

После неприятного поражения нокаутом от Мэтта Митриона Федор Емельяненко не завершил карьеру, как многие диванные эксперты ему советовали. Наоборот, он решил участвовать в турнире-восьмерке, победитель которого станет чемпионом Bellator в тяжелом весе. Помимо Емельяненко, в Гран-при участвовали еще семеро спортсменов, а фаворитами были Мэтт Митрион и чемпион полутяжелого веса Райан Бейдер.

Российские фанаты, в отличие от американских, не слишком верили в Последнего императора накануне четвертьфинального боя с Фрэнком Миром. Но нашему спортсмену понадобилось всего 48 секунд, чтобы разделаться с экс-чемпионом UFC и пробиться в полуфинал турнира.

В следующем раунде Емельяненко играючи расправился с еще одним представителем США Челом Сонненом за один раунд, показав зрелищный поединок со всеми элементами универсального боя. У нас в стране по-прежнему упрекают Федора за то, что он продолжает драться, а вот американское издание Combat Press признало его лучшим бойцом, который вернулся в ММА в 2018 году.

Кто бы что бы не говорил, а интерес к 42-летнему спортсмену в Штатах и по всему миру до сих пор колоссальный, несмотря на то, что жизнь Федора засекречена и он сам не любит говорить о себе. Он является полной противоположностью многих современных бойцов, таких как Конор Макгрегор, Колби Ковингтон, Хабиб Нурмагомедов, которые за словом в карман не полезут. Скромность и таинственность русского бойца, который носит крест, посещает церковь и размазывает в кровь соперников – это всегда и интересовало фанатов за рубежом.

Назло экспертам он дошел до финала и теперь его ждет бой с Бейдером, который находится на пятом месте в мировом рейтинге. С оппонентами такого уровня Емельяненко не встречался давно.

В 2017 году американец по прозвищу Дарт Бейдер покинул UFC. Не потому что его посчитали слабым бойцом. Нет. Он был одним из лучших. Просто стороны не сошлись на контракте, Райан запросил большую сумму, а боссы промоушена решили отпустить его на все четыре стороны. В итоге, Бейдер оказался в Bellator, где перед ним мило положили жирный контракт и отличные перспективы на титульный поединок. Тогда Бейдер дрался еще в полутяжелом весе. В дебютном поединке в новой организации он сразу же выиграл пояс чемпиона, одолев раздельным решением судей Фила Дэвиса. Защиту он провел против Линтона Васселла, нокаутировав его во втором раунде. Затем Райану предложили принять участие в Гран-при тяжеловесов. В четвертьфинале за 15 секунд он нокаутировал Мохаммеда Лаваля, а в полуфинале единогласным решением судей победил Мэтта Митриона. На очереди финал против Федора Емельяненко. Бейдер называет россиянина величайшим бойцом всех времен и народов, но намерен как можно быстрее завершить схватку в свою пользу.

Сильные и слабые стороны Бейдера

Работа в стойке

Бейдера нельзя назвать первоклассным ударником. Он не славится нокаутирующим ударом и большинство своих побед (12) добыл по очкам. В этом компоненте большое преимущество у Федора Емельяненко, который в своем возрасте демонстрирует сумасшедшую скорость, нанося по четыре-пять ударов за пару секунд.

Однако, Емельяненко, работая в таком темпе быстро устает, ему все-таки не 25 лет. Максимум на что хватит Последнего императора – это на один раунд такой бомбежки. Далее пойдет спад, и если Райан переживет первые две минуты такого натиска, то для него дальше будет только легче.

Для Федора главное правильно подготовиться к схватке тактически. Если с первых же секунд он пойдет на обмен ударами в ближнем поединке, то все может закончиться также, как и в бою с Митрионом. То есть, пропущенным ударом и нокаутом. А может и победить. Тут как повезет – 50 на 50.

Работать двойками и тройками с небольшими перерывами, кажется, это был бы идеальный вариант для нашего спортсмена. Увидим ли мы опущенные руки Федора? Скорее всего, да. Такое ощущение, что он просто не собирается защищать свою голову от ударов соперников.

Работа в партере

Бейдер очень силен физически и сейчас находится в лучшей форме за всю свою карьеру. Он выходец из борьбы, которой успешно занимался еще с юности. Затем он освоил основы бразильского джиу-джитсу и грэпплинга.

Борьба в партере – сильнейшая сторона американца. Его стиль очень похож на стиль Хабиба Нурмагомедова: перевести схватку в борьбу на настиле клетки, прижать соперника к сетке, лишить его опоры, захватить ноги и методично избивать, пока судья не остановит бой. Противостояние с Митрионом тому подтверждение. Бейдер швырял 120-килограммового Мэтта, как ему вздумается: вверх, вниз, поперек... ибо физическая мощь ему позволяла. А с Федором ему будет еще легче, так как Емельяненко весит всего 108 килограммов, что очень мало для тяжеловеса.

Но и тут у россиянина могут быть преимущества. Бейдер не славится своими техническими сторонами борьбы, сабмишенами он побеждал всего три раза. А самбистские навыки Федора не обсуждаются. Сколько раз он выходил победителем в сложнейших ситуациях, находя лазейки для болевых приемов. Большинство своих побед (15) он одержал именно в партере.

Да, Бейдер является явным фаворитом боя против Федора. Его физическая мощь, впечатления от победы над Митрионом, высокое место в мировом рейтинге, брутальная внешность – все это заставляет нас предполагать, что Емельяненко проиграет. Но давайте не будем преувеличивать крутость этого спортсмена. Он не терминатор, не ММА-машина, он обычный человек. Со своими слабостями.

Смешанные единоборства – такой вид спорта, в котором шансы на успех есть всегда. И у Федора они будут. Без сомнений.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Буторин: Бейдер – непростой парень. Но его ждут большие проблемы

Российский боец лиги ACA считает, что у Федора Емельяненко очень хорошие шансы стать чемпионом Bellator.

– Если Федор на бой с Бейдером выйдет такой же запредельно заряженный, как и на предыдущий бой, то Райана ждут большие проблемы. Конечно, не стоит недооценивать Бейдера, он непростой парень. Вопрос в том, сможет ли он в борьбе переиграть соперника.

У Федора природное супер-чувство дистанции, баланса. Если посмотреть его старые бои, из каких позиций он уходил, что он делал, – то это не поддается анализу. Вообще – это не поддается какому-то логическому пониманию, что Федор делает периодически в ринге или клетке.

По скоростям Бейдер уступает в ударке. У Федора колоссальный природный взрыв для его тела, ведь вроде руки и ноги у него не мощные, но при этом огромная разрушительная сила удара. Думаю, что Федор справится с Райаном, и станет победителем Гран-при, если не произойдет нестандартных ситуаций, как в бою с Митрионом.

Когда смотреть бой: 27 января (воскресенье), 06:00 по московскому времени