Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Махачкале - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 апреля 2019 13:32ММАЛаптева Елена

Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в Махачкале

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.

«АНТОНИНА ЕЩЕ ВСЕХ УДИВИТ»

– Как чувствует себя ваша сестра Антонина после поражения от Роксанн Модаферри?
– Она очень расстроена, что и понятно. Но я верю в то, что будет сделана работа над ошибками и все будет хорошо. Антонина была очень близка к победе. Она – волевой человек, опытный спортсмен и продолжит свое развитие, как боец. Вы увидите, она вернется еще сильнее.

– В чем причина поражения Антонины?
– Антонина вышла на бой в прекрасной форме. Она как фанатик два раза в день тренировалась в Таиланде в лагере «Тайгер муай-тай». Просто в этот день повезло Роксанне. Мы старались моделировать ситуации с переводом в партер, потому что Роксанна – сильный грэпплер. Антонина – разносторонний боец, она еще всех удивит.

– Что вы думаете о технике и стиле боя вашей старшей сестры?
– Она обладает очень красивым академическим стилем боя. Когда я смотрю на ее тренировки и выступления, получаю эстетическое удовлетворение. Бывает, что некоторые бойцы берут просто мощью или силой, а вот она – не зажатая, хорошо двигается, на Антонину приятно смотреть.

– Сегодня вы и Антонина – единственные сестры, которые выступают в UFC. Удастся ли вам стать первыми сестрами-чемпионками этой организации?
– Это наша цель. Да, Антонина потерпела поражение в этом бою, но я верю в нее. Я уверена, что в будущем она сможет стать чемпионкой, а я продолжу успешно защищать свой титул и вместе мы сможем достичь этой цели.

1552887094_0_0_3112_2048_1440x900_80_1_1_07abb0690df1bd5e1b100a56a5c8b166

«БОЙ С НУНЬЕС ОБЯЗАТЕЛЬНО СОСТОИТСЯ»

– Какие бои карда в Питере вам запомнились?
– Да, я следила за Рафаэлем Физиевым, который тоже родом из Киргизии. Его наставник – Эмиль Токтогонов, ученик моего тренера Павла Федотова. Это был дебют Рафаэля в UFC. К моему сожалению, он проиграл. Ему достался очень тяжелый соперник из Дагестана – Магомед Мустафаев. Но я уверена, что вы еще услышите имя Рафаэля – он очень талантливый боец. Основной бой карда – бой тяжеловесов, тоже был мне очень интересен.

– Можем ли мы надеяться на ваш третий матч с Амандой Нуньес?
– Я не сомневаюсь, что у нас с Амандой обязательно состоится третий бой. Наша история по-прежнему не закончена. Но сейчас я планирую защищать свой пояс в весе 125 фунтов. Если она хочет спуститься в наилегчайший вес, то мы можем подраться очень скоро. Я буду только рада вновь с ней сразиться. А если нет, то придется подождать – сейчас я не буду подниматься в 135, но в будущем это возможно.

– Ваш следующий соперник – Джессика Ай. Вы уже просматривали ее бои, изучали ее стиль?
– Джессика Ай – первый номер в моем дивизионе, так что вполне логично, что первая защита пояса будет именно против нее. Я не ожидаю от этой соперницы особых сюрпризов. Джессика – сильная спортсменка, любит с напором идти вперед, неплохо борется. Думаю, мы будем интересными оппонентами, я люблю таких волевых противников.

«РОССИЯ ГОТОВА ПРИНЯТЬ НОМЕРНОЙ ИВЕНТ UFC»

– На открытой тренировке в Санкт-Петербурге вы продемонстрировали очень интересную синхронную тренировку вместе с Антониной. Это ваша с сестрой разработка или фишка тренера?
– Это тренировка «муай-тай сестер» – под таким коллективным именем нас с Антониной знали до начала нашей карьеры в ММА. Мы придумали тренировку muay thai sisters power workout в 2008 году, когда тренировались в Сочи, в Имеретинской бухте, а потому и название ей дали «имеретинка». Я как правило делаю это упражнение, когда мне надо работать на кардио, потому что в нем очень много прыжков. Попробуйте сами, всего за 15 минут вы потеряете дыхание.

– Как вы думаете, ваша бывшая оппонентка Йоанна Енджейчик попробует вернуть себе титул в весовой категории «соломинок»?
– Йоанна – очень опасный оппонент, потому что она невероятно сильна и ментально, и физически. Если уж она на что-то нацелится, никогда не отступит. Я уверена, что у нее в голове уже есть план как вернуть этот пояс, и она тренируется именно для того, чтобы претворить этот план в жизнь.

– Как вам понравилась организация турнира UFC в Санкт-Петербурге?
– Мне нравится все, что сделала российская команда. Видно, что они очень стараются. Когда UFC только приходит на новую территорию, то команды пытаются сделать как можно больше интересных мероприятий для фанатов.

– Пока что Россия принимает только турниры формата UFC Fight Nights, но ивент в Питере – всего второй в России. Как вы думаете, Россия готова принять основной номерной турнир?
– Конечно! В России много поклонников этого вида спорта. У нас по стране построено много спортивных арен, которые могут принять и зарубежных гостей. Посмотрите, какие в Сочи после Олимпиады остались огромные спортивные дворцы! Я знаю, что отец Хабиба Нурмагомедова хочет, чтобы турнир UFC прошел в Махачкале, и это было бы здорово. А я мечтаю, чтобы в один день турнир UFC пришел на мою родину, в Киргизию.

– Многие спортсмены идут в политику после карьеры в спорте – вас не посещали такие мысли?
– Я уверена, что на родине меня будут рады видеть среди политиков, но пока что я буду заниматься своей спортивной карьерой. Мне еще многое надо сделать в спорте, а будет ли политика моим будущим – покажет как раз это самое будущее.

12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
22/04 11:56ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC Петр Ян заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
14/03 08:00Теннис
Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
22/04 14:00Футбол
Злой Ари, Ракицкий – папа и гол Гулиева. Очень крутой хит-парад событий футбольного уик-энда«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 24-го тура РПЛ.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
22/04 17:34ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
22/04 15:00Футбол
Нескучный суд на Кокориным и Мамаевым, Карпин победитель, Мбаппе против Пеле. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 23 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
22/04 07:10Хоккей
А может все-таки Гусева на лед? Без российского нападающего «Вегас» вновь проиграл «Сан-Хосе»Два овертайма, белые полотенца, гол в меньшинстве. Триллер в шестом матче серии «золотых рыцарей» и «акул». Развязка будет еще более лихой. Поставит ли «Вегас» на джокера?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
22/04 13:00Хоккей
Голдобин, Зыков, Барбашев и Щербак. Закрепятся ли они в НХЛ?«Советский спорт» о четырех ярких представителях своего поколения, которые входят в пору хоккейной зрелости.
22/04 16:36Хоккей
У «Динамо» опять сменилось руководство. По идее, оно будет богаче и сильнее22 апреля состоялся совет директоров московского «Динамо», на котором было объявлено о глобальных изменения в клубе. Обо всем по порядку.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
22/04 21:21Футбол
Владимир Зеленский забивал киевскому «Динамо». Новый президент Украины – тайный спортсменТот факт, что свежеизбранный президент Украины дружен со спортом – не секрет.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
22/04 16:37Футбол
100 голов Дзюбы - ошибка. На самом деле он забил 99!После матча «Краснодар» - «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
22/04 15:00Футбол
«Ювентус» ошибся с количеством титулов, а «ПСЖ» и «Монако» поддержали Нотр-ДамБезумно яркие выходные в европейском футболе.
14/04 10:30ММА
Крылов взял реванш у Сен-Прю, Имадаев проиграл в дебюте, а Порье стал соперником Хабиба. Итоги UFC 236Дастин Порье подерется с Хабибом Нурмагомедовым в сентябре. Возвращение Орла в октагон ждать осталось недолго.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
Новости
22:04 Футбол Бывший полузащитник «Спартака» Пашалич принес победу «Аталанте» в матче с «Наполи»
22:01 Авто/Мото Видео дня: Британский мотогонщик рухнул с 15-метровой скалы, но выжил
21:52 Футбол Погба рассказал, о чем Сульшер говорил в раздевалке после матча с «Эвертоном»
21:42 Хоккей В финале Кубка Харламова будет седьмой матч
21:30 Хоккей Годро рассматривает возможность приезда в сборную США
21:30 Футбол Джанаев пропустил два гола в первом матче за «Медзь»
21:04 Футбол Хуммельс и Хамес вернулись в состав «Баварии» перед кубковым матчем с «Вердером»
20:50 Футбол Роналду поддерживает возможный переход Фелиша в «Ювентус»
20:39 Теннис Гаспарян успешно стартовала на турнире в Стамбуле
20:31 Футбол Клинсманн может возглавить берлинскую «Герту»
20:24 Футбол Владимир Быстров: Не понимаю, почему Гильерме вызывают в сборную
20:15 Футбол Официально: Александр Григорян возглавил «Тамбов»
20:08 Футбол Зе Луиш вернулся к тренировкам со «Спартаком»
20:05 Футбол Каррера на русском языке поблагодарил за поздравления с днем рождения
19:54 Футбол «Милану» придется заплатить «Аяксу» более 60 миллионов евро за переход ван де Бека
19:53 Футбол Владимир Быстров: Кидали и «розу», и свиную голову
19:51 Футбол Клуб ПФЛ из Ульяновска сыграет матч в форме с изображением Ленина в честь его дня рождения
19:39 ММА Арман Царукян: Хотел бы встретиться с Махачевым еще раз
19:38 Футбол Юрий Васильков: На восстановление Черышеву понадобится 2,5-3 месяца
19:35 Хоккей Цулыгин остается главным тренером «Салавата Юлаева»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика