Бейдер — Емельяненко: бой за титул чемпиона Bellator. Онлайн — в 5:00 мск

ММА 26 января 2019 15:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

27 января рано утром по московскому времени состоится финал Гран-при Bellator в тяжелом весе между американцем Райаном Бейдером и россиянином Федором Емельяненко. Победитель этой схватки станет чемпионом промоушена в тяжелом весе.

Накануне состоялась официальная церемония взвешивания бойцов турнира. Так, Федор Емельяненко показал на весах 108 килограммов, а его оппонент — 103 кг.

Фаворитом этого боя является 35-летний американец. Коэффициент на его победу равен 1,45, в то время, как на победу 42-летнего Емельяненко — 2,7.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию главных поединков бойцовского шоу, вишенкой на торте которого станет финальное противостояние Гран-при. Начало — 5:00 по московскому времени.