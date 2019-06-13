Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 июня 2019 13:48ММАЛаптева Елена

Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММА

Хедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.

На пресс-конференции в отеле Cafe Royal обладатель «временного» пояса чемпиона американец Дастин Порье, который за свою карьеру одержал 25 побед в профессиональных поединках смешанного стиля, уверенно заявил, что 7 сентября ему удастся выиграть ранее непобежденного Нурмагомедова. Для россиянина бой с Порье станет второй защитой чемпионского титула. Первая состоялась в октябре 2018 года против Конора МакГрегора.

- Это правда, что вы совместно с женой организовали благотворительный фонд, в который собираете деньги перед каждым боем? Кажется, после каждого поединка, вы даже с аукциона продаете всю свою экипировку. Решили уже, куда отправите деньги, если выиграете Хабиба?
- Пока что мы не нашли новый проект, определимся ближе к бою. Поединок с Хабибом на сегодня - самое большое событие моей карьеры, так что надо использовать его как платформу для того, чтобы помочь кому-то. Надеюсь, я смогу изменить чью-то жизнь. Пока что мы в моем родном городе строим игровые площадки для детей с ограниченными возможностями. Спасибо всем, кто поддерживает наши проекты.

- Вы говорите, что бой с Нурмагомедовым - вершина вашей карьеры. Что бы для вас означала победа над ним?
- Он - третий номер в рейтинге pound for pound for pound, он непобежденный чемпион. Да, я уже выиграл чемпиона и получил пояс, я побеждал в главных боях других бывших чемпионов, но если я остановлю Хабиба, то стану одним из лучших бойцов легкого дивизиона UFC за всю его историю. Победой на Хабибом я впишу свое имя в историю ММА.

- Вы достойный соперник Нурмагомедову, но все-таки он - непобежденный чемпион. За счет чего вы сможете выиграть, что противопоставите его борьбе, какими ошибками Хабиба вы воспользуетесь?
- Я просто буду собой. Мне не нужно думать о его ошибках, о прорехах в его плане. Я их сам создам за счет своего бойцовского интеллекта и опыта. Для того, чтобы я был сильным, Хабибу не обязательно быть слабым. Запомните, в клетку войдут два чемпиона, но выйдет только один. 7 сентября в Абу-Даби состоится грандиозный бой.

- Пока вы продолжали активно выступать, Хабиб был отстранен от боев. Как вы думаете, он не застоялся? Как перерыв длиной почти в год мог сказаться на Хабибе?
- У всех возвращение в октагон происходит по-разному и я не могу залезть к Хабибу в голову и понять, что он чувствует перед возвращением. У него большой опыт как в UFC, так и за пределами организации, и я думаю, что он подойдет к бою в такой же форме, как и раньше. Не думаю, что Хабиб заржавел. Я не могу сказать о нем ничего плохого, он чемпион.

- Вы долго шли к чемпионскому золоту, это был непростой и извилистый путь. Что вы почувствовали, когда в конце-концов выиграли бой у Макса Холлоуэя и примерили чемпионский пояс?
- Да, дорога эта была длинной, были и взлеты, и падения. Я много раз мечтал о том моменте, когда на меня в октагоне наденут пояс, но когда мечта сбылась, ощущения превзошли все мои ожидания. Я очень ценю все,что произошло. Для меня сам путь к поясу - это урок жизни, я многому научился, и несомненно, это была победа всей моей команды и семьи.

- Какие уроки вы вынесли из боя с Холлоуэем и как вам это поможет в бою с Хабибом?
- Это будет совсем другой бой, но теперь я знаю, что могу себе доверять и могу положиться на себя. Человек в трудностях познает себя. Я хорошо себя изучил и готов к действиям. У меня есть опыт, вера и правильный настрой. Моя цель - войти в историю, и все следующие 11 недель подготовки будут проделаны только для этих 25 минут в октагоне, после которых должны поднять мою руку.

- Бой состоится в Абу-Даби, можно сказать, на вражеской для вас территории. Хабиб очень популярен в Эмиратах. Вы не ощущаете из-за этого еще больший прессинг?
- Нет, такой сценарий - это просто история моей жизни. Я постоянно дерусь при неприятном для меня раскладе, иду наперекор обстоятельствам и я все равно побеждаю.

- После того, как вы получили титул «временного» чемпиона UFC, изменилась ли ваша жизнь?
- Я благодарен судьбе за то, что своим примером смог вдохновить других людей. После победы мне многие писали и звонили, говорили, что я дал им мотивацию продолжить занятия спортом. Но, по большому счету, я все тот же Дастин, спортсмен и боец. Жизнь идет как прежде, только теперь дома появился золотой пояс чемпиона.

- Звучит так, будто вы просто берете все от сегодняшнего момента и наслаждаетесь этой ситуацией...
- Да, так и есть. Беру от жизни все, наслаждаюсь победой и даже каждым моментом тренировочных сборов. Я уже стал чемпионом, я - хедлайнер шоу в Абу-Даби, буду выступать против непобежденного чемпиона. Я счастлив, что у меня есть такая возможность, что могу показать миру, на что способен.

- Вас отличает очень агрессивный стиль, вы много работаете в октагоне. Не помешает ли смена климата и жара вашей адаптации?
- О жаре я вообще не думаю, весь сфокусирован на Хабибе. Я приеду в Абу-Даби за две недели или дней за десять до боя, чтобы акклиматизироваться и перейти на местное время.

04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
12/06 08:30Хоккей
Почему Кубок Стэнли выиграет «Бостон». Мнение Алексея АндроноваВ качестве аргумента шуточного – приведу мнение знаменитого канадского аналитика Дона Черри, заявившего, что если «Сент-Луис» не возьмет кубок в 6-й игре – то в 7-й шансов у него не будет шансов.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
12/06 10:00Футбол
Борис Игнатьев: Расстроило одно – Головин опять не забилБывший главный тренер сборной России, при котором наша команда в 1997 году сыграла с киприотами вничью, поделился впечатлениями от субботнего матча с этим соперником в Нижнем Новгороде.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
12/06 19:30Футбол
Пьяный Лунев, мы не ждем тебя больше в сборной! Колонка ЯременкоГлавный редактор «Советского спорта» считает, что после пьянки дебошира Лунева путь в сборную ему должен быть показательно закрыт.
12/06 12:45Футбол
Черчесов герой? А на статистику без слез не взглянешьСтанислав Черчесов провел свой 35-й матч во главе сборной России, а наш натурализованный бразильский вратарь оформил шестой «сухарь» в национальной команде.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
12/06 19:00Хоккей
Денис Казанский: В финале Кубка Стэнли судьи плывутМы поговорили с комментатором Денисом Казанским о седьмом матче Кубка Стэнли, а также о его собственном опыте участия в таком эпохальном событии.
12/06 21:00Футбол
Анзор Кавазашвили: Если собутыльники Лунева были из сборной – надо наказыватьПрославленный советский вратарь, бывший член комитета по этике РФС не оставил без внимания инцидент с вратарем сборной России Андреем Луневым во внуковском аэропорту.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
12/06 17:30Футбол
«Зеленые» удивляют, «Краснодар» теряет. Все, что нужно знать об отборе Евро-2020Сборные Ирландии и Северной Ирландии одержали уже 7 побед на двоих (при одной ничьей) и сенсационно лидируют в своих отборочных группах. А вот «Краснодару» отборочные матчи ЧМ-2020 принесли печальную весть – тяжелую травму в Испании получил шведский полузащитник «быков» Виктор Классон.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
10/06 08:11Хоккей
«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра«Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».
12/06 21:30Футбол
Андрей Червиченко: Лунева можно понять и проститьБывший президент «Спартака» считает, что нынешнее поколение российских футболистов не умеет пить.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
11/06 18:00Хоккей
В НХЛ прилюдно унизили лучшего защитника Кубка Стэнли-2019 – и все молчатОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин вправляет мозги североамериканскому горе-эксперту Дону Черри.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
12/06 17:00Футбол
Как купить билет на Евро-2020. Начался прием заявокСегодня UEFA начал принимать заявки на билеты Евро-2020. Однако подать заявку не означает купить билет. Рассказываем, как все происходит. 
Новости
13:56 Теннис Александрова стала четвертьфиналисткой турнира в Хертонгенбоше
13:37 Футбол Сын Слуцкого призвал россиян уезжать из страны
13:28 Футбол Адвокат Кирилла Кокорина: Все произошло спонтанно 
13:28 Футбол Дзюба рассказал, как поймал на рыбалке шесть рыб
13:19 Футбол Гризманн перейдет в «Барселону» 14 июля
13:02 Футбол Криушенко покинул пост главного тренера сборной Белоруссии
12:59 Хоккей «Локомотив» обнародовал план предсезонной подготовки
12:59 Футбол Мамаев во время заседания по апелляции назвал происходящее позором
12:53 Фигурное катание Татьяна Тарасова почтила память Дениса Тена (фото)
12:31 Баскетбол Андрей Ватутин: ЦСКА давно стал самым богатым клубом Европы
12:27 Хоккей Плющев о Тарасенко: Володька был мелковат, а я любил здоровых ребят
12:26 Футбол СМИ: «Челси» не отпустит Сарри в «Ювентус», пока итальянцы не выплатят компенсацию
12:02 ММА Реванш Харитонов — Митрион состоится 24 августа
12:01 Бокс Александр Усик: Не хочу драться с Поветкиным, будет политическая грязь с обеих сторон
11:33 Теннис Надаль поприветствовал выпускников своей теннисной академии
11:27 Футбол Сегодня Мамаев и Кокорин либо выйдут на свободу, либо сменят «Бутырку» на колонию
11:24 Футбол Дани Себальос: Я могу играть в любой команде Европы
10:57 Хоккей Туукка Раск: «Бостону» все испортила одна неудачная игра
10:49 Футбол Луиш Каштру: Рад, что у меня появилась возможность работать в «Шахтере»
10:28 Футбол Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика