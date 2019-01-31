Харитонов сразится с Митрионом, Минаков будет бить Конго. 10 россиян, которые зажгут в феврале

ММА 31 января 2019 10:59 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

Традиционно в феврале состоятся турниры топовых организаций, в рамках которых проведут свои бои российские спортсмены. Самое большое внимание наших фанатов будет приковано к промоушену Bellator, где подерутся российские тяжеловесы Сергей Харитонов и Виталий Минаков. У каждого из них большие планы, каждый хочет взять чемпионский пояс, которым недавно обзавелся американец Райан Бейдер, расправившийся с Федором Емельяненко за 35 секунд.

Если говорить о UFC, то тут у нас тоже большие надежды. Сразу семь наших бойцов проведут поединки: Петр Ян, Магомед Бибулатов, Рамазан Эмеев, Александра Албу, Саид Нурмагомедов, Дамир Исмагулов, Рустам Хабилов и Магомед Анкалаев.

В итоге имеем, что сразу десять спортсменов из России будут радовать нас своими выступлениями в феврале. И у всех есть хорошие шансы на победу.

«Советский спорт» рассказывает, за каких спортсменов из России нужно болеть в этом месяце.

Турнир: UFC FIGHT NIGHT 144

Дата: 4 февраля

Место проведения: Форталеза, Бразилия

Саид Нурмагомедов (12-1) - Рикардо Рамос (12-1)

Весовая категория: легчайшая

Статус боя: рейтинговый

Место в мировом рейтинге: Нурмагомедов (53) — Рамос (50)

Бывший чемпион лиги WFCA Саид Нурмагомедов проведет в UFC свой второй поединок. В дебютном бою в сильнейшей организации мира он раздельным решением судей одолел Джастина Скоггинса, и, в целом, понравился американской публике. 26-летнему спортсмену из России в октагоне будет противостоять 23-летний проспект из Бразилии Рикардо Рамос, который большинство своих побед (6) одержал сабмишенами. Любопытно, что оба спортсмена имеют одинаковую статистику в профессиональных ММА: у каждого по 12 побед и одному поражению.

Магомед Бибулатов (14-1) - Рожериу Бонторин (14-1)

Весовая категория: наилегчайшая

Статус боя: рейтинговый

Место в мировом рейтинге: Бибулатов (-), Бонторин (32)

В рамках этого же турнира нас ждет еще одно противостояние бойцов из России и Бразилии. Также как и Саид Нурмагомедов, Магомед Бибулатов является бывшим чемпионом WFCA.

Бибулатов является одним из любимых бойцов Рамзана Кадырова. Его дебют в UFC сложился удачно, в апреле 2017 года он единогласным решением судей победил Дженела Лаусу. А вот второй бой под эгидой UFC он провалил: Джон Морага нокаутировал россиянина уже в первом раунде. Таким образом, Магомед потерпел первое поражение в карьере и спешит как можно быстрее его закрыть уверенным выступлением в схватке против Рожериу Бонторина.

Бразилец тоже имеет в своем активе всего одно поражение. Но бой против Бибулатова будет для него дебютным в UFC.

Турнир: BELLATOR 216

Дата: 17 февраля

Место проведения: Анкасвилл, США

Сергей Харитонов (28-6) - Мэтт Митрион (13-6)

Весовая категория: тяжелая

Статус боя: рейтинговый

Место в мировом рейтинге: Харитонов (17), Митрион (13)

Свой прошлый бой Митрион провел в рамках полуфинала Гран-при Bellator, где ему не оставил никаких шансов Райан Бейдер. В каждом из трех раундов новоиспеченный чемпион промоушена выиграл в партере, где чувствует себя, как рыба в воде. До этой схватки Митрион имел неплохую серию из четырех побед, в том числе над такими именитыми бойцами, как Федор Емельяненко и Рой Нельсон.

Мэтт собирается как можно скорее втиснуться в гонку за поясом, но для этого ему необходимо побеждать россиянина Сергея Харитонова.

Харитонов, кстати, в свои 38 лет выступает довольно часто. Все мы помним, как для него сложился дебют в Bellator в ноябре 2016 года. Уже на 16-й секунде первого раунда его нокаутировал малоизвестный американец Джеви Айяла. Харитонов сделал выводы из того поражения и провел после этой неудачи шесть поединков, в которых одержал пять ярких побед (еще один бой — против Антона Вязигина на турнире М-1 признан несостоявшимся).

В своем последнем бою Сергей вырубил Роя Нельсона уже в первом раунде за секунду до гонга. Еще пара таких побед и нашему спортсмену вполне могут устроить титульный поединок.

Турнир: BELLATOR 217

Дата: 18 февраля

Место проведения: Акасвилл, США

Виталий Минаков (21-0) - Чейк Конго (29-10-2)

Весовая категория: тяжелая

Статус боя: рейтинговый, поединок за шанс сразиться с чемпионом

Место в мировом рейтинге: Минаков (16), Конго (14)

Глава Bellator Скотт Кокер уже заявил, что следующим соперником Райана Бейдера станет победитель этой пары. То есть, Виталий Минаков уже в 2019 году может вновь стать чемпионом промоушена. Напомним, он владел этим титулом и потерял его только потому, что дрался не в США, а на территории России. Его отобрали без боя. И сейчас россиянин возвращается в американский промоушен спустя почти пять лет.

Виталий по-прежнему не знает горечи поражений. За его спиной 21 поединок, в которых он уверенно выигрывал. Свой последний поединок он провел в декабре 2017 года против американца Тони Джонсона, нокаутировав его во втором раунде.

В ноябре 2013 года Минаков нокаутировал Александра Волкова и стал чемпионом американского промоушена. Россиянин провел всего одну защиту титула в бою против француза Чейка Конго в апреле 2014-го и выиграл единогласным решением судей. Больше Минаков в США не дрался, а лишь участвовал в турнирах российской организации Fight Nights.

И вот спустя пять лет Виталий вновь сразится с Конго, которому сейчас уже 43 года. Явным фаворитом является Минаков. И если он одержит победу, то в следующей схватке его будет ждать чемпион Райан Бейдер.

Турнир: UFC ON ESPN 1

Дата: 18 февраля

Место проведения: Финикс, США

Александра Албу (3-0) - Эмили Уитмайер (3-2)

Весовая категория: минимальная

Статус боя: рейтинговый

Место в мировом рейтинге: Албу (49), Уитмайер (44)

Россиянка дерется крайне редко, раз в два года. Дебютировала она в ММА в 2013 году, провела второй поединок в 2015. Последний раз она выходила в октагон в 2017-м. Сейчас уже 2019 год, а это значит, что настала пора увидеть милую девушку в клетке.

Ее соперницей станет американка Эмили Уитмайер. Шансов у Албу больше. И она должна без проблем одерживать четвертую победу в карьере.

Турнир: UFC FIGHT NIGHT 145

Дата: 22 февраля

Место проведения: Прага, Чехия

Магомед Анкалаев (9-1) – Клидсон Фариас де Абреу (1 4 - 2 )

Весовая категория: полутяжелая

Статус боя: рейтинговый

Место в мировом рейтинге: Анкалаев (43), де Абреу (31)

В прошлом году Магомед Анкалаев запомнился тем, что за секунду до финального гонга в бою против Пола Грейга сдался и проиграл в дебютном поединке в UFC. Это при том, что в каждом из раундов он доминировал. Но что случилось в концовке, непонятно. Это было очень обидное поражение. Впрочем, уже в следующей схватке россиянин доказал, что в сильнейшем промоушене мира он находится не просто так. В Москве в первом раунде он нокаутировал Марчина Прачнио и добился долгожданной победы.

Его следующий соперник находится в мировом рейтинге выше. Бразилец Клидсон Фариас де Абреу за свою карьеру провел 16 поединков, в которых одержал 14 побед при двух поражений. Оппонент очень крепкий, но Анкалаеву по силам его пройти.

Рамазан Эмеев (18-3) - Мишел Празереш (26-2)

Весовая категория: полусредняя

Статус боя: рейтинговый

Место в мировом рейтинге: Эмеев (17), Празереш (21)

Бывший чемпион М-1 Рамазан Эмеев уверенно проводит свои схватки в UFC, хотя и не зрелищно. Он одержал уже три победы и бой против ветерана ММА из Бразилии Мишеля Празереса должен показать настоящий уровень и притязания россиянина. Мишелю уже 37 лет и он по-прежнему является крепким середняком. Эмеев обязан его побеждать, чтобы рассчитывать на бой против какого-нибудь бойца из топ-15.

Дамир Исмагулов (17-2) — Джоел Альварез (15-1)

Весовая категория: легкая

Статус боя: рейтинговый

Место в мировом рейтинге: Исмагулов (76), Альварез (189)

Если судить по мировому рейтингу, то здесь явным фаворитом видится российский боец. Он находится на 76-й строчке, а его испанский оппонент — лишь на 189-й. К тому же, у Исмагулова больше опыта, он был чемпионом в лиге М-1 и не проигрывает на протяжении 12 поединков.

Бой против Альвареза станет для Дамира вторым под эгидой UFC. Свой дебютный поединок он провел 2 декабря прошлого года против Алекса Горгиса и уверенно победил по очкам.

У испанца очень хорошая статистика выступлений в ММА: 15 побед и всего одно поражение. Но он выступал в довольно средненьких по силам лигах. Например, все свои последние бои он проводил в AFL (Испания) и в UFC еще не дрался. К тому же, Джоел успел засветиться и в России. В апреле 2015 года в рамках турнира М-1 его за 34 секунды вырубил россиянин Али Абдулхаликов.

Рустам Хабилов (23-3) — Карлос Диего Феррейра (14-2)

Весовая категория: легкая

Статус боя: рейтинговый

Место в мировом рейтинге: Хабилов (19), Феррейра (40)

Хабилов выиграл последние шесть поединков в сильнейшей лиге мира, но матчмейкеры UFC по-прежнему не дают ему топового соперника. На этот раз Хабилов подерется с бразильцем Феррейрой, который за свою карьеру ничем и не запомнился.

В этой схватке Хабилов — явный фаворит, но проблемы у него могут возникнуть, как, например, в бою против Каджана Джонсона в Москве. Тогда россиянин на бумаге тоже был фаворитом, но поединок был очень равным.

Джон Додсон (20-10) — Петр Ян (11-1)

Весовая категория: легчайшая

Статус боя: рейтинговый

Место в мировом рейтинге: Додсон (10), Ян (14)

Петр Ян проведет бой против топового спортсмена Джона Додсона. И их схватка станет со-главным событием шоу в Праге.

Это можно уже считать большим успехом для россиянина. Всего за полгода он вырос из перспективного бойца в одного из самых интересных миксфайтеров мира. Для Петра это будет уже четвертый бой в UFC, начиная с июня 2018 года. Лучшие из лучших не хотят с ним драться, а это уже много значит. Ян вполне может досрочно победить американского соперника, который в последнее время выступает, мягко говоря, посредственно. Тем более, Ян младше на девять лет. А это значит, что в скорости и выносливости он точно не уступит Додсону.