Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России - Советский спорт
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16 июня 2019 10:41ММАВащенко Сергей

Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России

42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.

С кем Емельяненко точно не будет драться

Итак, Федор решил продолжить свою карьеру. И, с 99-процентной вероятностью, контракт с Bellator будет его последним в карьере.

Совершенно точно мы не увидим его поединков против соотечественников Сергея Харитонова, Виталия Минакова и Валентина Молдавского. Это условие самого Емельяненко. Он никогда за свою карьеру не бился против представителей России и будет верен своим принципам. Тем более, сейчас в американском промоушене хватает хороших и известных бойцов из других стран.

Где пройдут поединки Федора

Свой первый бой по новому контракту Емельяненко проведет в Японии 31 декабря. Россиянин уже не раз выступал в азиатской стране в канун Нового года и всегда побеждал. В последний раз он бился в Японии в последний день 2015 года против малоизвестного представителя Индии Джайдипа Сингха и выиграл техническим нокаутом за три минуты. Напомним, что это был первый бой Последнего императора после того, как он возобновил карьеру. Схватка проходила под эгидой промоушена Rizin.

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В Стране восходящего солнца безумно любят Емельяненко и, несомненно, ажиотаж будет сумасшедший. 31 декабря этого года он выступит на совместном турнире Rizin и Bellator.

Далее, Емельяненко подерется в США, предположительно в Нью-Йорке, в начале лета 2020 года.

И последний поединок по контракту должен состояться в России, в Санкт-Петербурге или Москве. Bellator давно собирается выйти на российский рынок и это будет отличный шанс громко заявить о себе у нас в стране. Скорее всего, этот турнир пройдет либо в конце 2020 года, либо в начале 2021-го. Несомненно, в карде будет много российских бойцов, все ученики Емельяненко точно там выступят.

Какие есть соперники

В ростере лиги есть немало известных спортсменов, которые уже тоже находятся на грани завершения карьеры. Глава промоушена Скотт Кокер заявил, что на данный момент у него в планах есть два возможных оппонента для Федора: Джош Барнетт и Квинтон Джексон. А это значит, что в Японии Емельяненко сразится с кем-то из них.

Также есть бразилец Вандерлей Силва, который давно мечтает сразиться с Последним императором. Фанаты ждут реванша с Мэттом Митрионом, однако, шанс, что он состоится — минимален. Митрион в августе проведет бой с Сергеем Харитоновым, и, если победит, то станет претендентом на пояс чемпиона.

Список потенциальных соперников Федора Емельяненко

Джош Барнетт (США, 35-8)
Квинтон Джексон (США, 38-13)
Вандерлей Силва (Бразилия, 35-14-1)
Рой Нельсон (США, 23-17)
Чейк Конго (Франция, 30-10-2)
Мэтт Митрион (США, 13-6)
Джеви Аяла (США, 11-7)
Тимоти Джонсон (США, 12-5).

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