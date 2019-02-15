Бейдер, бойся! Харитонов и Минаков идут за поясом

ММА 15 февраля 2019 11:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

На этих выходных в Анкасвилле (США) промоутерская компания Bellator проведет сразу два турнира. Причем, хедлайнерами обоих бойцовских шоу станут россияне. Утром в субботу в клетку выйдет Сергей Харитонов, а его соперником станет обидчик Федора Емельяненко – Мэтт Митрион. А в воскресенье экс-чемпион Bellator Виталий Минаков проведет реванш против француза Чейка Конго. «Советский спорт» рассказывает об этих поединках.

Турнир: BELLATOR 216

Дата: 16 февраля

Место проведения: Анкасвилл, США

Сергей Харитонов (28-6) – Мэтт Митрион (13-6)

Весовая категория: тяжелая

Статус боя: рейтинговый

Место в мировом рейтинге: Харитонов (17), Митрион (13)

Свой прошлый бой Мэтт Митрион провел в рамках полуфинала Гран-при Bellator, где ему не оставил никаких шансов Райан Бейдер. В каждом из трех раундов новоиспеченный чемпион промоушена выиграл в партере, где чувствует себя, как рыба в воде. До той схватки Митрион имел неплохую серию из четырех побед, в том числе над такими именитыми бойцами, как Федор Емельяненко и Рой Нельсон.

Мэтт собирается как можно скорее втиснуться в гонку за поясом, но для этого ему необходимо побеждать россиянина Сергея Харитонова.

Харитонов, кстати, в свои 38 лет выступает довольно часто. Все мы помним, как для него сложился дебют в Bellator в ноябре 2016 года. Уже на 16-й секунде первого раунда его нокаутировал малоизвестный американец Джеви Айяла. Харитонов сделал выводы из того поражения и провел после этой неудачи шесть поединков, в которых одержал пять ярких побед (еще один бой – против Антона Вязигина на турнире М-1 признан несостоявшимся).

В своем последнем бою Сергей вырубил Роя Нельсона уже в первом раунде за секунду до гонга. Еще пара таких побед и нашему спортсмену вполне могут устроить титульный поединок.

Турнир: BELLATOR 217

Дата: 17 февраля

Место проведения: Акасвилл, США

Виталий Минаков (21-0) – Чейк Конго (29-10-2)

Весовая категория: тяжелая

Статус боя: рейтинговый, поединок за шанс сразиться с чемпионом

Место в мировом рейтинге: Минаков (16), Конго (14)

Глава Bellator Скотт Кокер уже заявил, что следующим соперником чемпиона Bellator в тяжелом весе Райана Бейдера станет победитель этой пары.

То есть, Виталий Минаков уже в 2019 году может вновь стать чемпионом промоушена. Напомним, он владел этим титулом и потерял его только потому, что дрался не в США, а на территории России. Его отобрали без боя. И сейчас россиянин возвращается в американский промоушен спустя почти пять лет.

Виталий по-прежнему не знает горечи поражений. За его спиной 21 поединок, в которых он уверенно выигрывал. Свой последний бой он провел в декабре 2017 года против американца Тони Джонсона, нокаутировав его во втором раунде.

Сейчас Минаков усердно готовится к следующему бою. На территории США он не выступал уже давно. В ноябре 2013 года Минаков нокаутировал Александра Волкова и стал чемпионом американского промоушена. Россиянин провел всего одну защиту титула в бою против француза Чейка Конго в апреле 2014-го и выиграл единогласным решением судей.

С тех пор лучший российский тяжеловес выступал только в нашей стране в организации Fight Nights, которая не всегда могла найти достойного соперника для Виталия. Джош Коупленд, Питер Грэхем, Ди Джей Линдерман, постаревший Антонио Силва – это все не уровень Минакова. Фанаты были разочарованы таким продолжением карьеры прославленного бойца. Но, кажется, сейчас они довольны.

А в это время в Bellator на протяжении пяти лет не было чемпиона в тяжелом весе. Это абсурдная ситуация. Ведь промоушен во главе со Скотом Кокером пытается всеми силами конкурировать с UFC. Однако, совсем недавно пояс был разыгран. За 35 секунд Райан Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко. Многие российские фанаты уже во всю кричат, что Минаков идет мстить за Последнего императора. И у него есть прекрасные шансы вернуть пояс, который ранее принадлежал ему.

Соперником нашего спортсмена станет тот самый Чейк Конго, которому уже 43 года, и который уже был бит Витали ем. И лучше за последние пять лет он точно не стал. Минаков является неоспоримым фаворитом этого противостояния. Остается только гадать, каким способом он одержит победу.