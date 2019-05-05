Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это? - Советский спорт
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05 мая 2019 13:26ММАВолохов Юрий

Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?

Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.

– В первом раунде Шлеменко заставил поволноваться своих болельщиков, но выстоял.
– У Андраде был шанс, но попадания были не на столько плотные, чтобы победить нокаутом. Саша дал бразильцу вымахаться, затем продолжил делать свою работу.

– Шлеменко сказал после боя по поводу этого эпизода: «Ну выиграл бы я технично и кому интересна такая победа?»
– Саня – молодец, выстоял. Но еще раз повторю: у бразильца не было плотных попаданий. А сил на этот отрезок он потратил много.

– Андраде, особенно в третьем раунде, постоянно приглашал Шлеменко продолжить борьбу в партере. На что наш боец призывал бразильца встать в стойку.
– Правильно, зачем же идти в партер, где можно увязнуть? Тем более, Андраде явно сдал физически после того бурного отрезка. Лучше работать там, где хорошо себя чувствуешь. В данном случае – в стойке.

– Это был 70-й бой Шлеменко и 58-я победа. Потрясающая статистика! Многие за всю карьеру проводят два десятка боев.
– Все зависит от того, где ты дерешься. В американских организациях нет возможности проводить больше 3-4 боев в год. В России много турниров, и, если здоровье и подготовка тебе позволяют, можно выступать хоть каждый месяц.

– Некоторые комментаторы пишут, что после этого боя Александр близок к подписанию контракта с UFC. Это реально?
– А нужно ли это Саше? С его манерой ведения боя, Шлеменко будет интересен любой организации. Это бескомпромиссный, яркий боец – такой рубака. Не думаю, что у него есть проблемы с подписанием контракта с кем-либо.

Думаю, предложение от UFC у Саши есть. Но здесь весь вопрос: насколько это нужно ему самому и насколько предложение UFC интересно? Саше не двадцать лет, все зависит от условий. Единоборство – жесткий вид спорта, и здесь человек обменивает здоровье на какие-то материальные блага. Здоровье не вернешь, но эти блага должны быть такими, чтобы они тебя удовлетворили.

– То есть, Шлеменко может оказаться в UFC?
– Сейчас не так сложно попасть в UFC. Другое дело, на каких условиях ты туда зайдешь. Условия для начинающего бойца, понятно, Сашу никак не устроят. И здесь разговор не только о финансах. Есть ряд пунктов, которые должны быть обязательно прописаны в контракте бойца уровня Шлеменко.

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