Александр Шлеменко: Андраде неудобен никому, а Исмаилов мне не интересен

– В субботу вам предстоит поединок против Андраде. Как прошла подготовка? Какого вы мнения о сопернике?
– Очень важный бой в моей карьере. Далеко непростой соперник. Он побеждал двух российских бойцов Гасана Умалатова и Сергея Мартынова. Соответственно имеет опыт боев с нашими бойцами. В последнем поединке показал себя с лучшей стороны: приехал, акклиматизировался, хорошо восстановился.
Моя подготовка уже закончена. Многое сделали. Просто ждем.
– Стилистически вам этот соперник удобен?
– Стилистически он неудобен никому. Очень неудобный боец.
– В каком плане?
– Работает коряво. Непредсказуемый. Причем, как показал бой с Мартыновым, бьет он очень жестко. Поэтому он крайне неудобен. Сейчас стилистически для меня стали более удобны борцы. В последнее время я очень много работал над борцовской техникой. Довольно неплохо стал защищаться и контратаковать. А вот именно с такими корявыми, жесткими и прущими бойцами как Андраде у меня уже давно не было боев.
– Он чем-нибудь похож на Бруно Силву?
– Бруну Силва во-первых более крупный. Значительно больше и выше ростом. Плюс он лучше технически оснащен. Если Андраде корявый, но хорошо бьет и попадает, то у Бруно Силвы классическая школа тайского бойца. К нему более проще приспособится.
– Победой над Йонасом Бильштайном вы прервали серию неудач. Появилось ли дополнительное желание продолжать карьеру, и появились ли новые цели?
– Конечно. Я продолжаю карьеру и иду к новым целям. Я проделал большую работу. Последние четыре года, связанные с Bellator, были очень напряженными и неприятными. Сейчас я освободился от этой организации и чувствую себя отлично. Конечно, стремлюсь к новым звездам, вершинам и к новым победам со свежими силами.
– На сколько боев боев рассчитан ваш контракт с RCC?
– У меня нет контракта с RCC. Я – свободный агент. Мы организовали один бой.
– Дальше планируете попробовать свои силы в другой российской лиге или уже за океаном?
– Если честно, меня пока все устраивает. Мне нравятся турниры RCC и то, какое шоу устраивает эта компания. Они хорошо вкладываются. У них одна из самых лучших картинок. Причем не только в России. Очень качественная.
И главное, что мне приятно. Выступая здесь, у моих земляков появляется возможность приехать на бой, потому что турниры проходят на Урале.
– Накануне в вашем дивизионе прошел яркий бой. Магомед Измаилов победил Вячеслава Василевского. Было ли бы вам интересно провести бой с ним? Вывеска получилась бы сумасшедшей.
– Не думаю, что она была бы такой. Мне этот бой был бы не интересен. Я не вижу смысла для себя драться с Магомедом Исмаиловым. У нас всегда были неплохие отношения. Конечно, в любой момент они могут испортиться, это понятно. Но я в целом не вижу смысла. Первое, мне с ним ничего делить. Второе, мне нужно двигаться дальше. Для него это хороший бой, а для меня в нем нет смысла.
– На андеркарте вашего поединка с Андраде свой бой против Бильштайна проведет Артем Фролов. Обоих бойцов вы хорошо знаете. Как оцените расклад сил?
– Непростой бой для обоих. Сложно. Не могу выделить фаворита.
– Недавно в Bellator состоялся бой между Филом Дэвисом и Лиамом Макгири. Победитель получил звание претендента на титул, но оба бойца до этого проиграли Вадиму Немкову. Что это за трюк от президента организации Скотта Кокера?
– Я уже не слежу за Bellator. Я рад, что освободился от этой организации. Дай Бог, чтобы у наших ребят, которые там выступают, все было хорошо. Но все что происходит там, мне не интересно.