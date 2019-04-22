Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Махачкале

«АНТОНИНА ЕЩЕ ВСЕХ УДИВИТ»

– Как чувствует себя ваша сестра Антонина после поражения от Роксанн Модаферри?

– Она очень расстроена, что и понятно. Но я верю в то, что будет сделана работа над ошибками и все будет хорошо. Антонина была очень близка к победе. Она – волевой человек, опытный спортсмен и продолжит свое развитие, как боец. Вы увидите, она вернется еще сильнее.

– В чем причина поражения Антонины?

– Антонина вышла на бой в прекрасной форме. Она как фанатик два раза в день тренировалась в Таиланде в лагере «Тайгер муай-тай». Просто в этот день повезло Роксанне. Мы старались моделировать ситуации с переводом в партер, потому что Роксанна – сильный грэпплер. Антонина – разносторонний боец, она еще всех удивит.

– Что вы думаете о технике и стиле боя вашей старшей сестры?

– Она обладает очень красивым академическим стилем боя. Когда я смотрю на ее тренировки и выступления, получаю эстетическое удовлетворение. Бывает, что некоторые бойцы берут просто мощью или силой, а вот она – не зажатая, хорошо двигается, на Антонину приятно смотреть.

– Сегодня вы и Антонина – единственные сестры, которые выступают в UFC. Удастся ли вам стать первыми сестрами-чемпионками этой организации?

– Это наша цель. Да, Антонина потерпела поражение в этом бою, но я верю в нее. Я уверена, что в будущем она сможет стать чемпионкой, а я продолжу успешно защищать свой титул и вместе мы сможем достичь этой цели.

«БОЙ С НУНЬЕС ОБЯЗАТЕЛЬНО СОСТОИТСЯ»

– Какие бои карда в Питере вам запомнились?

– Да, я следила за Рафаэлем Физиевым, который тоже родом из Киргизии. Его наставник – Эмиль Токтогонов, ученик моего тренера Павла Федотова. Это был дебют Рафаэля в UFC. К моему сожалению, он проиграл. Ему достался очень тяжелый соперник из Дагестана – Магомед Мустафаев. Но я уверена, что вы еще услышите имя Рафаэля – он очень талантливый боец. Основной бой карда – бой тяжеловесов, тоже был мне очень интересен.

– Можем ли мы надеяться на ваш третий матч с Амандой Нуньес?

– Я не сомневаюсь, что у нас с Амандой обязательно состоится третий бой. Наша история по-прежнему не закончена. Но сейчас я планирую защищать свой пояс в весе 125 фунтов. Если она хочет спуститься в наилегчайший вес, то мы можем подраться очень скоро. Я буду только рада вновь с ней сразиться. А если нет, то придется подождать – сейчас я не буду подниматься в 135, но в будущем это возможно.

– Ваш следующий соперник – Джессика Ай. Вы уже просматривали ее бои, изучали ее стиль?

– Джессика Ай – первый номер в моем дивизионе, так что вполне логично, что первая защита пояса будет именно против нее. Я не ожидаю от этой соперницы особых сюрпризов. Джессика – сильная спортсменка, любит с напором идти вперед, неплохо борется. Думаю, мы будем интересными оппонентами, я люблю таких волевых противников.

«РОССИЯ ГОТОВА ПРИНЯТЬ НОМЕРНОЙ ИВЕНТ UFC»

– На открытой тренировке в Санкт-Петербурге вы продемонстрировали очень интересную синхронную тренировку вместе с Антониной. Это ваша с сестрой разработка или фишка тренера?

– Это тренировка «муай-тай сестер» – под таким коллективным именем нас с Антониной знали до начала нашей карьеры в ММА. Мы придумали тренировку muay thai sisters power workout в 2008 году, когда тренировались в Сочи, в Имеретинской бухте, а потому и название ей дали «имеретинка». Я как правило делаю это упражнение, когда мне надо работать на кардио, потому что в нем очень много прыжков. Попробуйте сами, всего за 15 минут вы потеряете дыхание.

– Как вы думаете, ваша бывшая оппонентка Йоанна Енджейчик попробует вернуть себе титул в весовой категории «соломинок»?

– Йоанна – очень опасный оппонент, потому что она невероятно сильна и ментально, и физически. Если уж она на что-то нацелится, никогда не отступит. Я уверена, что у нее в голове уже есть план как вернуть этот пояс, и она тренируется именно для того, чтобы претворить этот план в жизнь.

– Как вам понравилась организация турнира UFC в Санкт-Петербурге?

– Мне нравится все, что сделала российская команда. Видно, что они очень стараются. Когда UFC только приходит на новую территорию, то команды пытаются сделать как можно больше интересных мероприятий для фанатов.

– Пока что Россия принимает только турниры формата UFC Fight Nights, но ивент в Питере – всего второй в России. Как вы думаете, Россия готова принять основной номерной турнир?

– Конечно! В России много поклонников этого вида спорта. У нас по стране построено много спортивных арен, которые могут принять и зарубежных гостей. Посмотрите, какие в Сочи после Олимпиады остались огромные спортивные дворцы! Я знаю, что отец Хабиба Нурмагомедова хочет, чтобы турнир UFC прошел в Махачкале, и это было бы здорово. А я мечтаю, чтобы в один день турнир UFC пришел на мою родину, в Киргизию.

– Многие спортсмены идут в политику после карьеры в спорте – вас не посещали такие мысли?

– Я уверена, что на родине меня будут рады видеть среди политиков, но пока что я буду заниматься своей спортивной карьерой. Мне еще многое надо сделать в спорте, а будет ли политика моим будущим – покажет как раз это самое будущее.