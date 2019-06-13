Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММА

На пресс-конференции в отеле Cafe Royal обладатель «временного» пояса чемпиона американец Дастин Порье, который за свою карьеру одержал 25 побед в профессиональных поединках смешанного стиля, уверенно заявил, что 7 сентября ему удастся выиграть ранее непобежденного Нурмагомедова. Для россиянина бой с Порье станет второй защитой чемпионского титула. Первая состоялась в октябре 2018 года против Конора МакГрегора.

- Это правда, что вы совместно с женой организовали благотворительный фонд, в который собираете деньги перед каждым боем? Кажется, после каждого поединка, вы даже с аукциона продаете всю свою экипировку. Решили уже, куда отправите деньги, если выиграете Хабиба?

- Пока что мы не нашли новый проект, определимся ближе к бою. Поединок с Хабибом на сегодня - самое большое событие моей карьеры, так что надо использовать его как платформу для того, чтобы помочь кому-то. Надеюсь, я смогу изменить чью-то жизнь. Пока что мы в моем родном городе строим игровые площадки для детей с ограниченными возможностями. Спасибо всем, кто поддерживает наши проекты.

- Вы говорите, что бой с Нурмагомедовым - вершина вашей карьеры. Что бы для вас означала победа над ним?

- Он - третий номер в рейтинге pound for pound for pound, он непобежденный чемпион. Да, я уже выиграл чемпиона и получил пояс, я побеждал в главных боях других бывших чемпионов, но если я остановлю Хабиба, то стану одним из лучших бойцов легкого дивизиона UFC за всю его историю. Победой на Хабибом я впишу свое имя в историю ММА.

- Вы достойный соперник Нурмагомедову, но все-таки он - непобежденный чемпион. За счет чего вы сможете выиграть, что противопоставите его борьбе, какими ошибками Хабиба вы воспользуетесь?

- Я просто буду собой. Мне не нужно думать о его ошибках, о прорехах в его плане. Я их сам создам за счет своего бойцовского интеллекта и опыта. Для того, чтобы я был сильным, Хабибу не обязательно быть слабым. Запомните, в клетку войдут два чемпиона, но выйдет только один. 7 сентября в Абу-Даби состоится грандиозный бой.

- Пока вы продолжали активно выступать, Хабиб был отстранен от боев. Как вы думаете, он не застоялся? Как перерыв длиной почти в год мог сказаться на Хабибе?

- У всех возвращение в октагон происходит по-разному и я не могу залезть к Хабибу в голову и понять, что он чувствует перед возвращением. У него большой опыт как в UFC, так и за пределами организации, и я думаю, что он подойдет к бою в такой же форме, как и раньше. Не думаю, что Хабиб заржавел. Я не могу сказать о нем ничего плохого, он чемпион.

- Вы долго шли к чемпионскому золоту, это был непростой и извилистый путь. Что вы почувствовали, когда в конце-концов выиграли бой у Макса Холлоуэя и примерили чемпионский пояс?

- Да, дорога эта была длинной, были и взлеты, и падения. Я много раз мечтал о том моменте, когда на меня в октагоне наденут пояс, но когда мечта сбылась, ощущения превзошли все мои ожидания. Я очень ценю все,что произошло. Для меня сам путь к поясу - это урок жизни, я многому научился, и несомненно, это была победа всей моей команды и семьи.

- Какие уроки вы вынесли из боя с Холлоуэем и как вам это поможет в бою с Хабибом?

- Это будет совсем другой бой, но теперь я знаю, что могу себе доверять и могу положиться на себя. Человек в трудностях познает себя. Я хорошо себя изучил и готов к действиям. У меня есть опыт, вера и правильный настрой. Моя цель - войти в историю, и все следующие 11 недель подготовки будут проделаны только для этих 25 минут в октагоне, после которых должны поднять мою руку.

- Бой состоится в Абу-Даби, можно сказать, на вражеской для вас территории. Хабиб очень популярен в Эмиратах. Вы не ощущаете из-за этого еще больший прессинг?

- Нет, такой сценарий - это просто история моей жизни. Я постоянно дерусь при неприятном для меня раскладе, иду наперекор обстоятельствам и я все равно побеждаю.

- После того, как вы получили титул «временного» чемпиона UFC, изменилась ли ваша жизнь?

- Я благодарен судьбе за то, что своим примером смог вдохновить других людей. После победы мне многие писали и звонили, говорили, что я дал им мотивацию продолжить занятия спортом. Но, по большому счету, я все тот же Дастин, спортсмен и боец. Жизнь идет как прежде, только теперь дома появился золотой пояс чемпиона.

- Звучит так, будто вы просто берете все от сегодняшнего момента и наслаждаетесь этой ситуацией...

- Да, так и есть. Беру от жизни все, наслаждаюсь победой и даже каждым моментом тренировочных сборов. Я уже стал чемпионом, я - хедлайнер шоу в Абу-Даби, буду выступать против непобежденного чемпиона. Я счастлив, что у меня есть такая возможность, что могу показать миру, на что способен.

- Вас отличает очень агрессивный стиль, вы много работаете в октагоне. Не помешает ли смена климата и жара вашей адаптации?

- О жаре я вообще не думаю, весь сфокусирован на Хабибе. Я приеду в Абу-Даби за две недели или дней за десять до боя, чтобы акклиматизироваться и перейти на местное время.