Александр Шлеменко: Андраде неудобен никому, а Исмаилов мне не интересен Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет 4 апреля, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.

– В субботу вам предстоит поединок против Андраде. Как прошла подготовка? Какого вы мнения о сопернике?

– Очень важный бой в моей карьере. Далеко непростой соперник. Он побеждал двух российских бойцов Гасана Умалатова и Сергея Мартынова. Соответственно имеет опыт боев с нашими бойцами. В последнем поединке показал себя с лучшей стороны: приехал, акклиматизировался, хорошо восстановился.

Моя подготовка уже закончена. Многое сделали. Просто ждем.

– Стилистически вам этот соперник удобен?

– Стилистически он неудобен никому. Очень неудобный боец.

– В каком плане?

– Работает коряво. Непредсказуемый. Причем, как показал бой с Мартыновым, бьет он очень жестко. Поэтому он крайне неудобен. Сейчас стилистически для меня стали более удобны борцы. В последнее время я очень много работал над борцовской техникой. Довольно неплохо стал защищаться и контратаковать. А вот именно с такими корявыми, жесткими и прущими бойцами как Андраде у меня уже давно не было боев.

– Он чем-нибудь похож на Бруно Силву?

– Бруну Силва во-первых более крупный. Значительно больше и выше ростом. Плюс он лучше технически оснащен. Если Андраде корявый, но хорошо бьет и попадает, то у Бруно Силвы классическая школа тайского бойца. К нему более проще приспособится.

– Победой над Йонасом Бильштайном вы прервали серию неудач. Появилось ли дополнительное желание продолжать карьеру, и появились ли новые цели?

– Конечно. Я продолжаю карьеру и иду к новым целям. Я проделал большую работу. Последние четыре года, связанные с Bellator, были очень напряженными и неприятными. Сейчас я освободился от этой организации и чувствую себя отлично. Конечно, стремлюсь к новым звездам, вершинам и к новым победам со свежими силами.

– На сколько боев боев рассчитан ваш контракт с RCC?

– У меня нет контракта с RCC. Я – свободный агент. Мы организовали один бой.

– Дальше планируете попробовать свои силы в другой российской лиге или уже за океаном?

– Если честно, меня пока все устраивает. Мне нравятся турниры RCC и то, какое шоу устраивает эта компания. Они хорошо вкладываются. У них одна из самых лучших картинок. Причем не только в России. Очень качественная.

И главное, что мне приятно. Выступая здесь, у моих земляков появляется возможность приехать на бой, потому что турниры проходят на Урале.

– Накануне в вашем дивизионе прошел яркий бой. Магомед Измаилов победил Вячеслава Василевского. Было ли бы вам интересно провести бой с ним? Вывеска получилась бы сумасшедшей.

– Не думаю, что она была бы такой. Мне этот бой был бы не интересен. Я не вижу смысла для себя драться с Магомедом Исмаиловым. У нас всегда были неплохие отношения. Конечно, в любой момент они могут испортиться, это понятно. Но я в целом не вижу смысла. Первое, мне с ним ничего делить. Второе, мне нужно двигаться дальше. Для него это хороший бой, а для меня в нем нет смысла.

– На андеркарте вашего поединка с Андраде свой бой против Бильштайна проведет Артем Фролов. Обоих бойцов вы хорошо знаете. Как оцените расклад сил?

– Непростой бой для обоих. Сложно. Не могу выделить фаворита.

– Недавно в Bellator состоялся бой между Филом Дэвисом и Лиамом Макгири. Победитель получил звание претендента на титул, но оба бойца до этого проиграли Вадиму Немкову. Что это за трюк от президента организации Скотта Кокера?

– Я уже не слежу за Bellator. Я рад, что освободился от этой организации. Дай Бог, чтобы у наших ребят, которые там выступают, все было хорошо. Но все что происходит там, мне не интересно.